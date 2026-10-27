High Spirits convierte el ‘journaling’ en el nuevo ritual para frenar, crear y reconectar después del trabajo

Hay veces en las que la rutina, el estrés y la sensación de ir siempre con prisa terminan ocupándolo todo. Los días se llenan de tareas, mensajes pendientes y obligaciones, y encontrar un momento para parar, aunque solo sean unos minutos, puede parecer más difícil de lo que debería.

Es ahí donde encontrar un sitio, un espacio propio para poder evadirse es prácticamente imprescindible. Apartar las obligaciones, dejar de lado las preocupaciones para que la mente descanse, es igual de importante que el cumplir las obligaciones cotidianas.

Por eso, High Spirits te trae la nueva actividad que deberías incorporar en tu rutina. Se trata de el journaling, una práctica que convierte la escritura, el dibujo y la creatividad en un momento personal dentro de la rutina.

Plasma en un cuaderno de forma regular en un folio en blanco tus pensamientos, emociones, metas, miedos y vivencias. Pero ahora tienes un lugar dónde hacerlo, porque la marca ha reunido en Madrid amigas y creadoras para compartir una experiencia alrededor de los cuadernos, los materiales y la inspiración cotidiana.

Espacio propio

Vuelve a la rutina de una forma diferente. Cedida

La inciativa dirigida por Celia Xin Alberola, de Sono Journal parte de crear un espacio donde puedas compartir una experiencia junta otras creadoras, a partir de distintos materiales, intercambiar ideas y descubrir diferentes maneras de relajarse.

Además aquí no hay reglas escritas, porque uno de los motivos del journaling es recuperar el placer de crear sin que todo tenga que terminar convertido en algo productivo.

Se permite que cada cuaderno sea diferente, porque no todo el mundo tiene los mismos problemas y las mismas preocupaciones, y por eso hay gente que prefiere escribir pensamientos, hacer listas o recoger recuerdos del día; otras personas se acercan a él desde una perspectiva más visual, combinando dibujos, imágenes, colores y texturas.

La única constante es reservar un espacio propio para plasmar aquello que en ese momento apetece conservar, ordenar o simplemente explorar.

Crear sin buscar la perfección

El sitio escogido para disfrutar del taller es Eito, un lugar vinculado a la moda. De momento esta actividad se realiza en un espacio concreto pero la idea de la firma es que poco a poco se convierta en un hábito y se incorpore a tu sitio de trabajo para poder darle un poco de oxígeno a la rutina.

Un espacio dedicado a reconectar. Cedida

Para eso la marca ayuda a creadoras a mantener ese diálogo con su comunidad y seguir explorando la creación desde diferentes lugares, en vez de sean meras espectadoras. Y quizá ahí se encuentre también parte del atractivo del journaling.

Frente a una rutina marcada por las prisas, propone algo deliberadamente sencillo: sentarse durante unos minutos, abrir una página en blanco y permitirse crear sin necesidad de llegar a ningún sitio.

Un hábito no una obligación

No se trata de escribir bien, de llenar cada página ni de convertir el cuaderno en una nueva obligación. Su valor está precisamente en lo contrario: en reservar un espacio sin exigencias, donde los pensamientos puedan aparecer sin orden y la creatividad no tenga que responder a ningún objetivo concreto.

Dale un cambio a tu rutina. Cedida

Ese pequeño gesto puede convertirse en una forma de desconectar, de escucharse y de recuperar una pausa que muchas veces desaparece entre tareas y pantallas. Porque, al final, encontrar tiempo para una misma no siempre exige grandes cambios. A veces empieza con algo tan sencillo como un cuaderno, un bolígrafo y unos minutos de calma.