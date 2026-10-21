La joven considera que la compensación económica merece la pena y propone una alternativa para quienes prefieren no acudir a la convocatoria. Más información :

Sara, joven española: "Es un chollo que te den 70 euros por formar parte de una mesa electoral, no entiendo por qué es obligatorio"

Formar parte de una mesa electoral no suele figurar entre los planes más deseados de un domingo. Sin embargo, Sara, conocida en la plataforma por su cuenta @saradomiinguez_, ha sorprendido declarando que quiere que la seleccionen para participar en la jornada electoral del próximo 29 de noviembre.

"¿Seré yo la única persona en España que quiere que le toque la mesa electoral?", se pregunta en un vídeo publicado en sus redes sociales. Su respuesta parte de los 70 euros que reciben los ciudadanos designados por cumplir con esta responsabilidad.

"A mí me parece un chollo", afirma la joven, que considera que la compensación económica resulta atractiva para una tarea que, desde su punto de vista, no parece especialmente complicada. Eso sí, como preferencia, le gustaría ser vocal, pero no presidenta de la mesa.

"Mientras no me toque de presidente de la mesa, porque eso me da mucha pereza, el tener que llevar los votos y esas cosas", explica.

Para Sara, dedicar el domingo a esta actividad tampoco supone un gran sacrificio. "¿Qué voy a tener mejor que hacer un domingo?", plantea, antes de descartar que estudiar sea necesariamente un plan más apetecible.

Sustituir a quienes no quieren ir

La tiktoker cree que el sistema debería ofrecer una alternativa a las personas que preferirían no formar parte de una mesa electoral y permitir que otras ocuparan voluntariamente su lugar.

"Si te toca y tú no quieres ir, yo voy por ti", asegura. La joven defiende que existe gente dispuesta a asumir esa responsabilidad sin necesidad de que sea obligatoria y considera que facilitar esa participación sería una buena solución.

"Es que sería clave, yo sé que hay gente que querría ir", sostiene. Desde su perspectiva, no tiene sentido obligar a acudir a quienes viven la convocatoria como una molestia cuando hay ciudadanos que estarían encantados de participar.

La propuesta, planteada en tono espontáneo, ha llamado la atención por dar la vuelta a una situación que suele generar preocupación entre quienes reciben la notificación. En lugar de buscar una excusa para librarse de la jornada, Sara se ofrece a ocupar el puesto de otra persona.

Qué dice la normativa

Aunque la iniciativa de Sara pueda parecer una solución sencilla, la participación en una mesa electoral está regulada por la legislación española.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que los cargos de presidente y vocal de las mesas son obligatorios para quienes resultan designados, salvo que concurra una causa legal que permita quedar exento.

Los ayuntamientos realizan el sorteo público entre las personas que cumplen los requisitos legales. Los ciudadanos seleccionados reciben una notificación y disponen de un plazo para alegar ante la Junta Electoral de Zona si consideran que existe una causa justificada para no desempeñar el cargo.

Por tanto, una persona no puede sustituir por iniciativa propia a otra que haya sido elegida. La voluntad de un tercero de acudir en su lugar no elimina la obligación del ciudadano designado ni constituye, por sí sola, una causa válida para ausentarse.

Las posibles excusas deben tramitarse por los cauces establecidos. Los miembros de las mesas electorales reciben una dieta por el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, su trabajo implica responsabilidades concretas durante toda la jornada: comprobar la identidad de los votantes, supervisar la votación, realizar el escrutinio y cumplimentar la documentación electoral, entre otras tareas.