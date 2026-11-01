Montserrat Acebes, experta en herencias: "Para evitar que una donación se reste del reparto, necesitas una dispensa colacional"

Elegir entre entregar parte del patrimonio a los hijos en vida o dejarlo para cuando llegue el momento de la herencia es una decisión que genera muchas preguntas. Sobre todo porque cada alternativa puede influir tanto en los impuestos como en el futuro reparto de los bienes.

De hecho, cada vez son más las familias que optan por adelantar parte de su patrimonio. Según las cifras del Notariado, en 2025 se registraron 225.662 donaciones ante notario en España, una cantidad que marcó un nuevo récord.

Una de las razones que explican este aumento es la ayuda económica que muchos padres ofrecen a sus hijos para que puedan acceder a una vivienda. Ya sea aportando los ahorros necesarios para pagar la entrada de una casa o cediéndoles directamente una propiedad, esta opción se ha convertido en una solución para numerosas familias.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que donar dinero o una vivienda a un hijo puede influir en lo que recibirá cuando llegue el momento de repartir la herencia. Una cuestión sobre la que ha querido arrojar luz la abogada Montserrat Acebes.

Los bienes donados en vida

"¿Sabes que una donación en vida puede tener efectos a la hora de repartir una herencia? En el derecho español, cuando se hacen donaciones en vida, posteriormente se consideran entregas anticipadas de esa herencia. Esto es lo que se llama colación", explica la experta.

Este procedimiento, conocido como colación, consiste en tener presentes determinadas donaciones que una persona realizó a sus herederos forzosos antes de fallecer. Así, lo que uno de ellos recibió anteriormente puede afectar al reparto del patrimonio restante.

No obstante, existe una manera de evitar que esa donación se tenga en cuenta como un adelanto de la herencia. "Para evitar esta colación y que estas donaciones se consideren como parte de la herencia, la persona que lo ha donado tiene que dejarlo recogido expresamente en su testamento y esto, es la dispensa colacional".

Para entenderlo mejor, Acebes plantea el caso de una persona que entrega 150.000 euros a uno de sus futuros herederos y que, al fallecer, deja otros 500.000 euros para repartir. "Si el testador ha decidido que esa donación no va a tener que tenerse en cuenta en la herencia, va a dejar recogido en su testamento la dispensa colacional de esos 150.000 euros", señala.

En ese supuesto, el dinero entregado previamente no se incluiría en los cálculos de la colación al distribuir el patrimonio. "Lo que va a cambiar es que estos 150.000 euros no van a ser tenidos en cuenta en el reparto de todos los herederos".

Ahora bien, esta decisión no permite perjudicar los derechos que la ley reconoce a determinados familiares. "Todo esto, con el límite de la legítima. Siempre deben respetarse los derechos de los herederos forzosos", recuerda la abogada.

Donar o heredar

Antes de decidir cómo transmitir el patrimonio familiar, conviene tener en cuenta diferentes aspectos. No solo importa cuándo se entregan los bienes, sino también los impuestos, las circunstancias personales y cómo se quiere organizar el reparto entre los herederos.

En una herencia, los bienes pasan a sus nuevos propietarios después del fallecimiento. Si existe testamento, se siguen las disposiciones del fallecido dentro de los límites legales; si no lo hay, se aplican las normas de la sucesión intestada.

Quienes reciben una herencia deben hacer frente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque la cantidad puede cambiar mucho según la comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, existen importantes bonificaciones para determinadas transmisiones entre familiares cercanos.

En cambio, una donación permite entregar dinero, propiedades u otros bienes sin esperar al fallecimiento. Eso sí, también puede implicar el pago de impuestos y, en el caso de los inmuebles, exige cumplir determinados requisitos legales.

Otra diferencia importante es cuándo se hace efectiva la transmisión. Mientras que una herencia se recibe tras la muerte del propietario, una donación permite adquirir los bienes en vida del donante, siempre que el beneficiario la acepte.

También cambia la posibilidad de dar marcha atrás. Una persona puede modificar su testamento tantas veces como desee, pero recuperar un bien que ya ha donado no resulta tan sencillo. La ley únicamente permite revocar una donación en determinados supuestos.

En cuanto a los impuestos, tampoco existe una respuesta válida para todas las familias. Aunque ambas operaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pueden intervenir otros tributos y las ventajas fiscales varían según el lugar y las características de cada caso.

Por último, es importante recordar que lo entregado a un hijo en vida puede influir en la herencia que reciba posteriormente. Por eso, si se quiere evitar que esa donación se descuente mediante la colación, Acebes recomienda dejar constancia expresa de la dispensa, sin olvidar los derechos de los herederos forzosos.