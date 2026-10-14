Ainoa, agricultora trabajando en España: "Para vender pepinos a 10 céntimos, prefiero dárselos de comer a mis cabras"

La agricultura lleva décadas ocupando un lugar fundamental en la economía española y en la vida de numerosas zonas rurales. Más allá de garantizar la producción de alimentos, el campo ha dado trabajo a miles de familias y ha mantenido una forma de vida transmitida de generación en generación.

Sin embargo, el sector atraviesa actualmente un momento complicado marcado por la incertidumbre. Muchos agricultores aseguran que sacar adelante una explotación es cada vez más difícil por el aumento de los costes, la burocracia, la presión de los mercados y la competencia exterior.

Una combinación de factores que hace cada vez más difícil obtener rentabilidad de una actividad que durante años ha sostenido la economía entre quienes viven y trabajan del campo.

El futuro del modelo agrícola tradicional podría estar en riesgo si no llegan cambios que permitan garantizar su continuidad. Sobre esta realidad ha hablado Ainoa, una agricultora que conoce de primera mano las dificultades del sector y utiliza sus redes sociales para mostrar los problemas a los que se enfrentan sus profesionales.

Ainoa ha querido poner el foco especialmente en uno de los grandes problemas de muchos productores: los bajos precios que reciben por sus cosechas, que en algunas ocasiones ni siquiera permiten compensar los costes necesarios para producirlas.

"La rentabilidad del agricultor no es un juego"

En plena subida del precio de los fertilizantes y con la preocupación del sector por la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur este 2026, Ainoa ha decidido denunciar públicamente su situación. En uno de sus últimos vídeos explica la decisión que ha tomado al conocer el precio que se está pagando por los pepinos.

"Pues como los pepinos los están poniendo a 10 céntimos, para que se los coman ellos, prefiero que se los coman mis cabras", asegura mientras muestra parte de su cosecha. Una decisión con la que evidencia el contraste entre todo el esfuerzo necesario para producir un alimento y la cantidad que finalmente puede llegar a recibir el agricultor.

La joven recuerda que detrás de cada cosecha existen meses de dedicación, gastos y sacrificios que no siempre se corresponden con el precio obtenido al final de la campaña. Una realidad que, según denuncia, genera cada vez más frustración entre quienes necesitan del campo para ganarse la vida.

“Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes”, añade Ainoa, mostrando así su descontento con la situación que atraviesan actualmente muchos productores.

La agricultora termina con una reflexión sobre los problemas de rentabilidad que, según denuncia, afectan cada vez a más profesionales del campo en España. "La rentabilidad del agricultor no es un juego. Respeto por nuestro trabajo", sentencia en el vídeo.