María del Mar, carnicera: "Esta es la pieza de carne más sabrosa, de la que podrás aprovechar todo y 3 veces más barata"

La subida de los precios de los alimentos continúa pesando en el presupuesto doméstico, por lo que aprender a comprar carne y aprovechar cada pieza puede marcar una gran diferencia en la cesta de la compra.

No siempre es necesario elegir los cortes más baratos. También importa cómo se compra el producto y qué uso se da a cada una de sus partes.

María del Mar, carnicera de Almería, comparte un consejo sencillo en redes sociales para sacar más partido a una pieza de cinta de lomo de cerdo.

En uno de sus vídeos, explica cómo organizar la compra para obtener distintos ingredientes de un solo corte.

Su propuesta consiste en dejar de pedir únicamente filetes y comprar una pieza de chuletero que el profesional pueda preparar según las necesidades de cada hogar.

Aprovechar la cinta de lomo

La recomendación de María del Mar comienza en el mostrador. En lugar de solicitar una bandeja de filetes ya cortados, propone pedir una pieza entera de chuletero y explicar al carnicero cómo queremos que la prepare.

"Cuando lleguéis al carnicero que esté de turno, le pedís: 'Yo quiero un trozo de chuletero como este'", explica mientras muestra la pieza en el vídeo.

El siguiente paso es solicitar que se separe la carne magra de las costillas y los huesos. La profesional lo resume con una indicación concreta: "Le decís al carnicero: 'Sácame los filetes, la costilla y los huesos por otro lado'".

De esta manera, una sola compra permite disponer de ingredientes para varias elaboraciones. Los filetes pueden reservarse para comidas rápidas, mientras que las costillas sirven para preparar platos al horno, a la barbacoa o guisos. Los huesos, por su parte, pueden utilizarse para enriquecer caldos y otros platos de cuchara.

La idea es tan sencilla como pagar por una pieza que se pueda aprovechar de distintas formas, en lugar de limitar la compra a un único tipo de preparación.

Cómo sacar partido a la carne

La cinta de lomo es un corte relativamente magro, por lo que funciona bien a la plancha y en preparaciones que no requieran una cocción prolongada. Para evitar que quede seca, conviene controlar el tiempo de cocinado y no someter los filetes a un exceso de calor.

Las costillas ofrecen otras posibilidades. Se pueden cocinar al horno con verduras, preparar a fuego lento o incorporar a guisos. Su grasa y sus tejidos aportan sabor, aunque el resultado dependerá del corte y de la técnica utilizada.

Los huesos también tienen un uso culinario. Pueden emplearse para preparar fondos y caldos que después sirvan como base de sopas, arroces o legumbres. La carnicera recomienda conservarlos para utilizarlos en futuras recetas, en lugar de descartarlos sin más.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que comprar una pieza entera no garantiza por sí solo un ahorro. El precio por kilo, la cantidad de carne aprovechable, el coste del corte y las necesidades reales de cada familia determinan si compensa frente a los filetes preparados.

Para aprovechar de verdad este consejo, lo más práctico es decidir antes qué platos se van a preparar durante la semana. Los filetes pueden repartirse en raciones y congelarse, mientras que las costillas y los huesos pueden reservarse para otras comidas.

La conservación también es muy importante. La carne fresca debe mantenerse refrigerada y congelarse cuanto antes si no se va a consumir dentro del plazo recomendado. También es aconsejable guardar las distintas partes en recipientes o bolsas bien cerrados, identificados con la fecha.