María Borbolla, maquilladora: "A partir de los 50, rellenar las cejas es fundamental para rejuvenecer el rostro"

Con el paso de los años, es habitual que las cejas se vuelvan más finas y pierdan parte de su densidad. A veces, basta con que desaparezcan unos pocos pelitos para que la mirada parezca distinta y el rostro pierda algo de expresividad.

Cuando esto ocurre, muchas mujeres buscan formas de recuperar unas cejas más pobladas. Y aunque el microblading es una de las opciones más conocidas, la realidad es que no siempre hace falta recurrir a un tratamiento estético, sino que con un lápiz y un fijador, podemos conseguir un resultado muy natural en casa.

La maquilladora María Borbolla explica que, especialmente a partir de los 50, rellenar y enmarcar bien las cejas puede ayudar a rejuvenecer la mirada. La clave está en respetar su forma natural y aprender a maquillarlas sin endurecer las facciones.

Cómo maquillar tus cejas

Un principio básico que se mantiene invariable para cualquier tipo de ceja y estructura facial es que deben estar definidas.

Tal y como explican desde Be Beauty, "a muchas personas la forma natural de sus cejas les hace parecer tristes, enfadadas, ojos separados, ojos juntos… Pero, al realizar un buen diseño, puedes cambiar tu expresión y adecuarlo de la manera correcta".

La manera en que se logre esa definición puede variar enormemente; sin embargo, es importante que el diseño de las cejas siempre debe estar bien estructurado y cuidado, pues unas cejas mal diseñadas pueden alterar negativamente la armonía del rostro.

Para ello, no es necesario recurrir a técnicas profesionales, sino que desde casa podemos conseguirlo. Lo primero que necesitamos son los productos: un lápiz de cejas y un fijador.

Según los expertos, si lo que buscamos es un acabado natural, lo mejor es utilizar lápices con una mina muy fina para dibujar pequeños pelos donde haga falta más volumen o estructurar la ceja sin que se vea artificial.

Con este producto, podremos rellenar los espacios con menos pelo fácilmente, así como seguir la forma de nuestra ceja a la perfección.

Para elegir el color de lápiz de cejas, generalmente se recomienda optar por un tono o dos más claros que el color de tu cabello si es oscuro, o uno o dos tonos más oscuros si tu cabello es rubio.

Las cejas que son considerablemente más oscuras que el tono del cabello crean un contraste poco favorecedor y antinatural.

Tutorial de cejas.

Uno de los trucos para maquillar las cejas que ofrecen muchos maquilladores es peinar primero el vello hacia abajo y seguir la línea natural del crecimiento de los pelos. Después, peinamos hacia arriba y rellenamos los espacios vacíos.

Para maquillarlas, es importante realizar una fuerza mínima, que el color del producto no se vea muy marcado. Lo que buscamos es un efecto natural.

Por otro lado, fijar las cejas es otro paso que puede marcar una gran diferencia, ya que ayuda a mantener los vellos en su lugar, definiendo la forma y mejorando la apariencia general del rostro. Algunos de los productos perfectos para ello son tales como el FLUFF & FIX BROW WAX de Sephora Collection o el Superlock Brow Glue de Maybelline.

Estos dos cosméticos son, literalmente, laca para las cejas. Una vez los aplicas, siempre en dirección ascendente para crear el efecto óptico de más vello, el pelo no se mueve en todo el día, favoreciendo ese aspecto rejuvenecedor.

La gran mayoría de los expertos recomiendan dibujar con el lápiz o rotulador y después fijar el vello; sin embargo, hace poco descubrí el poder de los geles fijadores con color, como el Lift & Freeze de Essence, que está en tres tonos de marrón.

Este producto, lo que hace, es fijar las cejas a la vez que aporta color y rellena los huecos. De esta forma, solo tendríamos que utilizar el lápiz para el comienzo de la ceja o el final en el caso de querer hacerla más larga.

Los errores más comunes

Lo que realmente importa es encontrar un estilo que resalte los rasgos naturales sin forzarlos. La gran mayoría de las veces, los maquilladores aconsejan las cejas gruesas y bien peinadas porque tienden a suavizar las facciones del rostro.

Una ceja más llena puede equilibrar rasgos faciales marcados, como pómulos prominentes o líneas de expresión, al desviar la atención hacia los ojos y aportar un marco que armoniza el conjunto del rostro.

Por otro lado, las cejas muy marcadas y geométricas pueden endurecer los rasgos y, en algunos casos, sumar años a la apariencia general.

Sin embargo, las cejas naturales, ligeramente despeinadas y con movimiento, pueden aportar dinamismo y suavidad a las facciones.