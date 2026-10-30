'Menos Smart', la campaña de Fnac que recuerda que la vida no cabe en un móvil y limita el uso de la tecnología

Hay una escena que se repite constantemente. Ocurre en el metro, en una cafetería, en la cola del supermercado o incluso cuando quedamos con amigos. En algún momento de la conversación aparece un silencio de apenas unos segundos y alguien, casi sin darse cuenta, saca el móvil. A veces somos nosotros.

Lo hacemos por aburrimiento, por costumbre o simplemente porque el teléfono siempre está ahí. Revisamos mensajes, abrimos una red social, leemos una noticia o consultamos el tiempo. Son gestos pequeños que parecen inofensivos, pero que, sumados, terminan ocupando una parte importante de nuestro día.

Y no es extraño. El móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible. Lo usamos para trabajar, orientarnos, escuchar música, comprar entradas o hablar con quienes están lejos. La cuestión no es renunciar a la tecnología, sino decidir cuánto espacio queremos darle.

De esa reflexión parte ‘Menos Smart’, la iniciativa de Fnac que invita a replantearnos nuestra relación con las pantallas. No propone volver atrás ni renunciar a los avances digitales.

Tampoco plantea la desconexión como una obligación. Su propuesta es más sencilla: utilizar la tecnología cuando aporta valor y ser capaces de dejarla a un lado cuando no lo hace.

El programa reivindica algo sencillo que cada vez nos resulta más difícil, como es prestar atención. Leer un libro sin interrupciones. Escuchar un disco completo. Ver una película sin mirar el teléfono cada pocos minutos. Pasear, cocinar o compartir una conversación sin la sensación de que siempre hay algo más ocurriendo en una pantalla.

En la imagen, Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de Fnac España. Cedida

Y ahí está la clave de ‘Menos Smart’. No se trata tanto de hablar de tecnología como de hablar de tiempo. Del tiempo que dedicamos a lo que nos gusta, a quienes nos rodean y a nosotros mismos. En un momento en el que todo compite por nuestra atención, recuperar parte de ese tiempo también puede ser una forma de volver a estar presentes.