Arte, cafes, 'machas' de temporada y primeras luces de Navidad: los planes de Magas para esta semana

Noviembre llega con ganas de refugiarse en el arte, descubrir nuevos sabores y empezar a mirar de reojo a las primeras luces de Navidad. La agenda mezcla propuestas que invitan tanto a recorrer una exposición con calma como a dejarse llevar por esos pequeños rituales que hacen más apetecibles los días fríos.

También es momento de sentarse alrededor de la mesa. Cafés especiados, chocolate caliente y un menú inspirado en Acción de Gracias convierten la gastronomía en una excusa para compartir, mientras las celebraciones navideñas empiezan a encender sus primeros escenarios entre hielo, luces y espectáculos para toda la familia.

Y para quienes prefieren mirar hacia la cultura, dos recorridos muy distintos permiten entender cómo han cambiado nuestras formas de crear y contemplar. Desde el arte que nació en las calles hasta las exposiciones que enseñaron a varias generaciones a enfrentarse a la modernidad, los próximos días ofrecen motivos de sobra para salir de la rutina.

El arte contemporáneo español

La historia de España a través del arte. Cedida

No siempre miramos el arte de la misma manera. También se aprende a observarlo, interpretarlo y, en ocasiones, a dejarse desconcertar por él. Esa es la idea que atraviesa La transición estética. España, 1960-2020, la exposición de la Fundación Juan March que reconstruye seis décadas de transformación cultural desde una perspectiva poco habitual: la del público.

La muestra analiza cómo las corrientes internacionales fueron entrando en una España todavía aislada y quiénes ayudaron a abrirles camino. Instituciones, galerías y espacios vinculados a la contracultura forman parte de un relato dividido en cinco etapas y desarrollado a través de 71 casos de estudio.

El recorrido comienza en los años sesenta, con momentos como la exposición de Picasso en la Sala Gaspar de Barcelona, y continúa con acontecimientos decisivos como la llegada del Guernica.

También el nacimiento de ARCO o la apertura de centros como el Guggenheim de Bilbao y el MACBA. La historia avanza hasta 2020, incorporando también el impacto del 15-M y la pandemia en la escena artística.

Más de 200 obras conviven con recortes de prensa, fanzines, casetes, fotografías y correspondencia privada, construyendo una memoria que va mucho más allá de los nombres de los artistas.

Una exposición para entender no solo cómo cambió el arte en España, sino también cómo cambió nuestra manera de enfrentarnos a él.

¿Dónde? Fundación Juan March, Madrid.

Especias, matcha y chocolate

Café de degustación perfecto para esta época del año. Cedida

Cuando bajan las temperaturas, apetece cambiar el ritmo y buscar algo caliente entre las manos. Con esa idea, Grupo Lamucca presenta una selección de seis bebidas de temporada repartidas entre sus distintos locales, desde En Bruto hasta Magadán, La Pescadería o Ultramarines del Coso.

El clásico Pumpkin Spice Latte vuelve con puré de calabaza, vainilla y una mezcla de chai elaborada de forma artesanal en el obrador de En Bruto. A su lado aparece el Banana Bread Latte, que combina espresso, plátano, canela, panela y leche para trasladar a la taza el recuerdo de un bizcocho recién hecho.

Para quienes prefieren salir del café tradicional, el Golden Latte mezcla cúrcuma, canela y anís estrellado, mientras que el Coconut Matcha une matcha cremoso con agua de coco en una alternativa más fresca y delicada.

La parte más golosa llega con el Hot Chocolate & Marshmallows, elaborado con chocolate puro, vainilla y nubes flambeadas, y el Dulce de Leche Latte, que suma al espresso un dulce de leche casero para conseguir un resultado más cremoso e intenso.

Más que seguir una tendencia, la colección recupera uno de esos pequeños rituales que vuelven con el frío: sentarse sin prisa, pedir algo reconfortante y alargar la conversación un poco más.

¿Dónde? En los diferentes locales de Grupo Lamucca en Madrid.

Acción de Gracias

Celebra tú también el día de acción de gracias. Cedida

Hay celebraciones que empiezan mucho antes de sentarse a la mesa. Del 23 al 29 de noviembre, ABYA recupera el espíritu de Thanksgiving en pleno Madrid con un menú especial firmado por el chef ejecutivo Óscar Castellano, que parte de algunos de los sabores más reconocibles de esta fecha para reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.

La propuesta se articula en cinco pases. Todo comienza con una crema de calabaza asada, aceite de albahaca y crema agria, seguida de un carpaccio de picaña con emulsión de piñones.

Después llega la flor de alcachofa con yema de huevo trufada y papada ibérica, antes de dar paso al plato principal: pavo asado con salsa gravy, parmentier con AOVE y arándanos, uno de los guiños más directos a la tradición estadounidense.

El cierre llega con un flan de maíz con chantilly, incorporando otro ingrediente muy ligado al continente americano. El menú estará disponible tanto en comidas como en cenas .

La experiencia puede prolongarse después en los distintos espacios del Palacio de Saldaña, donde gastronomía, arte y coctelería conviven a lo largo del día. La colección permanente ABYA, cara a cara, formada por más de 200 obras contemporáneas, acompaña además el recorrido por el edificio.

Una forma distinta de acercarse a Acción de Gracias sin salir de Madrid y de convertir una tradición importada en una excusa para reunir a la mesa.

¿Dónde? ABYA, Palacio de Saldaña, Madrid.

Arte rebelde

Disfruta de obras de los mejores grafiteros del mundo. Cedida

Nació en muros, vagones de metro y rincones donde nadie había pedido permiso para crear. Ahora, más de medio siglo de ese lenguaje llega a Zaragoza con El arte que no pidió permiso, una exposición que reúne a algunas de las figuras esenciales del street art y analiza qué ocurre cuando aquello que nació fuera de las instituciones entra en una sala expositiva.

La selección reúne nombres como Banksy, Keith Haring, Blek Le Rat, entre muchos otros. Más que establecer una historia cerrada, la exposición muestra la diversidad de técnicas, soportes y formas de relacionarse con el entorno que han definido estas prácticas desde sus inicios.

El proyecto también recupera algunos de sus grandes debates: la autoría frente al anonimato, lo efímero frente a lo permanente y la dificultad de conservar obras que, en muchos casos, nacieron para desaparecer. La fotografía ocupa por ello un papel fundamental, con la presencia de Henry Chalfant, figura clave en la documentación del graffiti neoyorquino.

Las trayectorias de Haring y Banksy sirven además para entender cómo estos lenguajes han dialogado con museos y galerías sin perder su conexión con la calle, la ironía y el espacio público.

¿Dónde? Sala de Exposiciones Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola, 16, Zaragoza.

Una Navidad a gran escala

Las Navidades comienzan antes en Torrejón. Cedida

La cuenta atrás para la Navidad antes de que llegue diciembre. Desde el 14 de noviembre, Torrejón de Ardoz vuelve a encender uno de sus grandes reclamos de temporada con Mágicas Navidades, que permanecerá abierto hasta el 10 de enero con nuevas propuestas inmersivas, atracciones y escenarios pensados para recorrer en familia.

Entre las novedades destaca El viaje de Noel, un domo en 360 grados donde luz, imagen y sonido envuelven al público en una historia navideña. La Puerta Mágica estrenará además El Elfo travieso, artistas y voces en directo, mientras El vuelo de Santa volverá a sorprender cada noche con Papá Noel surcando el cielo en su trineo.

El hielo tendrá también un papel protagonista con la quinta edición de Ice Festival, dedicada este año a los Titanes del Mar. Una ballena de 16 metros, un Kraken, un tiburón blanco y Neptuno formarán parte de una gran colección efímera realizada por escultores llegados de distintos países.

El recorrido se completa con una pista de hielo sobre un lago, senderos luminosos, un laberinto mitológico, mercado, gastronomía, una noria de 42 metros y fuegos artificiales al ritmo del rock para cerrar algunas jornadas. La entrada general parte de 5 euros y, al tratarse de un recinto con aforo limitado, se recomienda reservar con antelación.

¿Dónde? Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, Madrid.