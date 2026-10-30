Halloween, música y una escapada entre arte contemporáneo: los planes de Magas para esta semana

Octubre se despide con una agenda que mezcla disfraces, música y planes pensados para alargar la noche. Entre ambientes oscuros, canciones a pleno pulmón y celebraciones que juegan con el imaginario más inquietante del calendario, Halloween se convierte en la excusa perfecta para salir de la rutina.

La gastronomía también se suma a estas fechas con sabores inesperados, ediciones especiales y cócteles creados para acompañar la ocasión. Propuestas que apuestan por el lado más divertido del otoño y convierten una cena, una copa o un encuentro entre amigos en algo mucho más especial.

Y para quienes prefieren cambiar la fiesta por una escapada, el arte contemporáneo toma las calles, edificios históricos y rincones poco habituales de una ciudad convertida en gran escenario cultural. Una selección diversa para despedir el mes entre creatividad, ocio y alguna que otra sorpresa.

Halloween entre amigos

Canta tus canciones favoritas la noche más terrorífica del año. Cedida

Micrófono en mano y con el disfraz preparado, BAM Karaoke Box propone una forma distinta de sumarse a Halloween este año. Sus dos locales de Madrid se transformarán durante los últimos días de octubre con música, ambientación temática y sesiones pensadas para cantar en grupo hasta bien entrada la noche.

El 31 de octubre, BAM Luchana será el escenario de una noche especial que arrancará a las 23:00 horas. Disfraces, karaoke y una atmósfera inspirada en la fecha acompañarán una velada pensada para quienes prefieren enfrentarse al miedo desde una sala privada y con una canción de fondo.

En BAM Recoletos, el protagonista será el Día de Muertos durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El local mirará hacia México a través de una decoración específica, música y un reto muy reconocible: atreverse con Recuérdame, de Coco. La noche se completa con Autumn Smoke, un cóctel creado para la ocasión con tequila, mezcal, cítricos y un toque picante.

La ventaja está en poder hacerlo sin compartir escenario con desconocidos. BAM cuenta con salas privadas para grupos de entre 3 y 25 personas y un catálogo que supera las 48.000 canciones, permitiendo adaptar el plan tanto a una reunión pequeña como a una fiesta con todo el grupo de amigos.

Una alternativa para quienes este año quieran cambiar los pasajes del terror por una noche de disfraces, copas y canciones imposibles de cantar sin terminar haciendo los coros.

¿Dónde? BAM Karaoke Box Luchana y BAM Karaoke Box Recoletos, Madrid.

El Greco llega a Liria

Museo donde se encuentra la obra de El Greco. Cedida

Hay cuadros que permiten reconocer el instante en el que un artista empieza a encontrar su propio lenguaje. Eso ocurre con Aparición de la Virgen a san Lorenzo, una de las piezas más significativas de la primera etapa española de El Greco, que podrá verse en el Palacio de Liria.

Pintada en el siglo XVI, poco después de la llegada del artista a España, la obra conserva todavía la influencia del Renacimiento italiano y de la pintura veneciana. La riqueza cromática, la monumentalidad de la figura y las primeras alteraciones de las proporciones anticipan algunos de los rasgos que más tarde definirían su etapa toledana.

La pieza llega al Palacio de Liria dentro del programa Obra invitada y compartirá espacio con Cristo en la cruz, también de El Greco, además de trabajos de Velázquez y Zurbarán pertenecientes a la Colección Casa de Alba.

Una oportunidad para acercarse al pintor justo antes de que su estilo alcanzara la madurez que lo convertiría en una de las figuras esenciales del arte español.

¿Dónde? Palacio de Liria, calle de la Princesa, 20, Madrid.

Una mezcla terrorífica

La noche de Halloween date un capricho. Cedida

Hay sabores que despiertan recuerdos inmediatos, y el de Cheetos Pandilla es uno de ellos. Sus fantasmas y murciélagos llegan ahora a KFC en una colaboración especial por Halloween que mezcla el característico queso del snack con el pollo frito de la cadena en un menú disponible por tiempo limitado en toda España.

La gran protagonista es la Burger Sobrada Cheetos Pandilla, elaborada con pollo frito, bacon, queso y una nueva salsa inspirada en el sabor del conocido aperitivo.

El toque más visual lo pone el pan brioche, decorado con grabados de fantasmas y murciélagos que trasladan directamente la estética de Pandilla a la hamburguesa.

La colaboración continúa con las Patatas Cheetos Pandilla, acompañadas de bacon crujiente y la misma salsa de queso, que también podrá pedirse en formato XXL para añadirla a otros productos de la carta.

El universo de Halloween se extiende además al propio restaurante. Los personajes, colores y formas del snack aparecen en el packaging y en distintos elementos decorativos, convirtiendo la visita en una pequeña inmersión temática que va más allá de la comida.

El menú está disponible desde el 13 de octubre y permanecerá durante un periodo limitado, tanto en los establecimientos físicos como a través de la web y la aplicación oficial de KFC.

¿Dónde? En todos los restaurantes KFC de España.

Picante y mucha música

Degusta de los cócteles de una manera diferente. Cedida

A veces basta una copa bien pensada para cambiar el tono de una velada. Con motivo de Halloween, Shôko Barcelona incorpora durante tres días una creación especial que mezcla sabores intensos, estética oscura y ese punto teatral que pide la fecha.

Su nombre es Evil Eye y combina Brugal Doble Reserva, licor de chile, cordial de especias, canela y ginger beer. El resultado juega entre notas cálidas, frescura y un ligero picante, con una presentación inspirada en el imaginario más inquietante de estas fechas. Estará disponible el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La idea es que la copa funcione como punto de partida de una celebración más amplia. Después, quienes quieran prolongar la velada pueden hacerlo en el propio club, donde luces, música y decoración acompañan un ambiente muy distinto al de una cena convencional, con el Mediterráneo como telón de fondo.

El sábado 31 de octubre, la sesión Pure Shôko pondrá ritmo a la madrugada con una selección que irá del drill UK y el trap al R&B, los afrobeats, el reguetón y el hip hop. Una combinación pensada para quienes prefieren celebrar Halloween bailando y lejos de los planes más clásicos.

Con esta edición especial, Shôko juega con dos de sus grandes fortalezas —la mixología y la vida nocturna— para convertir la fecha en una experiencia con sabor propio y un punto canalla.

¿Dónde? Passeig Marítim de la Barceloneta, 36, Barcelona.

Museo al aire libre

Visita Burgos y vive el arte contemporáneo. Cedida

Hay ciudades que se recorren a través de sus monumentos y otras que, durante unos meses, invitan a hacerlo siguiendo instalaciones, esculturas y piezas inesperadas. Burgos entra ahora en ese segundo grupo con Afluente Panorama, su primera bienal de creación contemporánea, que reúne a 38 artistas de 21 países en más de veinte sedes repartidas por toda la ciudad.

El río Arlanzón marca la ruta de un itinerario que atraviesa museos, iglesias, palacios, jardines, comercios históricos y espacios recuperados para la ocasión. La idea es que el arte dialogue con cada lugar, integrándose en él y permitiendo mirar rincones conocidos desde una perspectiva distinta.

Entre las piezas más llamativas aparece Instrument, de Zhanna Kadyrova, que combina tubos de órgano con restos de munición recogidos en la región de Kiev, convirtiendo un objeto musical en una reflexión sobre la guerra.

También hay grandes estructuras de mimbre, cerámicas instaladas junto al río, intervenciones en escaparates y obras de artistas como Sunah Choi, Anni Leppälä, Kim Dorland o Lucy + Jorge Orta.

La bienal incorpora además videojuegos independientes en una capilla renacentista, ampliando el recorrido hacia lenguajes menos habituales dentro de los circuitos expositivos tradicionales.

Afluente Panorama convierte Burgos en una excusa perfecta para una escapada cultural en la que patrimonio y vanguardia comparten escenario.

¿Dónde? Diferentes espacios de Burgos.