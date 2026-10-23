Adelanta el Halloween, redescubre a Marilyn Monroe y déjate llevar por los planes de Magas para esta semana

Octubre entra en su recta final con ganas de celebración y algún que otro susto. Halloween empieza a sentirse antes de tiempo entre pasajes de terror, escenarios transformados y tradiciones que recuerdan que estas fechas también pueden hablar de memoria, artesanía y raíces culturales.

La mesa vuelve a ocupar buena parte de la agenda, con direcciones que apuestan por comer bien sin complicaciones, aniversarios que renuevan cartas ya conocidas y lugares donde el producto sigue siendo la mejor excusa para reunirse. A ello se suman escapadas en las que cultura y gastronomía ayudan a mirar el otoño desde otro ritmo.

También es una semana para detenerse ante una fotografía, volver a bailar canciones inolvidables o descubrir cómo pintura y escultura pueden encontrarse décadas después. Arte, música y grandes nombres completan una selección pensada para quienes buscan algo más que llenar la agenda: historias capaces de quedarse un poco más.

Marilyn Monroe en Madrid

Exposición de imágenes exclusivas. Cedida

Hay imágenes capaces de detener el tiempo. The Palace Hotel, Madrid recupera ahora uno de los últimos retratos de Marilyn Monroe con Marilyn Monroe 1926–2026: Las fotografías perdidas, una exposición que reúne 15 fotografías de la actriz tomadas por Allan Grant pocos días antes de su fallecimiento.

La muestra se presenta por primera vez en Madrid y coincide con el centenario del nacimiento de uno de los grandes iconos del siglo XX. Frente a la imagen más construida de la estrella de Hollywood, estas fotografías permiten acercarse a un rostro más íntimo y reposado de Monroe, alejado del brillo de los grandes estrenos.

El proyecto pone el foco en esos últimos instantes capturados por Grant y en la capacidad de la fotografía para conservar una presencia mucho después de que desaparezca. Más que una sucesión de retratos, el conjunto funciona como una mirada cercana a una figura cuya imagen continúa formando parte del imaginario colectivo.

La inauguración tendrá lugar el 27 de octubre en el 27 Club del hotel y estará acompañada por una propuesta especial de Tea Time by The Macallan, que combina la tradición del té con el universo de los destilados. Una forma elegante de acercarse de nuevo a Marilyn desde una perspectiva poco habitual.

¿Dónde? The Palace Hotel, Plaza de las Cortes, 7, Madrid.

Comer sano

Experiencia saludable y sabrosa. Del Sol

Hay días en los que apetece comer ligero, pero sin renunciar a un plato que realmente tenga sabor. Con esa idea nace DEL SOL, un nuevo espacio gastronómico en Chamberí creado por la dietista-nutricionista y hostelera Rocío del Sol, que une sus dos grandes ámbitos de experiencia: la nutrición y la cocina.

La filosofía parte de una premisa sencilla: alimentarse bien debe poder encajar en la vida cotidiana. La carta, desarrollada junto al chef Adolfo Martín, busca equilibrio entre proteínas, hidratos, grasas, vegetales y fibra, pero sin convertir esos criterios en protagonistas. Aquí lo primero es que cada receta resulte apetecible y tenga sabor.

Por la mañana se pueden encontrar cafés de especialidad, tostadas con pan de masa madre, huevos, fruta, yogur, bowls y smoothies. A mediodía, la oferta cambia hacia elaboraciones preparadas diariamente con verduras, cereales,

Lejos de conceptos como cheat meal, alimentos prohibidos o dietas imposibles de mantener, DEL SOL defiende una relación más flexible con la alimentación. Su intención no es marcar reglas, sino facilitar elecciones que sienten bien y puedan mantenerse en el tiempo. DEL SOL

El propio local sigue esa misma línea: luminoso, cálido y de inspiración mediterránea, combina paredes blancas, colores primarios, cerámica y formas curvas. Un lugar pensado tanto para desayunar como para trabajar, comer después de entrenar o resolver una comida entre semana sin caer en fórmulas demasiado rígidas.

¿Dónde? Calle Galileo, 4, Chamberí, Madrid.

Gran ruta cultural

Asturias se llena de creatividad. Cedida

Durante unos días, el foco en Asturias va mucho más allá del Teatro Campoamor. La Semana de los Premios Princesa de Asturias despliega conciertos, cine, encuentros y actividades por distintos puntos del Principado, convirtiendo la llegada de los galardonados en una oportunidad para acercarse a sus universos creativos desde formatos mucho más cercanos.

La música tendrá una de sus protagonistas en Patti Smith, que celebra medio siglo de trayectoria con conciertos el 20 de octubre en el Teatro Jovellanos de Gijón y el 21 en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. A ello se suma People Have the Power, una sorpresa coral prevista para el jueves 22 en este último espacio.

El imaginario de Studio Ghibli recorrerá también la programación con proyecciones y encuentros que permiten adentrarse en el trabajo del estudio japonés. Entre las próximas citas figuran La princesa Mononoke, El castillo ambulante y un encuentro con el público en el Centro Niemeyer de Avilés, ampliando el recorrido más allá de Oviedo.

La literatura encuentra su espacio con Julian Barnes, cuya presencia se reparte entre encuentros vinculados a la memoria, la lectura y su obra. Junto a él, otros premiados protagonizan conversaciones y actividades que acercan disciplinas tan distintas como la ciencia, la exploración espacial o las ciencias sociales al público asturiano.

Todo desembocará el 23 de octubre en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor. Hasta entonces, el Principado se convierte en un itinerario cultural en movimiento, con paradas en Oviedo, Gijón, Avilés y otros municipios y muchas razones para mirar los premios desde fuera del protocolo.

¿Dónde? Diferentes espacios de Asturias.

Memoria y sabores mexicanos

Las rozas celebra la cultura mexicana. Cedida

Calaveras, altares, música y símbolos cargados de significado trasladan este otoño parte del imaginario mexicano a Las Rozas Village. Día de Muertos. Un viaje entre mundos propone acercarse a una de las tradiciones más reconocibles del país a través del arte, la artesanía y la gastronomía, poniendo el recuerdo de quienes ya no están en el centro de la celebración.

La visita se articula en cuatro etapas inspiradas en el tránsito entre el mundo terrenal y el espiritual. La Muerte abre el camino, el xoloitzcuintle aparece como guía, el jaguar ejerce de guardián del umbral y un gran altar pone el broche final como lugar de homenaje y encuentro.

La selección cultural lleva la firma de Martha Cea, fundadora de DÓMMINA ART, y presta especial atención a los oficios tradicionales. Entre sus elementos más emotivos se encuentra una ofrenda dedicada a Abdón Punzo Ángel, maestro del cobre martillado, realizada con herramientas, piezas y objetos personales que recuerdan una vida ligada a la artesanía.

La programación se completa con un mercado de creadores y actuaciones de mariachis, mientras los restaurantes del Village incorporan elaboraciones inspiradas en ingredientes y sabores mexicanos. Diferentes formas de acercarse a una festividad donde el duelo convive con el color, la música y la celebración de la vida.

Una ocasión para conocer el Día de Muertos más allá de su estética y descubrir el significado de unos rituales transmitidos durante generaciones.

¿Dónde? Las Rozas Village, Las Rozas, Madrid.

Halloween en los parques

Disfruta de un Halloween atractivo. Cedida

Octubre entra en su tramo más terrorífico y dos de los grandes parques de la capital ya están completamente transformados para la ocasión. Parque Warner Madrid y Parque de Atracciones de Madrid mantienen su programación especial de Halloween hasta comienzos de noviembre, combinando propuestas familiares durante el día con experiencias mucho más intensas cuando cae la noche.

En Parque Warner, los más pequeños pueden convertirse en inventores en ACME Experience, mientras personajes de Looney Tunes, desfiles tematizados y el espectáculo El Día de los Muertos completan la vertiente más amable de la jornada. Para quienes buscan emociones fuertes, las Halloween Scary Nights regresan con pasajes, scare zones, DJ en directo y atracciones abiertas hasta la madrugada en fechas seleccionadas.

Entre las novedades nocturnas aparecen The Hunt Club, las zonas Dionesium Escape y La Eterna Noche y la experiencia adicional Slasher Royale: Survive the Nightmare, donde grupos de diez personas se convierten en protagonistas de su propia película de supervivencia. A ellas se suman clásicos como Expedientes Warren, La Monja, IT Experience o La Llorona.

El Parque de Atracciones de Madrid apuesta este año por Lacrimosa. La maldición del teatro, un musical de estética gótica con hasta 14 artistas sobre el escenario. El terror continúa con El Viejo Caserón, El Templo de Shanarkai, Nosferatu, la zona Área 51 o The Walking Dead Experience, mientras las familias cuentan con recorridos como Un laboratorio muy loco, El Castillo Misterioso y La Pirámide Maldita.

Dos maneras de vivir Halloween según cuánto apetezca asustarse: desde encuentros con personajes y espectáculos para los más pequeños hasta noches pensadas para quienes prefieren cruzar un pasaje del terror antes que pedir caramelos.

¿Dónde? Parque Warner Madrid, San Martín de la Vega, y Parque de Atracciones de Madrid, Casa de Campo.

El mejor solomillo

Degustación de un buen solomillo. Cedida

Hay restaurantes que construyen su identidad alrededor de una idea clara. En Solomillo, esa idea lleva una década girando en torno al producto y a una manera muy personal de disfrutar la carne. El restaurante del Alexandra Barcelona Hotel celebra ahora sus diez años manteniendo el concepto de “Carne al Peso”, con el que cada comensal puede elegir raza, cantidad, punto de cocción, salsa y guarnición.

Para conmemorar la fecha, la carta incorpora novedades de temporada como los puerros confitados con nube de queso Idiazabal o los huevos a baja temperatura con colmenillas. La creación más especial es el Dúo T-Bone, que utiliza una misma pieza de dos formas: la chuleta pasa por la brasa, mientras el solomillo se sirve en tartar siguiendo una de las recetas emblemáticas de la casa.

El aniversario también se extiende a La Barra del Solomillo, una versión más informal del restaurante donde tapas, platillos y conservas toman el protagonismo. Entre las incorporaciones aparecen el guiso de solomillo a fuego lento, el canelón con salsa de oloroso y el tataki con ponzu, tres maneras distintas de acercarse al ingrediente que da nombre al proyecto.

Quienes prefieran prolongar la sobremesa pueden hacerlo en PATIO, la terraza interior del hotel, rodeada de vegetación y abierta durante todo el año. Además, entre las 16:00 y las 19:00 horas, La Barra se suma al tardeo con una selección de tapas cuya bebida corre por cuenta de la casa.

Una década después de su apertura, Solomillo mantiene la esencia con la que nació, pero suma nuevas formas de sentarse a la mesa y seguir explorando un producto que continúa siendo el centro de todo.

¿Dónde? Calle Mallorca, 251, Barcelona.

Música, humor y mucho baile

Revive los mejores exitos de la cantante. Cedida

Pocas artistas han dejado una energía tan reconocible como Raffaella Carrà, y ese universo vuelve a subir al escenario con Hola Raffaella, el espectáculo protagonizado por Roser que regresa al Teatro Arlequín Gran Vía para celebrar su quinta temporada en Madrid.

Tras más de 100 funciones y varias temporadas de gira por España, el montaje recupera algunos de los grandes éxitos de la artista italiana en un formato que mezcla versiones musicales, coreografías, humor y momentos de emoción. Más que un concierto homenaje, la propuesta busca recrear ese carácter festivo y desbordante que convirtió a Carrà en un icono popular.

Al frente está Roser, que acumula 25 años de trayectoria y una carrera ligada al pop, la televisión y el teatro musical. Después de darse a conocer en Popstars y publicar cuatro discos con Warner Music, la cantante ha construido una nueva etapa sobre los escenarios con producciones propias y espectáculos de marcado carácter nostálgico y festivo.

Hola Raffaella se suma así a una trayectoria teatral en la que también aparecen títulos como Diva’s Disco o Diva’s Christmas, consolidando una fórmula en la que la música en directo, el baile y el espectáculo funcionan como un viaje a una época especialmente reconocible de la cultura pop.

Una cita para quienes todavía saben que basta escuchar unos segundos de una canción de Carrà para que resulte casi imposible quedarse sentado.

¿Dónde? Teatro Arlequín Gran Vía, Madrid.

Naturaleza y geometría

Una colección diferente. Cedida

Hay formas que parecen crecer y otras que transmiten la sensación de haberse detenido justo antes de hacerlo. Hasta el 24 de octubre, la Galería Elvira González acoge Apenas transitar, la undécima exposición individual de Juan Asensio, con una selección de 20 esculturas que profundizan en su investigación sobre los vínculos entre geometría y naturaleza.

El artista parte de una mirada esencialmente racional. Durante años, las estructuras geométricas ocuparon el centro de su trabajo, pero poco a poco han ido dejando paso a un lenguaje más orgánico, donde ese orden permanece escondido bajo superficies, curvas y volúmenes inspirados en el mundo natural.

La muestra reúne dos líneas distintas. Por un lado aparecen piezas de contornos regulares y contundentes, casi suspendidas en un estado previo a su expansión. Por otro, Asensio retoma sus estudios sobre los patrones de curvatura de las plantas a partir de los cardos, cuyas formas simplifica para concentrarse en la superficie y no en una reproducción literal.

También pueden verse tres esculturas de alabastro en las que juega con la transparencia y la luz, ampliando una exposición que el propio creador considera la más variada de su trayectoria en materiales, texturas, colores y formas.

Más que imitar la naturaleza, Apenas transitar intenta acercarse a las reglas invisibles que la organizan. Una propuesta serena para detenerse ante cada pieza y observar cómo lo racional y lo orgánico pueden terminar hablando el mismo idioma.

¿Dónde? Galería Elvira González, Madrid.

Los hermanos Chillida

La primera exposición conjunta. Cedida

Dos lenguajes distintos y una misma forma de mirar la naturaleza se encuentran en Chillida Leku. A partir del 19 de noviembre, el museo presenta Zerumugara agertu. Chillida anaiak, Eduardo eta Gonzalo Zabalagan, la primera exposición conjunta dedicada a los hermanos Eduardo y Gonzalo Chillida, que permanecerá abierta hasta el 7 de marzo de 2027 en el caserío Zabalaga, en Hernani.

Comisariada por Alicia Chillida, la muestra reúne más de cien obras de Gonzalo Chillida junto a una selección de esculturas de Eduardo pertenecientes a la colección del museo. El proyecto coincide además con el centenario del nacimiento de Gonzalo, en 1926, y propone acercar dos universos creativos que, pese a utilizar lenguajes diferentes, compartieron inquietudes alrededor de la naturaleza, el vacío y el silencio.

La pintura de Gonzalo, marcada por atmósferas contemplativas y casi metafísicas, se enfrenta así a las esculturas de Eduardo, donde la materia y el espacio mantienen una tensión constante. Esa relación cobra un sentido especial dentro del propio caserío Zabalaga, elegido por Eduardo como lugar para mostrar su obra y convertido ahora en escenario del encuentro entre ambos hermanos.

La exposición incorpora también un importante trabajo de investigación de archivo que ha permitido recuperar varias piezas de Gonzalo que no se mostraban desde su fallecimiento en 2008. Parte de su legado, conservado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, viajará hasta Chillida Leku para formar parte del recorrido.

El proyecto se completará con una publicación específica que reunirá ensayos de Germán Huici y José María Parreño, prolongando esa conversación entre pintura, escultura, memoria familiar y paisaje más allá de las salas.

¿Dónde? Chillida Leku, caserío Zabalaga, Hernani, Gipuzkoa.