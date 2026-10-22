Paula Monreal, cocinera: "El guiso más delicioso se hace con 400 g de garbanzos de bote y 200 de gambones"

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Los guisos de legumbres son uno de los grandes clásicos de la cocina española cuando empiezan a bajar las temperaturas. Platos de cuchara que apetecen especialmente en otoño y que permiten preparar comidas completas con ingredientes sencillos.

Sin embargo, no siempre disponemos del tiempo necesario para dejar una cazuela al fuego durante horas. Por suerte, existen algunas alternativas que permiten disfrutar de un buen guiso casero sin tener que dedicarle toda la mañana.

Una de ellas es la que propone Paula Monreal, creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @paufeel. La cocinera, especializada en recetas fáciles, saludables y sin gluten, prepara unos garbanzos con gambones en apenas 15 minutos.

Para conseguirlo utiliza garbanzos de bote, que ya tiene cocidos y permiten ahorrar buena parte del trabajo. Los combina con gambones, cebolla, pimentón y una crema de verduras que hace las veces de caldo.

El resultado es un plato de cuchara sencillo, con el sabor del marisco y una salsa que puede adaptarse al gusto de cada uno. Una receta especialmente práctica para esos días en los que apetece comer caliente, pero apenas hay tiempo para cocinar.

Un guiso listo en 15 minutos

Los garbanzos son una de las legumbres más utilizadas en los guisos tradicionales. Habitualmente se cocinan con verduras, carnes o pescados, aunque su preparación puede alargarse bastante cuando se parte de garbanzos secos.

Paula evita ese paso recurriendo a una conserva de garbanzos cocidos. De esta manera, solo necesita preparar un sofrito rápido y dejar que las legumbres se calienten junto al resto de los ingredientes.

La receta comienza con media cebolla picada, que se cocina en aceite de oliva virgen extra hasta que adquiere un ligero tono dorado. Después incorpora una cucharadita de pimentón dulce para dar color y sabor al conjunto.

Pero el ingrediente que realmente simplifica la elaboración es la crema de verduras. En lugar de preparar un caldo desde cero, Paula utiliza un litro de crema ya elaborada como base del guiso.

Eso sí, recomienda prestar atención a su consistencia, porque una crema demasiado densa puede hacer que el resultado se parezca más a un puré que a un plato de cuchara. "En función de cómo te guste que quede te aconsejo que a tu crema le añadas un poco de agua para que no te quede tan espeso", explica la cocinera.

Su recomendación es utilizar una crema de verduras "un poco líquida", de forma que los garbanzos queden acompañados de suficiente caldo y puedan servirse fácilmente con cuchara.

Los gambones se añaden al final

Una vez preparado el sofrito, Paula incorpora los garbanzos cocidos y la crema de verduras. Deja que ambos ingredientes hiervan juntos durante unos ocho minutos para que los sabores se mezclen.

Los gambones, en cambio, se reservan hasta el último momento. Como necesitan una cocción mucho más breve, basta con añadirlos cuando el guiso está prácticamente terminado.

La cocinera los deja cocinar durante unos dos minutos, tiempo suficiente para que se hagan si están pelados y son de un tamaño adecuado. Conviene comprobar que estén completamente cocinados antes de servirlos.

De esta manera, se evita prolongar innecesariamente la cocción del marisco, que puede perder jugosidad cuando permanece demasiado tiempo al fuego. Además, es una receta que admite diferentes variaciones. Los gambones pueden sustituirse por sepia, pescado blanco o pollo, aunque en esos casos habrá que adaptar los tiempos de cocción al ingrediente elegido.

Receta de garbanzos con gambones Ingredientes del guiso de garbanzos Garbanzos cocidos, 400 g

Gambones (o sepia, pescado, pollo...), 200 g

Crema de verduras, 1 litro

Cebolla, 1/2 unidad

Pimentón dulce, 1 cucharada pequeña

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 Pela la media cebolla y córtala en dados pequeños. Pon las tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cazuela o sartén honda y caliéntalo a fuego medio. Paso 2 Incorpora la cebolla picada y cocínala durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que se ablande y empiece a tomar un color ligeramente dorado. Paso 3 Añade la cucharadita de pimentón dulce y remueve rápidamente para repartirlo por el sofrito. Evita que permanezca demasiado tiempo sobre el fuego sin líquido, ya que podría quemarse y aportar un sabor amargo. Paso 4 Vierte el litro de crema de verduras y mezcla con la cebolla y el pimentón. Si la crema tiene una textura demasiado espesa, puedes incorporar un poco de agua hasta conseguir un caldo más ligero. Paso 5 Escurre los 400 gramos de garbanzos cocidos y añádelos a la cazuela. Remueve suavemente para que se mezclen con la crema de verduras y deja hervir a fuego moderado durante ocho minutos. Paso 6 Mientras se cocinan los garbanzos, prepara los gambones. Si están enteros, retira las cabezas y las cáscaras para incorporar únicamente la carne al guiso. Paso 7 Cuando hayan transcurrido los ocho minutos, introduce los 200 gramos de gambones en la cazuela y deja que se cocinen aproximadamente dos minutos más, hasta que estén completamente hechos. Paso 8 Prueba el caldo y ajusta la sal si fuera necesario. Reparte los garbanzos y los gambones en platos hondos y sirve inmediatamente, procurando que cada ración lleve suficiente caldo de verduras.

Un plato de cuchara con proteínas y fibra

Más allá de su rapidez, este guiso permite combinar dos alimentos con perfiles nutricionales diferentes: las legumbres y el marisco.

Los garbanzos aportan proteínas de origen vegetal, hidratos de carbono complejos y fibra, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del intestino y favorece la sensación de saciedad.

También contienen minerales como hierro, magnesio y potasio. Por eso son un ingrediente interesante para incluir de manera habitual en una alimentación variada.

Los gambones, por su parte, aportan proteínas de origen animal y tienen un contenido relativamente bajo en grasa. Su combinación con los garbanzos permite preparar un plato nutritivo sin necesidad de añadir embutidos.

Eso sí, el resultado final dependerá también de la crema de verduras utilizada. Si se recurre a una preparación comercial, conviene revisar su contenido en sal y ajustar el sazonado del guiso.