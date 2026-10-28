Jessica, pescadera: "Para que las almejas no se pongan malas, guárdalas en la nevera con un trapo húmedo"

Las almejas son uno de los productos del mar que más protagonismo ganan cuando se acercan las Navidades. Su presencia en las comidas familiares y en las mesas de celebración las convierte en un ingrediente habitual de estas fechas, ya sea preparadas al vapor, con una salsa marinera o como parte de un buen arroz.

Aunque por su presentación puede parecer que preparar almejas es sencillo, lo cierto es que requieren ciertos cuidados antes de llegar al plato. Limpiarlas bien para eliminar los restos de arena y comprobar que están en buen estado son pasos fundamentales para disfrutar de su sabor. Además, también es importante saber cómo conservarlas si se compran con antelación y no se van a consumir todas el mismo día.

Para resolver estas dudas, pocas voces resultan tan útiles como las de quienes trabajan cada día entre pescados y mariscos. Las pescaderas como Jessica explican cómo limpiar las almejas y qué hacer para mantenerlas frescas en la nevera durante los días previos a su preparación.

Limpiar y conservar almejas

Uno de los primeros pasos antes de cocinar las almejas es retirar la arena que puedan tener en su interior. Aunque su aspecto exterior sea limpio, estos moluscos viven enterrados en fondos arenosos o fangosos y filtran el agua para alimentarse, por lo que pueden acumular pequeñas partículas que después resultan desagradables al comerlas.

Para evitarlo, Jessica recomienda recurrir a un método sencillo que se puede hacer en casa con agua fría y sal gorda.

Lo primero que tenemos que hacer es llenar un bol con agua fría y añadir sal gorda en una proporción aproximada de 35 gramos por cada litro de agua.

Esta cantidad permite reproducir, de forma aproximada, la salinidad del agua marina, algo fundamental para que las almejas puedan expulsar la arena de manera natural. Como el agua del grifo contiene mucha menos sal que el agua del mar, es necesario añadirla para que los moluscos puedan realizar este proceso.

Una vez preparada la mezcla, introducimos las almejas y las dejamos reposar para que vayan soltando la arena que contienen. Lo recomendable es mantenerlas sumergidas entre una y dos horas, siempre en un recipiente limpio y con agua fría.

Si el agua se ensucia mucho, conviene cambiarla y preparar una nueva disolución con la misma proporción de sal, de manera que las almejas puedan continuar expulsando los restos que quedan en su interior.

Jessica explica que este proceso se puede repetir dos veces para mejorar la limpieza. No obstante, el tiempo necesario puede variar según la cantidad de arena que contengan y el tipo de almeja, por lo que conviene observar el agua y evitar dar por terminado el proceso si todavía presenta muchos restos.

También es importante utilizar un recipiente amplio, sin amontonar demasiado los moluscos, para que todos puedan entrar en contacto con el agua salada.

Cuando las almejas hayan terminado de purgarse, llega el momento de escurrirlas y enjuagarlas con cuidado bajo el grifo para retirar la sal y los posibles restos que queden adheridos a las conchas.

En este punto, Jessica insiste en que hay que prestar atención a su estado antes de guardarlas o cocinarlas. Las que estén rotas deben desecharse y, si alguna permanece abierta, conviene darle un pequeño toque para comprobar si reacciona y se cierra. Si no responde, lo más prudente es tirarla, ya que podría estar muerta.

La limpieza, sin embargo, no termina con la eliminación de la arena. Si no se van a cocinar todas las almejas en ese momento, hay que conservarlas correctamente para que no pierdan frescura.

Para conservarlas, tenemos que colocarlas en un recipiente limpio, como un bol o un plato hondo, y cubrirlas con un paño limpio ligeramente humedecido, cuya tela debe conservar la humedad sin que las almejas queden empapadas ni acumulen agua en el fondo.

De esta manera, se evita que las conchas se resequen y se mantiene un entorno adecuado mientras los moluscos siguen vivos.

La temperatura también importa. Las almejas deben permanecer refrigeradas, preferiblemente en una zona fría de la nevera, sin quedar expuestas a cambios bruscos de temperatura.

No conviene dejarlas en la encimera durante horas ni guardarlas en un recipiente hermético que impida la circulación del aire, así como tampoco deben mantenerse sumergidas en agua dulce, porque no reproduce las condiciones del medio marino y puede perjudicar su supervivencia.

Según explica Jessica, el paño húmedo permite conservarlas en la nevera durante unos tres días. Aun así, ese plazo debe entenderse con precaución: para mantener la seguridad alimentaria, lo preferible es consumir las almejas frescas en las siguientes 24-48 horas, salvo que el pescadero o el etiquetado indiquen otro plazo.

El tiempo real de conservación depende de cuándo se recogieron, de cómo se han transportado y de las condiciones en las que se han mantenido desde su compra.

Por eso, si se adquieren con varios días de antelación para una comida navideña, lo más recomendable es preguntar en la pescadería cuándo llegaron y cuánto tiempo pueden conservarse en casa.

El trapo húmedo ayuda a mantenerlas en buenas condiciones, pero no recupera la frescura de un producto que ya ha comenzado a deteriorarse ni garantiza que se conserve durante un periodo determinado.

Antes de cocinarlas, conviene revisar de nuevo las conchas y desechar las que estén rotas o las que permanezcan abiertas y no se cierren al tocarlas.

Una vez en la cazuela, hay que cocinarlas adecuadamente y retirar las que no se abran durante la cocción, sin intentar forzarlas para consumirlas. Si desprenden un olor desagradable o presentan cualquier señal de deterioro, tampoco deben comerse.

Con estos cuidados, las almejas estarán listas para protagonizar una receta marinera, acompañar un arroz o servirse como entrante en una comida especial.