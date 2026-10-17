Laura, funcionaria: "Trabajes lo que trabajes, sabes que a final de mes siempre te va a entrar un sueldo"

Saber que el sueldo llegará cada mes aporta una tranquilidad que Laura Daporta valora en su trabajo como funcionaria. Pero esa seguridad también le provoca frustración cuando siente que el esfuerzo no recibe reconocimiento.

La española ha compartido en su cuenta de TikTok, @laumissdoors, una reflexión sobre las condiciones del empleo público. Su crítica se centra en las dificultades que percibe para progresar y en las diferencias de implicación entre compañeros.

"Ser funcionario es un asco", comienza diciendo. Antes de que lleguen las críticas, pide que se escuche su explicación: reconoce las ventajas de tener estabilidad, aunque considera que también hay aspectos de su trabajo que merecen revisarse.

Para Laura, saber que, independientemente del esfuerzo, "a final de mes siempre te va a entrar un sueldo" es una sensación "maravillosa". El problema aparece, según explica, cuando esa tranquilidad convive con la falta de incentivos.

El esfuerzo y los ascensos

Una de sus principales quejas tiene que ver con las posibilidades de crecimiento profesional. Daporta considera frustrante que una mayor dedicación no se traduzca necesariamente en un ascenso o en una mejora importante del salario.

En su intervención expresa la sensación de que, haga lo que haga, "nunca vas a tener la opción de aspirar a algo más". Su reproche apunta a la relación entre el trabajo que realiza y el reconocimiento que recibe.

Esa valoración no significa que los funcionarios carezcan de vías para avanzar. El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce la carrera profesional y la promoción interna, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Laura también cuestiona que empleados con distinta implicación puedan recibir la misma retribución. Según relata, puede encontrarse con personas que "trabajan la mitad de lo que trabajas tú" y que, pese a ello, cobran lo mismo.

Su malestar se concentra en esa diferencia: considera que quienes asumen su trabajo con responsabilidad deberían obtener algún reconocimiento por su dedicación.

Reconocer el compromiso

La funcionaria propone cambios que permitan premiar la responsabilidad y el compromiso. En su opinión, modificar lo que describe como la condición de "intocables" ayudaría a que algunos empleados se implicaran más.

Cree que, en ese escenario, "las personas trabajarían como si les fuera la vida". También plantea que quienes cumplen con sus obligaciones puedan recibir algún tipo de gratificación.

El término "intocables" forma parte de su crítica, pero la estabilidad de los funcionarios no los exime de responsabilidad. La normativa contempla sanciones disciplinarias, incluida la separación del servicio por faltas muy graves.

Daporta sostiene que los cambios que propone también mejorarían la percepción ciudadana del empleo público. Considera que un sistema que reconozca el trabajo bien hecho beneficiaría a quienes se esfuerzan.

"Creo que es un win-win para todas las personas que hacen bien su trabajo. A mí, por ejemplo, me daría cero miedo no ser intocable, porque estoy muy segura de lo que hago y ya está", afirma.

Empleo público y salarios

Las administraciones públicas españolas contabilizaban 3.071.725 empleados en enero de 2026, según la estadística del Registro Central de Personal. La cifra recoge distintas relaciones laborales, no únicamente funcionarios de carrera.

También existen diferencias entre las retribuciones del sector público y las del privado. Los datos de salarios del empleo principal de la EPA correspondientes a 2024 sitúan la media pública en 3.232,3 euros brutos mensuales, frente a 2.181,8 euros en el sector privado.

Estas medias no equivalen al sueldo de todos los trabajadores ni comparan necesariamente puestos con las mismas funciones y requisitos. Dentro del empleo público conviven ocupaciones y niveles de responsabilidad distintos.

El acuerdo salarial para los empleados públicos contempla incrementos del 2,5% en 2025, del 2% en 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. En 2026, medio punto de la subida está condicionado a la evolución del IPC.