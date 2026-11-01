Daniela, en la entrada de su nueva casa en un pequeño pueblo de Burgos Recorte de la emisión de YouTube

Daniela, 22 años: "Dejé todo para vivir en un pueblo de 70 habitantes. Nos dan un dúplex por 110 € y un bar a coste cero"

Daniela tiene 22 años y ha tomado una decisión que muchos españoles se plantean, pero pocos se atreven a llevar a cabo: abandonar su ciudad, dejar atrás su entorno y empezar una nueva vida en un pequeño pueblo.

Junto a su pareja, José Antonio, cambió Cádiz por Villegas, una localidad de Burgos de menos de 80 habitantes. Allí encontraron algo difícil de conseguir en las grandes ciudades: una vivienda por 110 euros mensuales y un negocio que gestionar sin pagar alquiler.

La oportunidad llegó a través de Proyecto Arraigo, una iniciativa que conecta a personas interesadas en instalarse en el medio rural con municipios que necesitan recuperar población y actividad económica.

Daniela contó su experiencia en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Diego Revuelta. Su testimonio muestra las ventajas económicas del traslado, pero también las dudas que acompañaron a una decisión que cambió por completo su rutina.

Casa y negocio

Antes de instalarse en Burgos, Daniela y José Antonio trabajaban en un bar de copas en Sanlúcar de Barrameda. Las largas jornadas en la hostelería y el poco tiempo disponible para descansar terminaron por convencerlos de buscar una alternativa.

La pareja descubrió Proyecto Arraigo y presentó una solicitud para trasladarse. La respuesta llegó mucho antes de lo que esperaban. "Echamos la solicitud un miércoles y el mismo viernes nos llamaron para visitar el pueblo, fue todo muy rápido", recuerda Daniela.

El Ayuntamiento de Villegas les ofreció gestionar el bar municipal sin pagar por el uso del establecimiento. También pudieron acceder a un dúplex de tres habitaciones y dos baños por 110 euros mensuales.

"El bar es a coste cero y de vivienda solo pagamos 110 euros de alquiler, es un regalo", explica la joven.

La vivienda estaba inicialmente vacía, pero el alcalde les facilitó el mobiliario imprescindible para instalarse. Según su relato, también quedaron exentos de pagar los suministros del establecimiento.

Para comenzar, necesitaron disponer de algunos ahorros destinados a comprar mercancía y depositar una fianza de 700 euros por el local.

El miedo de Daniela

Aunque las condiciones económicas parecían difíciles de rechazar, Daniela reconoce que la adaptación no fue inmediata. La primera noche apenas pudo descansar. Estaba lejos de su familia, en una localidad desconocida y con la responsabilidad de sacar adelante un negocio.

"Fue un poco horrible, pensaba que me había arriesgado demasiado y que no iba a salir bien", confiesa. Con los días, aquella incertidumbre fue desapareciendo. La joven comenzó a valorar especialmente la posibilidad de organizar su tiempo y compartir más momentos con su pareja.

Actualmente, abren el bar de 13:30 a 15:30 y de 19:00 a 22:00 horas. Son cinco horas diarias de atención al público, aunque durante los fines de semana adaptan el horario a la demanda.

El cambio también les permite dedicar parte del día a pasear, montar en bicicleta o disfrutar del entorno, actividades para las que antes tenían menos tiempo.

Daniela calcula que, entre el alquiler, los suministros domésticos y la alimentación, sus gastos mensuales pueden rondar los 270 o 280 euros. Se trata de una estimación personal, no de una cifra que incluya necesariamente todos sus gastos.

Una nueva vida

La experiencia de Daniela ilustra una de las posibilidades que ofrece Proyecto Arraigo, aunque sus condiciones no son extrapolables a cualquier municipio.

La organización aclara que no proporciona viviendas gratuitas ni garantiza puestos de trabajo. Estudia individualmente cada solicitud y exige disponer de recursos económicos para afrontar el traslado, además de voluntad de integrarse en la comunidad.

En Villegas, la llegada de la pareja también ha permitido recuperar el bar, un establecimiento que llevaba meses cerrado y que funciona como lugar de encuentro para los vecinos.

Para Daniela, la recompensa va más allá del ahorro. Tras superar sus temores iniciales, ha descubierto una forma de vivir en la que el trabajo deja espacio para disfrutar del tiempo libre.

José Antonio comparte esa sensación. "Duermo y vivo mejor, en Villegas soy feliz como no he podido serlo allí en casi 40 años", asegura.

Ambos descartan, por ahora, regresar a la ciudad e incluso contemplan la posibilidad de formar una familia en el pueblo. Una decisión que Daniela, pese a las dudas de aquella primera noche, considera hoy acertada.