María, cuidadora a domicilio en España: "No somos limpiadoras ni recaderas, estamos cansadas de que nos traten como sirvientas"

En España, más de 1,64 millones de personas tienen reconocida una situación de dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Una cifra detrás de la que se encuentran numerosas familias que deben adaptar sus rutinas para atender a un ser querido. Un cuidado que, todavía hoy, continúa recayendo principalmente sobre las mujeres.

Por eso, contar con un servicio de ayuda a domicilio supone un gran alivio para muchos hogares. Además de facilitar la organización familiar, permite que las personas dependientes reciban los cuidados profesionales que necesitan.

Actualmente, este sector emplea a más de 565.000 personas en España, en su mayoría mujeres. Sin embargo, aunque su labor resulta cada vez más necesaria, continúa siendo un trabajo poco valorado y sobre el que existen numerosos prejuicios.

Y es que todavía hay quienes relacionan la ayuda a domicilio únicamente con limpiar una vivienda o encargarse de las tareas domésticas. Sin embargo, sus funciones van mucho más allá y tienen como principal objetivo garantizar el bienestar de las personas dependientes.

Estas profesionales se encargan de ayudar a los usuarios en sus actividades diarias, ofrecerles compañía y atender sus necesidades particulares. Un trabajo que requiere conocimientos, compromiso y una gran responsabilidad.

Precisamente sobre esta realidad ha querido pronunciarse María Adame, auxiliar de ayuda a domicilio y creadora de contenido, quien ha compartido un vídeo en TikTok para desmontar algunas ideas equivocadas sobre su profesión.

Todo comenzó cuando una persona dejó un usuario dejó un comentario cuestionando las funciones de estas trabajadoras. María decidió responder públicamente a través de su perfil: "Hoy vengo a contestar este comentario que se merece un vídeo, dice que si somos limpiadoras, que limpiamos el baño, la cocina, que tenemos que ir a la farmacia, al médico, a dar paseos y que nos dan una bata y nos creemos médicos".

A partir de estas palabras, la auxiliar aprovecha para explicar en qué consiste realmente su trabajo y denunciar la falta de reconocimiento que siguen sufriendo muchas de sus compañeras.

"Ya está bien de hablar de nosotras como si fuéramos sirvientas sin criterio, sin formación y sin derechos. Pues mire usted, señor o señora, no somos limpiadoras, somos auxiliares de ayuda a domicilio, profesionales del cuidado con funciones reguladas por normativas y planes de atención aprobados por servicios sociales", defiende.

La limpieza con límites

María reconoce que algunas labores domésticas sí están incluidas entre sus responsabilidades, aunque deben estar relacionadas con las necesidades de la persona atendida. Es lo que se denomina limpieza funcional, una tarea que forma parte del servicio de ayuda a domicilio.

"Claro que sí limpiamos el baño si se usa, claro que sí limpiamos la cocina si se utiliza, claro que sí si se hace la cama. Eso se llama limpieza funcional y está recogida en la normativa. Lo que no está recogido es limpiar la casa entera, hacer limpieza profunda o ir porque toca. Ni convertirnos en la solución para todo".

También explica que actividades como acudir a la farmacia, acompañar al médico o realizar la compra deben estar contempladas en el plan de atención del usuario. Por tanto, no son tareas que puedan exigirse libremente por parte de los familiares.

"La compra, la farmacia, el médico o el paseo no se hacen porque a usted le parezca o le de la gana, se hacen si están autorizados en el PIA con tiempos y objetivos concretos".

"No somos chicas para todo"

En cuanto al uso de la bata, María explica que se trata de una medida de "protección e higiene". Asimismo, recuerda que contar con formación sociosanitaria "no nos hace médicas pero tampoco nos convierte en chicas para todo".

Pero su reivindicación no se queda únicamente en aclarar cuáles son sus funciones. También denuncia que durante mucho tiempo algunas auxiliares han asumido responsabilidades que no les correspondían, sin protestar y poniendo en riesgo su propio bienestar.

"Lo que molesta no es que cuidemos, lo que molesta es que pongamos límites porque durante años muchas auxiliares han aguantado en silencio y han hecho más de lo que les correspondía, se han roto la espalda, la salud y la cabeza".

Según explica, el hecho de que cada vez más profesionales defiendan sus condiciones laborales y se nieguen a asumir tareas ajenas a su puesto también ha provocado reacciones negativas.

"Parece que somos las malas, pues no somos vagas, no queremos cobrar sin trabajar y no nos negamos a cuidar. Lo que no aceptamos ni vamos a aceptar es que haya abusos, desprecios ni exigencias fuera de función y mucho menos que se nos trate como si valiéramos nada".

Para María, cuidar de una persona dependiente no significa tener que ocuparse de absolutamente todo lo que se necesite en una vivienda. "Si una persona quiere a alguien que le limpie toda la casa, que haga recados ilimitados y esté disponible para todo, eso no es ayuda a domicilio, eso es otro servicio y se llamará de otra manera".

Por último, la auxiliar recuerda que detrás de esta profesión existe un importante esfuerzo físico y emocional que muchas veces pasa desapercibido.

"Nosotras entramos cada día en casas ajenas, cargamos cuerpos, emociones y responsabilidades y aún así, tenemos que escuchar desprecios. El problema no es que pidamos respeto, el problema es que durante años os habéis acostumbrado a que no lo pidiéramos y eso se os acabó", concluye.