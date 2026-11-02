Yara, en una captura de pantalla del vídeo grabado para el canal de Sector Oficios Podcast. Sector Oficios Podcast

Yara, montadora de pladur: "Los jóvenes sí quieren trabajar; el problema es que nadie quiere enseñarles"

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 487.100 jóvenes menores de 25 años en paro. La cifra contrasta con la situación de las décadas anteriores, especialmente con los años previos a la crisis de 2008, cuando muchos jóvenes podían acceder a su primer empleo sin contar con experiencia profesional.

Esta falta de trabajadores jóvenes, en la actualidad, suele atribuirse a la falta de oportunidades, la precariedad de algunos empleos y las dificultades para acceder al mercado sin experiencia previa. Sin embargo, hay quienes consideran que el problema no está en la falta de oportunidades, sino en que los jóvenes actuales carecen de cultura del esfuerzo y no quieren trabajar.

Con 25 años, Yara conoce bien esa realidad. Trabaja como montadora de pladur desde hace cinco años y, desde entonces, ha acompañado a 15 jóvenes durante sus prácticas. Ella asegura que nunca se ha encontrado con la falta de ganas que algunos empresarios atribuyen a las nuevas generaciones, sino más bien con lo contrario: la falta de profesionales dispuestos a dedicar tiempo a enseñar un oficio a quienes empiezan.

La importancia de enseñar

Yara trabaja en una empresa de reformas y construcción, donde se dedica al montaje de placas de yeso laminado, conocidas popularmente como pladur.

Aunque tiene solo 25 años, ya es oficial de primera, una categoría profesional que acredita su experiencia y su capacidad para ejecutar trabajos con autonomía. Lleva siete años vinculada al sector, si se cuentan los dos que dedicó a estudiar un grado medio de obra civil, y cinco trabajando específicamente en este oficio.

Su llegada a la empresa se produjo a través de unas prácticas vinculadas a una iniciativa de la marca Speed para facilitar la incorporación de mujeres a la construcción.

Durante sus estudios apenas había tenido contacto con la tabiquería seca, por lo que tuvo que aprender buena parte del trabajo directamente en la obra.

Desde el primer día, su actitud llamó la atención de su jefe, especialmente cuando se enfrentó a una escalera de caracol que requería resolver un montaje complejo. Aquella prueba terminó abriéndole las puertas de su actual profesión.

Una de las personas que más influyó en su aprendizaje fue Marián, el oficial que la acompañó durante sus primeros pasos y que sigue trabajando con ella. Yara recuerda su paciencia y la disposición que tuvo para enseñarle lo que sabía, incluso cuando las tareas requerían repetir una operación hasta dominarla.

Esa experiencia explica por qué insiste tanto en la necesidad de formar a las nuevas generaciones: ella misma necesitó que alguien le dedicara tiempo para llegar a convertirse en la profesional que es hoy.

"Los jóvenes sí que quieren trabajar. Los que no quieren son los demás. No quieren enseñar, no quieren perder tiempo ni dinero en enseñar a la gente joven", sostiene al referirse a las quejas de algunos empresarios sobre la falta de trabajadores con ganas de trabajar.

Yara, en el canal de Sector Oficios Podcast.

Su opinión se apoya en la experiencia directa con aprendices. Ha tutorizado a 15 jóvenes en prácticas y asegura que nunca se ha encontrado con el desinterés que se atribuye habitualmente a los recién llegados.

Para ella, la diferencia está en cómo se recibe a quien empieza, en si se le permite preguntar y en la confianza que se deposita en sus posibilidades.

"Si tú les das la mano, les enseñas y les dejas equivocarse, pueden convertirse en los mejores oficiales", resume. Aprender un oficio manual implica cometer errores, corregirlos y adquirir destreza con la repetición. Si cada fallo se interpreta como una prueba de incapacidad, el aprendizaje se vuelve mucho más difícil.

Yara ha comprobado que esa formación puede traducirse en una carrera profesional sólida. Algunas de las chicas a las que enseñó desde cero a montar los primeros canales y estructuras trabajan ahora como jefas de obra o capataces.

Para ella, estos casos demuestran que dar una oportunidad real a una persona sin experiencia puede tener resultados que van mucho más allá de cubrir una vacante.

La cuestión afecta a la propia organización del trabajo. En una obra, un oficial experimentado debe cumplir con los plazos y mantener la calidad de la ejecución, pero enseñar a un aprendiz exige detenerse, explicar cada paso y supervisar sus primeras tareas.

Si las empresas no reservan tiempo para esa formación, resulta más difícil incorporar trabajadores que todavía no dominan el oficio. Después, cuando escasean los profesionales cualificados, se plantea el problema como si las nuevas generaciones fueran las únicas responsables.

De prácticas a oficial

La trayectoria de Yara también cuestiona la idea de que la construcción es un sector reservado a hombres con muchos años de experiencia.

Hoy es una de las pocas mujeres que se dedican de forma exclusiva al montaje estructural de placas de yeso laminado, una actividad que requiere precisión, conocimiento de los materiales y capacidad para interpretar los planos y resolver problemas durante la ejecución.

Entre los trabajos que ha realizado figuran las rehabilitaciones de tres palacios del siglo XV en Zaragoza. Se trata de proyectos en los que la geometría y las particularidades de los edificios históricos obligan a adaptar las soluciones a cada espacio.

No basta con repetir un montaje estándar: hay que estudiar las formas, calcular cómo construirlas y ajustar las estructuras a las condiciones reales de la obra.

Precisamente, ese tipo de encargos es el que más disfruta. "A mí no me pongas a hacer metros rectos, eso es aburrido. A mí me encantan los techos raros, las curvas, las geometrías... donde no llega el plano, lo sacamos con imaginación", explica.

Yara, en una captura de pantalla del vídeo grabado para el canal de Sector Oficios Podcast. YouTube

Su especialidad consiste en transformar esas ideas en estructuras que puedan ejecutarse con placas de yeso laminado. Los techos curvos, las formas irregulares y los encuentros complicados exigen combinar la interpretación técnica con la capacidad de encontrar soluciones cuando las medidas o los planos no resuelven por sí solos todos los detalles.

Para Yara, la construcción ofrece un recorrido profesional que merece la pena explorar, también entre los jóvenes que están decidiendo qué estudiar o dónde trabajar.

Defiende que los oficios manuales seguirán teniendo un papel relevante incluso con el avance de la inteligencia artificial, porque muchas tareas dependen de las condiciones físicas de cada edificio, de la manipulación de materiales y de decisiones que deben tomarse directamente en el lugar de trabajo.

"La construcción tiene que ser uno de los mejores oficios que se te ocurran. Seguid construyendo, que es el único oficio que no nos va a quitar la Inteligencia Artificial", afirma.