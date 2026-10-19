Laura Lobo, experta en herencias: "Cuidar de tus padres no te da derecho a heredar más que tus hermanos"

El reparto de una herencia puede convertirse en uno de los momentos más delicados para una familia. Más allá de las propiedades o el dinero que deja una persona al fallecer, entran en juego las relaciones personales, las expectativas de cada heredero y decisiones que no siempre resultan fáciles de aceptar.

De hecho, los desacuerdos relacionados con las herencias son una de las principales fuentes de conflictos familiares. Según un estudio del bufete OnLygal, el 77 % de los españoles señala las herencias como uno de los principales motivos de disputas legales.

Una situación especialmente complicada es cuando uno de los hermanos ha dedicado años a cuidar de sus padres, mientras que los demás apenas han participado en esas responsabilidades.

En esos casos, es habitual preguntarse si ese esfuerzo debería traducirse en una mayor parte del patrimonio familiar.

Sobre esta cuestión ha hablado Laura Lobo, abogada de familia y especialista en herencias, quien ha explicado en uno de sus vídeos en Instagram qué establece la legislación española y hasta qué punto pueden influir los cuidados en el reparto.

Cuidar de los padres no implica heredar más

Aunque pueda parecer razonable que quien ha asumido la mayor parte de los cuidados reciba una compensación, la legislación no reconoce automáticamente ese derecho.

"La realidad es que aunque esto pueda parecer justo o injusto, no es así. El hecho de que alguno de los hijos haya cuidado de los padres no le da más derecho sobre la herencia", explica Lobo.

Esto significa que haber acompañado a los progenitores durante una enfermedad, haber convivido con ellos o haberse encargado de sus necesidades diarias no garantiza recibir una porción mayor de sus bienes.

La abogada, sin embargo, introduce un matiz fundamental: "Eso sí, a menos que los padres así lo quieran".

La diferencia está en la voluntad de quien deja la herencia. En el derecho civil común, cuando no existe testamento y los hijos heredan en el mismo grado, el patrimonio se reparte entre ellos por partes iguales.

El testamento puede cambiar el reparto

La situación es distinta cuando los padres han dejado por escrito cómo desean distribuir sus bienes. A través del testamento pueden favorecer a uno de sus hijos, aunque siempre respetando los límites que establece la ley.

"Los padres, libremente en su testamento pueden dejar más porción de la herencia a un hijo que a otro, sin ninguna clase de motivo, simplemente por su propia voluntad", señala la especialista.

En el derecho civil común, la herencia se divide en tres tercios: legítima estricta, mejora y libre disposición. El primero debe repartirse por igual entre los hijos, mientras que los otros permiten beneficiar a determinados descendientes o a otras personas, según corresponda.

Por ejemplo, unos padres pueden decidir dejar una parte mayor de su patrimonio al hijo que se ha ocupado de ellos durante sus últimos años. No necesitan justificar esa preferencia, pero sí respetar los derechos hereditarios que correspondan al resto.

Qué pasa si los padres no lo han dejado escrito

El problema aparece cuando la familia da por hecho que los años de cuidados se tendrán en cuenta, pero los padres fallecen sin haber establecido un reparto diferente. En ese caso, el hermano que haya asumido esas responsabilidades no puede reclamar automáticamente una mayor porción de la herencia únicamente por ese motivo.

Lobo recuerda que, si los padres no han expresado esa voluntad en el testamento, "no se puede exigir un reparto de la herencia de manera desigual y aludiendo que uno se ha hecho cargo de los padres porque es una circunstancia que la ley no contempla".

Eso no impide que puedan existir otras reclamaciones por gastos adelantados, deudas o acuerdos acreditados, pero son cuestiones distintas del derecho a recibir una mayor cuota hereditaria.

Por este motivo, la abogada insiste en la importancia de planificar el reparto del patrimonio con antelación. Hacer testamento permite reflejar las preferencias personales y reducir posibles desacuerdos entre los hijos.

En definitiva, cuidar de los padres puede representar años de dedicación y sacrificio, pero ese esfuerzo no modifica por sí solo las reglas de la sucesión. Para favorecer a quien ha asumido los cuidados, es fundamental que los progenitores lo establezcan de forma válida y dentro de los límites legales.