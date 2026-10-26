La chef María Lo y una lata de anchoas. E.E iStock/Instagram

María Lo, chef: "La pasta más rica lleva una lata de anchoas, una cebolla y 250 g de salsa de tomate"

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La pasta es uno de los platos más socorridos de la cocina española. Basta con hervir un poco de agua, elegir una buena salsa y, en pocos minutos, tenemos una comida que gusta a casi todo el mundo.

Aunque los macarrones con tomate o los espaguetis a la carbonara suelen estar entre las opciones más habituales, la gastronomía italiana ofrece muchas otras recetas que se preparan con ingredientes sencillos y tienen muchísimo sabor.

Una de ellas es la pasta alla puttanesca, una elaboración tradicional del sur de Italia que combina tomate, anchoas, aceitunas y alcaparras. Una salsa de sabor intenso que no necesita demasiados ingredientes para resultar apetecible.

María Lo, cocinera gaditana y ganadora de la décima edición de MasterChef, compartía hace unos meses en Instagram su propia interpretación de este clásico italiano.

Su versión incorpora algunos ingredientes que no suelen aparecer en la receta tradicional, como el guanciale, la cebolla morada o el vino blanco. Además, utiliza albahaca fresca y termina el plato con un poco de parmesano rallado.

"Base de anchoa, alcaparra, aceituna negra con tomate frito bueno reducido y guanciale. A cada bocado que le das más bueno está", explica la chef.

Cebolla y tomate

Una de las particularidades de esta receta es que María Lo no se limita a mezclar los ingredientes con la pasta. Antes prepara una salsa en la que cada producto tiene su momento de cocción.

La chef comienza cortando el guanciale en pequeños trozos y picando una cebolla morada muy fina. Después prepara las anchoas, las alcaparras, las aceitunas negras y la albahaca para tenerlo todo listo antes de encender el fuego.

El guanciale es un embutido curado italiano elaborado con la papada del cerdo. Se utiliza habitualmente en recetas como la carbonara o la amatriciana y aporta un sabor intenso gracias a su grasa y su curación.

En esta ocasión, María Lo lo cocina junto a la cebolla morada, con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. El objetivo es conseguir que la cebolla se ablande y desarrolle un sabor más dulce.

De hecho, la cocinera insiste en que uno de los puntos más importantes es "caramelizar la cebolla para que se saque la parte más dulce y reducir mucho el tomate frito".

Este paso requiere algo de paciencia, porque la cebolla necesita tiempo para cocinarse y el tomate debe perder parte de su agua antes de mezclarse con la pasta.

De esta manera, la salsa adquiere una consistencia más concentrada y se adhiere mejor a los espaguetis, sin quedar demasiado líquida.

Para más sabor

Otro de los ingredientes protagonistas de esta receta son las anchoas en conserva. Aunque pueden parecer demasiado intensas para utilizarlas en una salsa, durante la cocción se deshacen y se integran con el resto de los ingredientes.

Su función no es que cada bocado sepa únicamente a anchoa, sino aportar ese punto salino y sabroso que caracteriza a muchas recetas mediterráneas.

María Lo las combina con alcaparras y aceitunas negras picadas, dos ingredientes habituales en la puttanesca que aportan un contraste entre sabores salados, ácidos y ligeramente amargos.

La chef añade también dos guindillas para dar un toque picante y un chorrito de vino blanco, que deja reducir antes de incorporar el tomate frito.

Después añade la salsa de tomate y permite que se cocine junto al sofrito hasta que espese. La intención es conseguir una preparación concentrada, con todos los ingredientes bien integrados.

En esta versión también aparece la albahaca fresca, que aporta un aroma diferente al de otras hierbas mediterráneas, como el orégano o el perejil.

Eso sí, conviene tener cuidado con la sal. Entre las anchoas, el guanciale, las aceitunas y las alcaparras, la salsa ya contiene varios ingredientes salados, por lo que es preferible probarla antes de rectificar el sazonado.

Una pasta más sabrosa

Mientras prepara la salsa, María Lo pone a calentar una olla con abundante agua y sal. Cuando empieza a hervir, introduce los nidos de pasta y los deja cocer hasta que están al dente. Sin embargo, no espera a tener la pasta completamente terminada para servirla con la salsa por encima.

En lugar de eso, pasa los espaguetis directamente a la sartén y añade una pequeña cantidad del agua de cocción. Después remueve para que la pasta se impregne de todos los sabores.

Este gesto, habitual en la cocina italiana, ayuda a que la salsa quede mejor ligada. El agua de cocción contiene almidón, que favorece la unión de los ingredientes y permite ajustar la consistencia sin añadir más aceite.

Receta de pasta alla puttanesca Ingredientes Espaguetis o pasta al gusto, 200 g

Anchoas en aceite, 1 lata

Cebolla morada, 1 unidad

Tomate frito o salsa de tomate, 250 g

Guanciale, 80 g

Alcaparras, 2 cucharadas.

Aceitunas negras sin hueso, 60 g

Guindillas, 2 unidades

Vino blanco, 40 ml

Albahaca fresca, unas hojas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto

Queso parmesano rallado, 20 g

Un poco de agua de cocción de la pasta Paso 1 Retira la piel de la cebolla morada y córtala en trozos muy pequeños. Trocea también el guanciale y pica las anchoas, las alcaparras, las aceitunas negras y las hojas de albahaca. Paso 2 Llena una olla amplia con agua y ponla al fuego. Cuando empiece a hervir, añade sal e introduce los espaguetis o la pasta que hayas elegido. Paso 3 Mientras se cuece la pasta, calienta una sartén grande con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Incorpora el guanciale y la cebolla morada picada. Paso 4 Cocina ambos ingredientes a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Añade un poco de pimienta negra y deja que la cebolla se ablande y adquiera un ligero tono dorado. Paso 5 Incorpora las dos guindillas y vierte el vino blanco. Remueve para recuperar los jugos que hayan quedado adheridos al fondo de la sartén y deja que el líquido reduzca. Paso 6 Añade las anchoas troceadas, las alcaparras, las aceitunas negras y la albahaca. Mezcla con el sofrito y deja que los ingredientes se cocinen brevemente para que se repartan sus aromas. Paso 7 Vierte los 250 gramos de tomate frito o salsa de tomate. Remueve y cocina a fuego medio-bajo hasta que la preparación pierda parte del líquido y adquiera una textura más espesa. Paso 8 Cuando los espaguetis estén al dente, reserva una pequeña cantidad del agua de cocción. Después pasa la pasta directamente a la sartén con la salsa. Paso 9 Añade una o dos cucharadas del agua reservada y remueve durante unos instantes para que los espaguetis queden bien impregnados. Si la salsa está demasiado espesa, incorpora un poco más de agua. Paso 10 Prueba la preparación y ajusta la sal únicamente si fuera necesario. Retira del fuego y reparte la pasta en los platos. Paso 11 Termina con un poco de queso parmesano rallado por encima y sirve inmediatamente, mientras la pasta está caliente y la salsa conserva su textura.

La chef termina el plato con un poco de queso parmesano rallado, que incorpora justo antes de servir.

Aunque ella utiliza espaguetis, esta salsa también puede acompañar otros formatos de pasta larga o corta. Lo importante es elegir una variedad que permita recoger bien la preparación.

El resultado es una pasta con un sabor intenso, en la que las anchoas, las aceitunas y las alcaparras se combinan con el dulzor de la cebolla y el tomate reducido.