Anna, dueña de una inmobiliaria: "La gente tiene tanto miedo de los decretos, que está sacando su vivienda del mercado"

Encontrar un piso de alquiler en España se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. Los elevados precios, la escasez de viviendas disponibles y la competencia entre quienes buscan casa siguen marcando la situación del mercado inmobiliario.

A este escenario se suma el debate sobre las nuevas medidas del Gobierno para regular los alquileres. Unas iniciativas que buscan ofrecer mayor protección a los inquilinos, pero que también han despertado dudas sobre sus posibles consecuencias para la oferta de vivienda.

De hecho, un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que determinadas restricciones podrían favorecer a quienes ya tienen un contrato de alquiler, mientras dificultan el acceso a quienes todavía están buscando vivienda.

En medio de esta situación, Anna, abogada y propietaria de la inmobiliaria Agremigrup, ha compartido su punto de vista a través de un vídeo publicado en TikTok, donde explica qué está observando entre los propietarios que acuden a su negocio.

"Tengo un bufete de abogados y tengo una inmobiliaria, con lo cual tengo una visión bastante realista de la situación actual", comienza explicando.

No quieren alquilar viviendas

Según cuenta Anna, la incertidumbre ante las nuevas medidas está llevando a algunos propietarios a replantearse qué hacer con sus inmuebles.

"La gente tiene tanto miedo de que se aprueben estos decretos, que se supone que vas a ser la solución a la vivienda, que la gente está sacando su vivienda del mercado", asegura en su vídeo de TikTok.

La abogada explica que, en lugar de seguir ofreciendo sus pisos en alquiler, algunos dueños están optando por ponerlos a la venta.

"La están sacando de alquiler, es decir, que ya no la quieren alquilar y la quieren vender", señala. Una decisión que, a su juicio, puede reducir todavía más las opciones de quienes necesitan encontrar una casa para vivir.

También habla de aquellos propietarios que prefieren mantener sus inmuebles desocupados antes que asumir los riesgos que perciben en el arrendamiento.

"Uno, como tiene miedo de alquilar, deja de alquilar y el piso se queda cerrado", sostiene. Desde su perspectiva, las medidas destinadas a proteger a los inquilinos deberían tener en cuenta también las preocupaciones de los propietarios, especialmente cuando se producen situaciones de impago o conflictos relacionados con la vivienda.

"Reservan casas sin verlas"

Pero la retirada de pisos del mercado del alquiler no es la única consecuencia que Anna asegura estar observando. También habla de una demanda de compra tan elevada que algunas viviendas encuentran interesados incluso antes de ser visitadas.

"En mi inmobiliaria nos reservan casas sin verlas", afirma. La profesional relaciona esta situación con el precio que han alcanzado los alquileres. Según explica, hay personas que comienzan a plantearse la compra de una vivienda al comparar la renta mensual que pagan con lo que supondría afrontar una hipoteca.

En su vídeo pone como ejemplo a quienes destinan 1.400 euros mensuales al alquiler y consideran que podrían asumir una cuota hipotecaria inferior, aunque el precio de compra sea elevado.

A su juicio, esta demanda también está favoreciendo que algunos propietarios decidan vender ahora, aprovechando el interés de los compradores y los precios del mercado.

No obstante, su experiencia refleja lo que asegura estar viendo en su actividad profesional y no permite concluir que todos los propietarios estén tomando las mismas decisiones.

Aumentar la oferta de alquiler

Para Anna, una de las claves para mejorar el acceso a la vivienda pasa por conseguir que los propietarios vuelvan a sentirse dispuestos a poner sus inmuebles en alquiler.

La abogada considera que aumentar el número de pisos disponibles permitiría a los futuros inquilinos contar con más alternativas y podría contribuir a moderar los precios.

Para explicarlo, utiliza el ejemplo del centro de Madrid, donde la elevada demanda y la limitada disponibilidad de viviendas hacen especialmente difícil encontrar alquileres asequibles.

"Si me dices que en Madrid, en el centro de Madrid, un piso vale 2.500 euros de alquiler, será porque hay uno, hay uno y lo quieren 50.000 personas, pero si hay 500.000 en alquiler, pues automáticamente ese piso no valdrá 2.500, valdrá mucho menos, porque la gente podrá elegir", argumenta.

Por eso, defiende que las administraciones deberían buscar fórmulas para animar a los propietarios de viviendas vacías a incorporarlas al mercado del alquiler.

Una propuesta que plantea desde su experiencia como abogada y empresaria inmobiliaria, en un momento en el que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes asuntos del debate público en España.