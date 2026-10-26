Ariadna López, abogada: "Quienes vivan con un familiar mayor de 65 años, van a poder deducirse hasta 2.550 euros"

En España, muchas familias siguen haciéndose cargo del cuidado de sus mayores cuando empiezan a necesitar ayuda para realizar las tareas cotidianas. Así lo reflejan los últimos datos del Imserso, que ponen de manifiesto la importancia del entorno familiar en la atención a las personas de más de 65 años.

Además, esta tarea sigue recayendo principalmente sobre las mujeres. Y es que, a pesar de contar con servicios profesionales y otras alternativas de asistencia, son muchas las que terminan asumiendo estos cuidados, con las consecuencias que pueden tener para su vida personal, su trabajo y su economía.

A esta realidad se suma la de la llamada "generación sándwich", formada por quienes tienen que ocuparse de sus padres mayores sin dejar de atender a sus propios hijos. Una doble responsabilidad cuyo impacto físico y emocional ha analizado el Observatorio Cinfa de los Cuidados.

Lo que no todas las familias saben es que existe una ventaja fiscal relacionada con estas situaciones. Se trata del mínimo por ascendientes del IRPF, que puede alcanzar los 2.550 euros anuales en función de la edad y las circunstancias del familiar con el que se convive.

Sobre esta posibilidad ha hablado recientemente la abogada Ariadna López en sus redes sociales. "Sabías que Hacienda ha aprobado una nueva deducción en la declaración de la Renta que puede ser de hasta 2.550 euros para personas que cuidan y conviven con mayores de más de 65 años", explica en uno de sus vídeos.

Requisitos a cumplir

Pero vivir bajo el mismo techo no es suficiente para acceder a este beneficio fiscal. El ascendiente debe tener más de 65 años o una discapacidad reconocida de al menos el 33 %, independientemente de su edad. Además, la convivencia debe haberse mantenido durante un mínimo de seis meses al año.

Los ingresos del familiar también son importantes. "Si convives mínimo 6 meses con la persona mayor, siempre y cuando esa persona no tenga ingresos superiores a 8.000 euros al año, te lo concederán", señala Ariadna. También existen restricciones cuando el ascendiente presenta su propia declaración de la Renta.

@abogada_spain ✨ ¿Cuidas de un familiar mayor? Entonces puede que tengas derecho a una deducción importante en la declaración de la renta. Si la persona a tu cargo tiene: 👵 Entre 65 y 74 años → 1.150 € de deducción 👴 75 o más → 2.550 € de deducción Eso sí, debes cumplir ciertos requisitos, pero por fin se reconoce el esfuerzo de más de 1,5 millones de familias en España que cuidan de personas dependientes. ❤️ 📌 ¿Cómo se pide? Muy fácil: al hacer la renta, busca el apartado “Deducciones por mayores de 65/75 años” y aplícalo directamente. 👥 ¿Y si sois dos hermanos cuidando? Los dos podéis beneficiaros. Es lo justo. 💖 Sígueme en @abogada_spain para más consejos legales y financieros 💖💖💖 ♬ sonido original - Abogada_spain

¿Y qué sucede si son varios hermanos los que se ocupan de la misma persona? La abogada aclara que "en el caso de que haya dos hermanos al cargo, ambos podéis beneficiaros de la deducción". Eso sí, cuando varios contribuyentes tienen derecho a aplicarla, la cantidad se reparte entre ellos.

Por otro lado, la legislación también recoge ventajas fiscales adicionales cuando el familiar tiene una discapacidad reconocida. Su cuantía varía según el grado y puede ser mayor si alcanza el 65 % o si necesita ayuda de otra persona o presenta movilidad reducida.

Cómo aplicar en la Renta

Para aprovechar este beneficio es importante incluir correctamente los datos del familiar en la declaración del IRPF. "Eso sí, hay condiciones. Cuando hagas la Declaración de la Renta tienes que buscar en el apartado de deducciones por mayores de 65 o 75 años y así ya lo tienes", explica Ariadna.

La Agencia Tributaria comprobará que se respetan los requisitos de edad, convivencia e ingresos. Además, si una persona convive con varios ascendientes que cumplen las condiciones, podrá aplicar el mínimo correspondiente a cada uno de ellos según lo establecido por la normativa.