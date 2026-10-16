'Un diálogo con el arte', una exposición que reúne creaciones históricas y actuales de Suarez junto a algunas obras destacadas de los fondos del Museo Lázaro Galdiano. Cedida

Desde las galerías en Madrid hasta el cine de autor en Sitges: los planes de esta semana en Magas

Octubre avanza con una agenda marcada por el cine, el arte y las historias que vuelven a cobrar vida desde nuevas miradas. Entre festivales, exposiciones y revisiones de iconos culturales, los próximos días invitan a detenerse, observar y dejarse sorprender por propuestas con mucha personalidad.

La gastronomía también encuentra su sitio con mesas escondidas, cócteles de autor y experiencias pensadas para explorar sabores de una forma distinta. Desde una cena en un rincón íntimo hasta una cata que juega con el maridaje, hay opciones para convertir una salida en algo más que sentarse a comer o beber.

Y para quienes prefieren un plan al aire libre o en familia, la semana suma teatro de títeres, actividades accesibles y una carrera solidaria junto a los animales. Una selección variada para descubrir ciudades, apoyar buenas causas y romper la rutina desde lugares muy diferentes.

Cine fantástico en Sitges

Disfruta del cine local en Sitges. Cedida

Octubre tiene algo de refugio perfecto para volver a las salas, y pocas fechas encajan mejor con ese espíritu que el Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya. Del 8 al 18 de octubre, Sitges se convierte en punto de encuentro para los amantes del terror y las historias que prefieren moverse fuera de lo previsible.

La programación reúne más de 440 títulos y presta especial atención al cine asiático, una de las cinematografías con mayor peso dentro del género. Entre los grandes momentos de este año figura además un hito: por primera vez, una directora española será la encargada de inaugurar el certamen.

La elegida es Carlota Pereda, que presentará Found Alive, su primer thriller rodado en inglés y protagonizado por Chloë Grace Moretz. Un estreno que abre una nueva etapa en la trayectoria de la cineasta madrileña y se suma a una programación donde conviven nombres consolidados y voces emergentes.

También habrá lugar para la nostalgia. Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar, celebra su 30º aniversario con la proyección de una copia restaurada y un reencuentro de parte del reparto original. Una ocasión para regresar a una película que marcó un antes y un después en el thriller español.

Durante 10 días, novedades, clásicos recuperados y películas llegadas de distintos rincones del mundo llenarán Sitges de misterio, riesgo y oscuridad.

¿Dónde? Sitges, Barcelona.

Joyas y grandes maestros

Celebra los 80 años de la marca. Cedida

Un retrato, una piedra preciosa o una pieza trabajada a mano pueden contar mucho más de lo que parece. Hasta el 25 de octubre, el Museo Lázaro Galdiano propone mirar estos objetos desde otra perspectiva con Un diálogo con el arte, una exposición que reúne creaciones históricas y actuales de Suarez junto a algunas obras destacadas de sus fondos.

Comisariada por Eloy Martínez de la Pera, la muestra recorre más de ocho décadas de trayectoria de la casa joyera a través de cuatro conceptos: Origen, Legado, Artesanía y Contemporaneidad. Las piezas establecen conexiones con trabajos de Sofonisba Anguissola, Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello, Luis Paret o Federico y Raimundo de Madrazo mediante afinidades de color, luz, forma y simbolismo.

La visita comienza entre herramientas, bocetos y creaciones que acercan al oficio del taller antes de continuar por la Planta Noble, donde estas dialogan directamente con las pinturas. El itinerario culmina en la Sala Sinfonía, transformada por la artista Amaya Hernández en una instalación inmersiva que presenta una nueva colección inspirada en un emblema gráfico utilizado por la firma desde 1987.

Entre sus piezas más singulares se encuentra Strata, creada expresamente para incorporarse a los fondos de la institución. Inspirada en el art déco y en la geometría de los jardines del Retiro, combina aguamarinas que evocan los estanques próximos al Palacio de Cristal con esmeraldas que recuerdan el verde del parque.

Más allá del brillo, la exposición pone el foco en el oficio, la memoria y el diseño, estableciendo conexiones inesperadas entre dos lenguajes creativos separados por siglos de historia.

¿Dónde? Museo Lázaro Galdiano, Madrid.

Viajar por Europa

Cócteles y experiencia única. Cedida

Una copa puede contar también la historia de una ciudad. Con esa idea nace Nota Blu Guest Bartenders, un ciclo que invita a conocer algunas de las escenas más interesantes de la mixología europea desde Nota Blu New Brasserie.

Tras inaugurar la programación en septiembre con Aldea, llegada desde Barcelona, octubre será el turno de Torto, procedente de Oporto. Su filosofía combina bebidas, arte y cultura desde una mirada contemporánea e irreverente, y el establecimiento forma parte de la selección internacional de 50 Best Discovery.

Los equipos invitados desarrollarán recetas exclusivas junto a los profesionales de Nota Blu, que permanecerán durante unas semanas en una carta multiautor. Así, los asistentes podrán probar combinaciones diferentes, conocer las técnicas empleadas y acercarse a las historias que inspiran cada creación.

El proyecto pretende convertir la barra en un destino con identidad propia y tender puentes entre la capital y otras ciudades europeas. Durante los próximos meses se incorporarán nuevos nombres, manteniendo una programación en constante movimiento.

Una oportunidad para acercarse a distintas formas de entender un cóctel y conocer de primera mano a quienes están detrás de cada mezcla.

¿Dónde? Nota Blu New Brasserie, calle Claudio Coello, 10, Madrid.

Redescubrir Barcelona

El barrio Gótico te ofrece la mejor gastronomía. Cedida

Frente a la fuente de Sant Felip Neri, en una de las plazas con más encanto del Barrio Gótico, se encuentra a Restaurant, el espacio gastronómico del Hotel Neri Relais & Châteaux. Íntimo y discreto, mira a la tradición local desde una perspectiva creativa y contemporánea.

Al frente está el chef Alain Guiard, que trabaja a partir del respeto por la materia prima y de intervenciones mínimas destinadas a potenciar sus cualidades. Los crudos y los ahumados tienen una presencia especial, jugando con texturas y matices sin renunciar a la sencillez.

Las recetas están pensadas para compartir y dejar que cada comensal marque su propio ritmo. Comer con las manos, mezclar o probar forman parte de una manera desenfadada de sentarse a la mesa, alejada de fórmulas demasiado rígidas.

Uno de sus mayores atractivos espera en el exterior. La terraza se abre directamente a la Plaza Sant Felip Neri, rodeada de tipuanas y protegida del bullicio de otras zonas del centro, creando un rincón tranquilo donde prolongar una comida o una cena.

Una dirección para acercarse a una Barcelona más íntima, en la que el entorno acompaña a una carta construida alrededor del producto.

¿Dónde? Plaza Sant Felip Neri, 2, Barcelona.

Guiarse por el instinto

Tómate un respiro y disfruta de un buen maridaje. Cedida

Encontrar el acompañamiento adecuado para una copa puede cambiar por completo la forma de percibirla. Esa es la idea de El instinto del maridaje, un taller creado por Bodegas Montecillo y The Wine Studio para comprobar, de manera práctica, cómo determinados sabores potencian —o transforman— sus matices.

La sesión recorrerá seis referencias de la bodega riojana, desde rosados y blancos hasta crianzas de mayor complejidad: Montecillo Rosado 2025, Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2025, Montecillo Crianza 2022, Viña Monty Graciano 2019, Montecillo Edición Limitada 2019 y Montecillo 22 Barricas 2017.

No será una cata convencional. Cada copa irá acompañada por elaboraciones del Restaurante Cinco Jotas, permitiendo comprobar en primera persona qué sucede cuando un bocado encaja y también cuando la combinación no funciona. Con plazas limitadas, el formato apuesta por un aprendizaje cercano y sensorial, lejos de una teoría excesivamente rígida.

Pensado también como regalo de Navidad, habrá dos sesiones, los días 14 y 21 de enero a las 19:00 horas, con entradas a 80 euros por persona. Una alternativa para profundizar en el mundo del vino mientras se disfruta de una tarde alrededor de la mesa.

¿Dónde? Restaurante Cinco Jotas, calle del Padre Damián, 42, Madrid.

Títeres, talleres y espectáculos

Espectáculos de títeres para los más pequeños. Ayuntamiento de Madrid.

Marionetas, objetos y artes visuales volverán a ocupar distintos rincones de Puente de Vallecas con la XVII edición de Titirimadroño, que acerca el teatro de títeres a espectadores de todas las edades y transforma el distrito en un gran escenario.

La programación combinará funciones infantiles, familiares y para adultos con exposiciones, talleres, actividades al aire libre y encuentros profesionales. Entre sus principales novedades aparecen nueve estrenos en la Comunidad de Madrid, dos compañías internacionales procedentes de Argentina e Italia y una muestra que podrá verse por primera vez en la capital.

El comienzo tendrá carácter festivo con una gran Fiesta Titiritera en La Horizontal. El domingo 25 de octubre, la plaza frente al Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo se convertirá además en un punto de participación y juego antes y después de la función prevista para esa jornada.

La accesibilidad tendrá un papel destacado. Todos los recintos están preparados para personas con movilidad reducida y habrá funciones con intérprete de lengua de signos española, además de otra con audiodescripción en directo. Las personas con discapacidad y sus acompañantes tendrán prioridad de acceso.

Con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, Titirimadroño muestra hasta dónde puede llegar este lenguaje escénico cuando se cruza con otras disciplinas y maneras de contar historias.

¿Dónde? Diferentes espacios de Puente de Vallecas, Madrid.

Un clásico Barcelonés

Disfruta de la comida catalana. Cedida

Hay lugares que forman parte de la memoria de una ciudad y que, aun cambiando, consiguen seguir siendo reconocibles. Bar Bauma, uno de los nombres históricos del Eixample, reabrió sus puertas en 2024 tras una restauración que quiso preservar su legado y actualizarlo sin borrar las huellas del pasado.

Durante décadas fue punto de encuentro de vecinos, escritores e intelectuales y por sus mesas pasaron figuras como Juan Marsé o Quim Monzó. Vinculado también a la Gauche Divine, el local conservó siempre ese carácter cercano de bar de barrio que hoy se intenta recuperar desde una mirada contemporánea.

La cocina parte de una base catalana reconocible, trabajada ahora con técnica actual y producto de proximidad. En la carta aparecen recetas como el fricandó con setas, los buñuelos de bacalao o las croquetas caseras, junto a clásicos como el steak tartar, carnes, pescados y repostería elaborada en casa.

Entre los platos más representativos figuran el Brioche de Fricandó, la Bomba Bauma, la Tortilla de Carbonara o los Macarrons de l’àvia Conchita, además de postres como el flan casero o los churros con chocolate. El precio medio se sitúa entre 35 y 40 euros por persona. NP Bar Bauma, el renacer de un …

El interiorismo también ha respetado elementos originales como la madera y la marquesina exterior, incorporando una iluminación más cálida y una puesta al día del espacio. Abierto desde el desayuno hasta la última copa, Bauma recupera así su vocación de lugar de encuentro para distintas generaciones.

¿Dónde? Carrer de Roger de Llúria, 124, Barcelona. NP Bar Bauma, el renacer de un …

Mitos clásicos madrileños

El arte de la movida madrileña Comunidad de Madrid.

Una fuente de Cibeles detenida, una historia mitológica y el Madrid efervescente de los años 80 sirven como punto de partida para Mitologías modernas: Ouka Leele & Co, que puede visitarse hasta el 18 de octubre en la Sala Alcalá 31. La exposición analiza cómo los relatos clásicos reaparecieron durante una década marcada por la experimentación y el cambio.

El eje es Rapelle toi, Bárbara!, la intervención que Ouka Leele realizó en 1987 en la fuente de Cibeles para reinterpretar la historia de Hipómenes y Atalanta. Desde aquella acción, fotografía, pintura, diseño y lenguajes pop se entrelazan para mostrar cómo los creadores de la época recurrieron a antiguos símbolos para interpretar su presente.

Junto a ella aparecen nombres fundamentales de la Nueva Figuración y la Movida, como Ceesepe, El Hortelano, Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin o Pablo Sycet. Sus trabajos se aproximan a esos imaginarios desde terrenos tan diversos como el cómic, el fanzine, la tradición romántica o la propia historia del arte.

En total, se reúnen más de 100 piezas, con trabajos también de Carlos Alcolea, Miluca Sanz, Carlos Forns, Costus o Patricia Gadea. El conjunto permite recorrer aquellos años desde un ángulo menos habitual y observar cómo la ciudad construyó un universo simbólico propio a través de nuevas formas de creación.

Este fin de semana será además la última oportunidad para visitar la muestra antes de su cierre. La entrada es gratuita.

¿Dónde? Sala Alcalá 31, calle Alcalá, 31, Madrid.