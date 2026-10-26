Marta Verona, cocinera: "La cena más elegante y fácil del otoño se hace con 1 calabacín, burrata, mortadela y pistacho"

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Hay verduras que siempre acaban en las mismas recetas, y el calabacín es una de ellas. Lo habitual es prepararlo a la plancha, en crema o como acompañamiento de otros platos, aunque lo cierto es que tiene muchas más posibilidades en la cocina.

Con un alto contenido en agua y pocas calorías, es una buena alternativa para quienes buscan comer más verduras sin renunciar al sabor. La clave —y sí, es algo que dirían los amantes de las verduras— está en cómo combinarlo y, para ello, no hace falta complicarse demasiado ni pasar horas en la cocina.

Eso es precisamente lo que propone Marta Verona, ganadora de la sexta edición de MasterChef España, con una ensalada de calabacín, burrata, mortadela y pistachos. Una receta que apenas necesita preparación y que convierte ingredientes sencillos en una cena con una presentación de lo más apetecible.

Una ensalada en 5 minutos

La propuesta de Marta parte de una idea sencilla: utilizar ingredientes cotidianos para conseguir un plato diferente sin invertir demasiado tiempo.

La combinación de calabacín laminado, burrata, mortadela y pistachos reúne productos con características muy distintas, desde la frescura de la verdura hasta la cremosidad del queso y el toque crujiente de los frutos secos. Todo ello, con un aliño de aceite de oliva, vinagre de Módena y miel.

Una de las claves de esta ensalada es que prescinde de la cocción del ingrediente principal. Basta con laminar el calabacín para incorporarlo al plato, lo que reduce el tiempo de preparación y evita tener que encender el horno, utilizar una sartén o esperar a que las verduras se enfríen.

Esta sencillez es especialmente relevante a la hora de la cena, cuando muchas veces llegamos a casa cansados y no tenemos ganas de pasar demasiado tiempo en la cocina, pero tampoco queremos recurrir siempre a los mismos platos.

Marta, además, ofrece un plato todavía más sencillo de lo habitual: ella no cocina el calabacín porque, según explica, así se aprovecha mejor su vitamina C.

No obstante, nosotros podemos prepararlo a la sartén o en la freidora de aire si preferimos una textura más tierna y un toque dorado, aunque el calor puede reducir parte de esta vitamina.

La receta, además, es una forma diferente de preparar una ensalada y salir de las típicas de lechuga y tomate. También puede servir como base para añadir otros ingredientes que tengamos en la nevera y adaptar el plato a nuestros gustos, sin necesidad de seguir siempre la misma combinación.

Ensalada de calabacín, burrata y mortadela 1 calabacín grande 1 burrata 4-6 lonchas de mortadela 20 g de pistachos pelados 1 chorrito de vinagre de Módena 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra 1 chorrito de miel Paso 1 Lava bien el calabacín y córtalo en láminas finas, preferiblemente con una mandolina o un pelador. Marta Verona lo utiliza crudo para aprovechar mejor su contenido en vitamina C. Paso 2 Distribuye las láminas de calabacín en un plato amplio, procurando que queden extendidas para facilitar su consumo. Paso 3 Coloca la burrata en el centro o desmenúzala ligeramente con las manos para repartir su interior cremoso. Distribuye las lonchas de mortadela alrededor. Paso 4 Repártelos por encima para aportar un toque crujiente que contraste con la textura suave de la burrata. Paso 5 Mezcla en un recipiente una cucharada sopera de aceite de oliva, un chorrito de vinagre de Módena y otro de miel. Remueve hasta integrar los ingredientes. Paso 6 Vierte la mezcla sobre la ensalada justo antes de llevarla a la mesa, para mantener la frescura del calabacín y disfrutar del contraste de sabores.

Ligero y versátil

El calabacín pertenece a la especie Cucurbita pepo, originaria de Mesoamérica, donde las calabazas se cultivan desde hace milenios.

Sin embargo, el calabacín tal y como lo conocemos -cosechado inmaduro, de piel fina y carne tierna- no es americano, sino italiano y mucho más reciente.

Se empezó a consumir en el norte de Italia durante el siglo XIX, y de ahí viene que sea conocido internacionalmente como zucchini.

En España se asentó primero en las huertas mediterráneas y valencianas y hoy es uno de los cultivos hortícolas más importantes del país. Almería y Murcia concentran buena parte de una producción que abastece también a media Europa.

Entre las variedades tradicionales conviven el calabacín blanco de tipo lebanese, muy usado en Levante, el clásico verde oscuro alargado y el redondo de Niza, ideal para rellenar.

Nutricionalmente destaca porque tiene apenas 17 kilocalorías por cada 100 gramos, gracias a su altísimo contenido en agua. Aporta potasio, vitamina C, folatos y fibra soluble, y su piel concentra carotenoides.

En la cocina ha pasado de ser una verdura para purés a convertirse en el protagonista de platos en los que sustituye a otros alimentos.

Se usa en fideos como sustituto de la pasta, en cremas como alternativa ligera a la bechamel para lasañas y gratinados y, en crudo, laminado muy fino, como base de ensaladas.