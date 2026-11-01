Esos recuerdos, junto con su trayectoria posterior, ayudan a entender por qué la vulnerabilidad social ocupó un lugar central en su vida pública. Más información : Ester Muñoz, 41 años: "En el colegio prácticamente no estudiaba y sacaba suficientes o bienes. Mi madre me ayudó a salir adelante"

Ada Colau, 52 años: "Mi infancia no fue fácil. No había ni para comer y teníamos que pedir ayuda a la familia"

Ada Colau creció en el barrio barcelonés del Guinardó, en una familia de inquietudes artísticas y orígenes humildes. La exalcaldesa ha contado que sus padres se separaron cuando tenía tres años y que, tiempo después, su hogar atravesó una grave crisis económica.

Antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos del activismo por el derecho a la vivienda, su vida transcurría lejos de los despachos políticos.

Los recuerdos de aquella etapa permiten conocer mejor a la mujer que años después fundaría la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y llegaría a gobernar Barcelona durante ocho años.

Raíces humildes

Nacida en Barcelona el 3 de marzo de 1974, Ada Colau creció en el Guinardó, un barrio que ha reivindicado en distintas entrevistas como parte esencial de su identidad.

Sus raíces familiares, sin embargo, se encuentran también fuera de Cataluña ya que sus abuelos paternos procedían de Güel, en Huesca, y los maternos, de Almazán, en Soria.

Como tantas familias que abandonaron el campo para buscar oportunidades en la ciudad, sus abuelos emigraron a Barcelona huyendo de la pobreza. La experiencia de aquella generación forma parte de los recuerdos familiares que Colau ha compartido públicamente.

Sus padres, Ramón Colau Rami y Agustina Ballano, conocida como Tina, tenían inquietudes culturales y artísticas. Ella misma los ha definido como "hippies", una descripción con la que evocaba un estilo de vida alejado de las convenciones sociales de la época.

En casa sonaban canciones de Joan Manuel Serrat, The Beatles y Simon & Garfunkel. Aquel ambiente familiar, poco convencional para la España de los años setenta, convivía con una vida cotidiana en la que los vínculos familiares y las circunstancias económicas acabarían teniendo un peso importante.

La separación de sus padres

La infancia de Colau experimentó un cambio importante cuando sus padres se separaron. La familia se había trasladado a Madrid por motivos laborales de su padre, pero, tras la ruptura, su madre regresó con ella a Barcelona.

Ramón permaneció en la capital, por lo que la relación entre padre e hija tuvo que adaptarse a la distancia.

En una entrevista concedida en 2018 al programa Por el principio, de la Cadena SER, la exalcaldesa recordó que aquella separación no fue fácil.

Su padre intentaba mantener el contacto enviándole cartas con dibujos y libros, mientras que las vacaciones se convertían en una oportunidad para pasar tiempo juntos.

La familia cambió de nuevo cuando Tina rehízo su vida sentimental. Colau creció junto a sus hermanas y en un hogar cuya composición se amplió con la llegada de nuevas parejas y familiares. Con los años, ha hablado públicamente del cariño que siente por su madre y de la importancia que ha tenido en su vida.

Una crisis económica

Más allá de los cambios familiares, Colau ha relatado que su hogar atravesó una etapa de dificultades económicas especialmente duras. Según explicó en la entrevista radiofónica de 2018, los ingresos familiares cayeron de forma pronunciada y tuvieron que vender su vivienda por debajo de su valor.

"No había ni para comer y se tenía que pedir ayuda a alguien de la familia", recordó. También habló de la preocupación que existía en casa ante la posibilidad de perder el techo.

En su relato, aquella situación dejó una huella que años después conectaría con su implicación en los movimientos sociales relacionados con la vivienda.

Sus recuerdos, no obstante, han sido objeto de debate. Un reportaje publicado por EL ESPAÑOL en octubre de 2026 recogió testimonios de antiguos vecinos y personas de su entorno que describían una infancia de clase media, con juegos en la calle y acceso a educación privada.

Esas declaraciones ofrecen otra perspectiva, aunque no permiten determinar por sí solas la situación económica concreta que vivió la familia en el ámbito privado.

Lo que sí está documentado es que Colau creció en un entorno familiar alejado de la política profesional y que, con el paso del tiempo, comenzó a interesarse por las cuestiones sociales. Estudió bachillerato en la Acadèmia Febrer y después inició Filosofía en la Universitat de Barcelona, una carrera que dejó sin terminar.

Su trayectoria posterior la llevaría a trabajar en el ámbito de los derechos sociales y a convertirse en una figura destacada de la lucha contra los desahucios. En 2009 participó en la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, antes de dar el salto a la política institucional y convertirse en alcaldesa de Barcelona en 2015.