Roberta, chef: "Los macarrones con tomate más ricos no llevan chorizo, échales salchichas y una cucharada de matequilla"

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Los macarrones son uno de los platos de pasta que no fallan en la mayoría de hogares españoles. Fáciles de preparar, económicos y capaces de combinar con casi cualquier ingrediente, suelen aparecer en la mesa acompañados de tomate frito, carne picada o chorizo.

Sin embargo, la cocina italiana tiene muchas otras formas de preparar la pasta sin recurrir a la clásica salsa de tomate. Algunas son tan sencillas que apenas necesitan unos cuantos ingredientes y el tiempo que tarda el agua en hervir.

Una de ellas es la pasta al la monzese, una receta tradicional vinculada a la cuidad italiana de Monza, en Lombardía, que combina salchicha, nata, azafrán y queso parmesano.

Roberta, cocinera conocida en Instagram por defender la auténtica gastronomía italiana, compartía recientemente su manera de preparar este plato. Una receta cremosa en la que el secreto está en cocinar bien la salchicha y terminar la pasta directamente en la sartén.

"Parece una carbonara pero no lleva huevo. Pasta a la monzese", explica al comienzo de su vídeo.

El truco de su sabor

Aunque en España estamos acostumbrados a añadir chorizo a los macarrones. Roberta utiliza salchicha fresca de carnicería, uno de los ingredientes que caracterizan esta preparación italiana.

La cocinera comienza calentando una sartén con un poco de mantequilla y aceite de oliva virgen extra. Después incorpora la salchicha, pero no la cocina entera ni cortada en rodajas.

En su lugar, retira la carne de la tripa y la desmenuza directamente en la sartén, de manera que quede repartida en pequeños trozos que puedan dorarse de forma uniforme.

Este paso es importante porque permite que la carne entre en contacto con la superficie caliente y desarrolle un sabor más intenso durante la cocción.

Cuando la salchicha empieza a adquirir color, Roberta incorpora la cebolla picada y deja que ambos ingredientes continúen cocinándose juntos.

La cocinera tampoco se preocupa si aparecen pequeños restos dorados adheridos al fondo de la sartén. De hecho, los aprovecha para dar más sabor a la salsa.

Para recuperarlos añade un poco de vino blanco y raspa suavemente el fondo mientras el líquido se calienta. Así consigue incorporar a la preparación los jugos que ha dejado la carne.

Azafrán y nata

El siguiente ingrediente es uno de los más característicos de esta receta: el azafrán. Roberta utiliza media cucharadita, que previamente disuelve en tres cucharadas del agua caliente destinada a cocer la pasta. De esta manera, el azafrán se distribuye mejor por la salsa y aporta su aroma y su característico tono dorado.

Una vez añadido el vino blanco y después de dejar que reduzca, la cocinera baja el fuego al mínimo e incorpora la nata para cocinar junto con el agua de azafrán.

El resultado es una salsa cremosa que recoge el sabor de la salchicha, la suavidad de la cebolla y los aromas del vino y del azafrán.

A diferencia de una carbonara tradicional, esta elaboración sí lleva nata y no necesita huevo. Tampoco utiliza tomate, ya que la propia salsa es la encargada de envolver la pasta.

Mientras tanto, Roberta cuece los macarrones en abundante agua hirviendo. La intención es retirarlos cuando todavía estén al dente, porque terminarán de mezclarse con la salsa en la sartén.

Receta de macarrones a la monzese Ingredientes Macarrones o pasta corta, 200 g

Salchicha fresca de carnicería, 200 g

Cebolla, 1/2 unidad

Mantequilla, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Vino blanco, 60 ml

Azafrán, 1 cucharadita

Agua caliente de cocción

Parmesano rallado, 30 g

Pimienta negra molida

Sal Paso 1 Pon una olla con abundante agua al fuego y espera a que comience a hervir. Retira tres cucharadas del agua caliente, viértelas en un vaso y añade la media cucharadita de azafrán. Remueve y deja reposar mientras preparas el resto de los ingredientes. Paso 2 Coloca una sartén amplia a fuego medio y añade la mantequilla junto con el aceite de oliva virgen extra. Deja que la mantequilla se funda sin llegar a quemarse. Paso 3 Retira la piel de las salchichas frescas y desmenuza su carne directamente sobre la sartén. Cocínala durante unos minutos, separando los trozos con una cuchara para que se doren de manera uniforme. Paso 4 Cuando la salchicha empiece a adquirir un tono tostado, incorpora la cebolla finamente picada. Remueve y deja que se cocine junto a la carne hasta que esté tierna. Paso 5 Cuando el agua de la olla hierva, añade sal e introduce los macarrones. Cuécelos siguiendo las indicaciones del fabricante y procura retirarlos cuando estén al dente. Paso 6 Mientras se cuece la pasta, vierte el vino blanco sobre la salchicha y la cebolla. Raspa suavemente el fondo de la sartén con una espátula para recuperar los restos dorados y deja que el vino reduzca durante unos minutos. Paso 7 Baja el fuego al mínimo y añade la nata para cocinar. Incorpora también el agua en la que has disuelto el azafrán y mezcla hasta conseguir una salsa uniforme. Paso 8 Cuando los macarrones estén listos, pásalos directamente a la sartén con la salsa. Reserva antes un poco del agua de cocción por si necesitas aligerar la preparación. Paso 9 Remueve los macarrones con la salchicha y la salsa para que queden bien impregnados. Si la mezcla resulta demasiado densa, añade una pequeña cantidad del agua de cocción reservada. Paso 10 Retira la sartén del fuego e incorpora la pimienta negra molida y el parmesano rallado. Mezcla con energía hasta que el queso se funda con el calor residual y la salsa quede cremosa y bien ligada. Paso 11 Reparte los macarrones en platos y sírvelos inmediatamente, antes de que la salsa se enfríe y espese.

Para más cremosidad

Uno de los detalles más interesantes de esta receta llega cuando los macarrones están cocidos. En lugar de servirlos en un plato y añadir la salsa por encima, Roberta los incorpora directamente a la sartén.

Así, la pasta se mezcla con la nata, el azafrán y los jugos de la salchicha, consiguiendo que todos los ingredientes queden bien repartidos.

Pero todavía falta un último gesto. La cocinera retira la sartén del fuego antes de añadir la pimienta negra recién molida y el queso parmesano.

Después remueve enérgicamente para que el queso se integre con la salsa y esta adquiera una textura más ligada. Es lo que en la cocina italiana se conoce como mantecare.

Si la mezcla queda demasiado espesa, puede añadirse una pequeña cantidad del agua de cocción reservada, que contiene almidón y ayuda a ajustar la consistencia.

De esta forma, Roberta consigue unos macarrones cremosos, con pequeños trozos de salchicha dorada y el aroma del azafrán. Una alternativa a los habituales macarrones con tomate que se prepara en pocos minutos.