Marimar de Miguel y su hija Carla, responsables de la panadería Villímar, en Burgos. E.E.

Marimar, dueña de una panadería: "Pagamos 1.600 euros al mes y no encontramos personal; al mes o dos meses se cansan"

La falta de trabajadores ha obligado a la panadería Villímar, en Burgos, a cerrar los domingos. Marimar de Miguel y su hija Carla Álvarez, responsables de este negocio familiar con más de 70 años de historia, han reducido la apertura para poder descansar.

El establecimiento, situado en el barrio del mismo nombre, ha tenido dificultades para incorporar personal y conseguir que permanezca en el puesto. Según explican las propietarias, algunos trabajadores se marchan poco después de aprender el oficio.

La oferta que describen incluye 1.600 euros al mes en 15 pagas, con un turno de tres de la madrugada a diez de la mañana. Ese horario permite preparar el pan antes de que lleguen los primeros clientes, pero exige organizar el descanso y la vida personal alrededor del trabajo nocturno.

Para compensarlo, las responsables del negocio aseguran que los empleados trabajaban unas 35 horas semanales, frente a las 40 previstas, repartidas en cinco días y con otros dos de descanso. Aun así, no consiguieron estabilizar la plantilla.

El peso de los horarios

La remuneración es una parte de las condiciones del puesto, pero no permite explicar por sí sola las dificultades de contratación. Empezar a las tres de la madrugada obliga a acostarse temprano y limita la posibilidad de compartir horarios con familiares y amigos.

Por eso, no puede concluirse que el salario carezca de importancia porque una oferta supere una determinada media. Para valorar el puesto también cuentan la jornada, los descansos, las tareas y los complementos que incluya la nómina.

La cifra anunciada tampoco permite afirmar sin más que el sueldo sea de 24.000 euros brutos anuales. Esa cuenta exige que las 15 pagas tengan el mismo importe y que los 1.600 euros se hayan expresado en bruto, algo que la información disponible no aclara.

Qué recoge el convenio

El convenio de la industria panadera de Burgos contempla tres pagas extraordinarias al año, además de las doce mensualidades. Establece que esas extras se calculan sobre el salario base y la antigüedad correspondiente.

También fija 30 días naturales de vacaciones y, desde el 1 de enero de 2026, una jornada anual de 1.810 horas y 27 minutos. Estas condiciones forman parte del marco laboral aplicable a las empresas incluidas en su ámbito.

En cuanto a los domingos, permite establecer como laborables la mitad de los 52 del año. Las horas trabajadas esos días tienen un incremento del 50% respecto a la hora ordinaria, aunque el convenio también regula su compensación mediante descanso.

La empresa y el trabajador pueden pactar un número distinto de domingos. Por tanto, el recargo no supone aumentar un 50% todo el salario, sino compensar las horas correspondientes en los términos previstos.

Un oficio sin relevo

Los problemas para contratar también aparecen en una encuesta de Puratos entre más de 160 panaderos artesanos de España, cuyos resultados se difundieron en marzo de 2025.

El 72% de los encuestados afirmó haber tenido dificultades para encontrar personal cualificado durante el año anterior. Entre las razones que señalaron figuraban la falta de vocaciones, mencionada por el 57%, y los horarios, por el 50%.

Son respuestas de los profesionales consultados, que identifican los obstáculos que encuentran en sus negocios. No permiten atribuir a todos los jóvenes una falta de interés por trabajar ni explicar cada vacante por una única causa.

La encuesta también abordó el futuro de los establecimientos. Cerca de cuatro de cada diez propietarios consultados preveían jubilarse en un plazo de 11 a 20 años, mientras que al 45% le preocupaba encontrar personal cualificado durante la siguiente década.