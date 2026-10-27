Isabel, jubilada de 84 años: "Pago una residencia privada con mucho sacrificio, es muy difícil entrar en una oficial"
Más de 50.000 personas siguen en lista de espera para una residencia pública en España.
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En España existen más de 5.000 residencias de mayores que reúnen entre 380.000 y 400.000 plazas. Sin embargo, la oferta continúa sin cubrir todas las necesidades. En 2026, más de 50.000 personas dependientes siguen esperando para acceder a una plaza pública o concertada.
Y las previsiones tampoco son demasiado alentadoras. Según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la población envejece a un ritmo muy superior al que se incorporan nuevas plazas residenciales.
Esta situación hace que conseguir una plaza financiada con fondos públicos sea cada vez más complicado para muchas familias españolas. Ante las largas esperas y la falta de alternativas, numerosos mayores terminan recurriendo a centros privados, con el importante desembolso económico que esto supone.
Una de esas personas es Isabel, conocida en redes sociales como @nona.isa. Esta mujer se ha ganado el cariño de sus seguidores compartiendo su día a día en la residencia, sus viajes, sus reflexiones sobre la vida e incluso su historia de amor.
Pero entre quienes siguen sus vídeos también hay personas que se preguntan por qué decidió ingresar en una residencia privada. Una curiosidad a la que Isabel ha querido responder explicando las circunstancias que la llevaron a tomar esta decisión y lo difícil que resulta acceder a una plaza pública.
"Yo no soy una ricachona. No he tenido más remedio que coger esta residencia porque no es fácil entrar en una residencia oficial", explica Isabel en uno de sus vídeos. "Mi situación era urgente y mis hijos y yo tuvimos que optar por esta opción. La pago con mucho sacrificio y esto, dentro de unos límites tiene también sus inconvenientes".
La mujer cuenta que vivir en una residencia también implica renunciar a ciertas comodidades. Tiene que compartir habitación, respetar unas normas y adaptarse a determinados horarios, aunque reconoce que recibe buenos cuidados y procura sentirse como en casa.
"Lo pago con mucho sacrificio"
"Es una residencia en la que estoy muy bien atendida, las necesidades más básicas solucionadas y luego por mi parte procuro hacerlo lo más acogedora posible por mis actividades y por mi forma de ser, pero no deja de ser una residencia normal", afirma. "Al final, una residencia privada lo único que tiene de especial es pequeños detalles pero que es un negocio y hay que pagarlo".
Isabel también quiere dejar claro que vivir en un centro privado no significa necesariamente disponer de una gran fortuna. En su caso, afrontar la mensualidad requiere un esfuerzo considerable. "No pago tanto como en principio parece, pero pago una buena cantidad. La pago con mucho sacrificio porque desgraciadamente yo no lo tenía. Pago con la pensión de viudedad que me ha dejado mi marido y además, tengo que añadir lo que me dan por el alquiler de mi piso".
Además, su llegada al centro no fue una decisión que pudiera preparar con tiempo. Las circunstancias la obligaron a buscar una solución inmediata. "Yo tuve que entrar en una residencia prácticamente por urgencias, entonces era la única oportunidad que se me ofrecía y entré por la vía privada y eso conlleva esas cantidades un poquito más grandes", señala.
Pese al esfuerzo económico, reconoce que actualmente se encuentra cómoda y no se plantea cambiar de centro. "De momento, como lo voy resolviendo, aquí estoy. Estoy contenta porque ya me he adaptado a esta residencia. Me compensa porque llevo una vida muy libre dentro de mis limitaciones y no podría ir a otra", asegura.
"Atendidos 24 horas"
Aun con las dificultades que supone pagar la residencia, Isabel considera que tomó la decisión adecuada. "Mi estatus no ha sido de rica, mi marido y yo hemos sido trabajadores un poquito agraciados, pero nos ha gustado vivir y viajar y hemos gastado mucho dinero también y ahora me mantengo, sobrevivo. El mañana ya se verá", confiesa.
Después de perder a su marido, pasó un año viviendo sola, hasta que su estado de salud hizo necesario buscar ayuda. "Una opción habría sido contratar a una persona que me cuidara en casa, pero aquello es prohibitivo. La otra opción era entrar en una residencia". Aunque los primeros meses no fueron sencillos, con el tiempo consiguió acostumbrarse a su nueva vida.
@nonna.isa Respuesta a @elaprikos comparto amigos mios esta información con vosotros, no por generar cotilleos sino para mostrar la realidad y no penséis que vuestra nonna es rica, aqui como todos, somos luchadores, nadie nos regala nada pero por suerte me mantengo y estoy feliz por ello. Un beso. #abuelas #abuela #gastos #cuantogasto #belinda ♬ sonido original - nonna.isa
"Estamos estupendamente. Atendidos 24 horas, cualquier cosa que nos pase estamos controlados, nos ayudan, nos dan la comida personalizada, hacemos lo que queremos, tenemos todo tipo de entretenimientos, hacemos excursiones", asegura.
Eso sí, hay un aspecto que todavía echa de menos de su antigua rutina: poder organizar el día a su manera. "Evidentemente su lado menos positivo es la menor libertad de horarios, esa es la única pega que le pondría a una residencia", concluye en otro de sus vídeos.
Su experiencia refleja una situación que afecta a muchas personas mayores en España, que deben hacer frente a importantes gastos para recibir la atención que necesitan. Isabel, por su parte, ha encontrado una nueva rutina en la residencia y comparte con sus seguidores cómo intenta disfrutar de esta etapa de su vida, pese a las dificultades.