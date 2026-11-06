Anna (26), dueña de una pastelería con más de 200 años: "Trabajo 14 horas al día seis días a la semana"

Anna Campos conoce el trabajo de La Estrella desde que tenía 17 años. En septiembre de 2024 regresó a esta pastelería de Barcelona para ponerse al frente del negocio y evitar que cerrara por falta de relevo generacional.

La joven, de 26 años, asumió la gestión de un establecimiento fundado en mayo de 1825. Mantenerlo abierto exige una dedicación que resume con una cifra: trabaja 14 horas al día, seis días a la semana.

Su historia llega en un momento difícil para muchos comercios tradicionales. Los elevados alquileres de los locales y las dificultades para encontrar a alguien que continúe la actividad comprometen la supervivencia de negocios con décadas de trayectoria.

En Barcelona, los cierres afectan también a establecimientos que han acompañado a varias generaciones de vecinos. La desaparición de estos comercios cambia la oferta de los barrios y deja a sus clientes sin algunos de sus lugares habituales de compra.

Anna decidió tomar el camino contrario y quedarse con una pastelería en la que ya había trabajado. Desde entonces, cuenta con el respaldo de los vecinos, a quienes atribuye una parte importante de la continuidad del negocio.

Una pastelería histórica

La Estrella abrió sus puertas de la mano de la familia Pujol, que estuvo al frente del establecimiento hasta 2015. Ese año, Montserrat, una amiga de los propietarios, tomó el relevo y mantuvo la actividad hasta su jubilación en 2024.

Su retirada volvió a plantear la necesidad de encontrar a alguien dispuesto a hacerse cargo. Fue entonces cuando Anna asumió las riendas de la pastelería, siete años después de haber trabajado allí por primera vez.

En la entrevista, la joven se muestra satisfecha con su decisión, aunque explica que el oficio requiere muchas horas y una responsabilidad constante. Su jornada se extiende durante buena parte del día y se repite seis días por semana.

El apoyo del barrio ha sido importante desde que se convirtió en propietaria. Anna recuerda que los vecinos la respaldaron cuando decidió quedarse con el local y defiende la necesidad de comprar en los establecimientos cercanos: "Hay que apoyar el negocio local".

También reivindica el trabajo de las panaderías y pastelerías artesanales frente a las grandes cadenas. Una de las dificultades que señala es la comparación de precios entre negocios que elaboran sus productos de forma distinta.

El precio de la artesanía

Anna explica que algunas expectativas de los clientes resultan difíciles de encajar con el trabajo de una pastelería. Como ejemplo, menciona a quienes "han encargado un pastel para 20 personas y esperan que les cueste menos de 25 euros".

Esa comparación con las cadenas más económicas es uno de los problemas a los que se enfrenta. El precio que algunos compradores están dispuestos a pagar no siempre se corresponde con el coste de preparar el encargo.

La joven considera que las pastelerías se perciben a menudo como un lugar donde darse "un capricho". Esa forma de entender el consumo le hace temer que su establecimiento pueda terminar como otros comercios de barrio que han cerrado.

Por el momento, mantiene el optimismo. La Estrella recibe tanto a vecinos que buscan sabores conocidos como a visitantes interesados en probar las elaboraciones del lugar.

"Los turistas quieren probar el producto de aquí y los barceloneses, lo que han comido toda la vida", explica. Ambos públicos conviven en un establecimiento cuya oferta incluye pasteles y galletas, además de preparaciones dulces y saladas.

La pastelería se encuentra en el número 32 de la calle Nou de la Rambla. Su horario es de martes a sábado, de 8:30 a 19:30 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:30 horas.

El local figura en el catálogo de patrimonio de los establecimientos de Barcelona con la categoría de Establecimiento de Gran Interés. En su interior conserva mobiliario y elementos decorativos de la remodelación realizada en 1950.

Su continuidad permite mantener tanto la actividad comercial como parte de ese interior histórico. Anna trabaja ahora en el mismo establecimiento que conoció de adolescente, aunque con la responsabilidad de gestionar su futuro.

Un oficio sin relevo

La falta de personas dispuestas a continuar el negocio afecta a otras panaderías y pastelerías tradicionales. Las jubilaciones obligan a buscar nuevos propietarios o trabajadores que conozcan el oficio y puedan asumir sus exigencias.

Según las estimaciones de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) recogidas en el texto, el sector necesita más de 6.000 trabajadores para cubrir las jubilaciones y genera alrededor de 190.000 empleos.

Encontrar personal cualificado es una de las preocupaciones de los profesionales. Los horarios y la dureza del trabajo dificultan la incorporación de jóvenes que quieran desarrollar su carrera en un obrador.

A ello se suma la competencia de las grandes cadenas y los supermercados, que obliga a los establecimientos artesanales a explicar las diferencias entre sus productos y los de otras ofertas más económicas.

En La Estrella, esa dificultad aparece en algo tan concreto como el presupuesto de una tarta para 20 personas. Anna debe atender esas expectativas mientras mantiene una jornada de 14 horas y la actividad de una pastelería abierta desde 1825.