Las panaderas coinciden: "Para que el pan se conserve fresco más tiempo no lo envuelvas en una bolsa de plástico"

Conservar el pan en casa durante varios días sin que pierda su textura es más complicado de lo que parece. Basta con dejar una barra en la cocina para comprobar que, con el paso del tiempo, la corteza deja de estar crujiente y la miga se endurece o adquiere una textura poco agradable.

La forma de guardarlo tiene mucho que ver con cuánto tarda en perder sus cualidades. El lugar donde se coloca, el tipo de recipiente que se utiliza e incluso el momento en el que se corta pueden hacer que una misma pieza se conserve mejor o termine blanda, seca o con signos de deterioro antes de tiempo.

Para evitarlo, la panadera Beatriz Echeverría, fundadora de El Horno de Babette, tiene un truco que se aleja de uno de los métodos más habituales en los hogares: no guardar el pan en una bolsa de plástico, sino envolverlo en un paño limpio de lino o algodón. Según explica, esta forma puede ayudar a mantenerlo en buenas condiciones durante varios días.

Qué ocurre con el pan después de salir del horno

Conservar bien el pan empieza por entender que su deterioro no significa necesariamente que se haya estropeado. Desde que sale del horno, la pieza continúa experimentando cambios físicos que terminan afectando a su textura, su aroma y su sabor.

Durante la cocción, los almidones de la harina absorben agua y sufren una transformación que permite que la miga adquiera su estructura característica. Cuando el pan comienza a enfriarse, parte de esa humedad se redistribuye y los almidones empiezan a reorganizarse.

Es lo que se conoce como retrogradación del almidón, uno de los procesos responsables de que la miga se vuelva progresivamente más firme.

La corteza también cambia, aunque por razones diferentes. Recién salido del horno contiene muy poca humedad y presenta esa textura seca y crujiente que caracteriza al pan recién hecho.

Con el paso del tiempo, la humedad del interior migra hacia la corteza, que acaba perdiendo parte de su crujiente.

La temperatura y la humedad del lugar donde se almacena pueden acelerar o modificar estos procesos. En un ambiente muy seco y caluroso, el pan puede perder agua rápidamente y endurecerse.

Si, por el contrario, queda encerrado en un espacio donde se acumula demasiada humedad, la corteza puede reblandecerse y crear unas condiciones favorables para la aparición de moho.

Por eso conservar pan no consiste simplemente en impedir que pierda humedad. La clave está en encontrar un equilibrio entre evitar una deshidratación excesiva y permitir que salga parte de la humedad que se acumula en la pieza.

El paño que recomienda la panadera

Es precisamente ahí donde entra el consejo de Beatriz Echeverría. Frente a la costumbre de introducir el pan directamente en una bolsa de plástico, la panadera recomienda envolverlo en un paño limpio de lino o algodón.

El plástico crea un entorno mucho más cerrado. La humedad que desprende el propio pan queda atrapada en el interior de la bolsa y puede condensarse sobre la superficie, lo que provoca una corteza que pierde rápidamente su textura crujiente y se vuelve blanda.

El paño, en cambio, funciona de una manera diferente porque permite cierta circulación de aire. No encierra completamente la pieza y ayuda a mantener unas condiciones de humedad más equilibradas.

De esta forma, la corteza no queda expuesta de manera directa al ambiente, pero tampoco permanece dentro de un espacio hermético cargado de humedad.

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Echeverría señala que este método puede permitir conservar el pan en buenas condiciones hasta cinco días durante el verano, siempre que se acompañe de un almacenamiento adecuado.

No significa que la pieza vaya a conservar exactamente la misma textura que el día que salió del horno, ya que el envejecimiento del pan es inevitable, pero sí que puede mantenerse en mejores condiciones durante más tiempo.

El tejido también importa. El lino y el algodón son materiales transpirables, por lo que resultan más apropiados que los recipientes completamente cerrados.

El paño, eso sí, debe estar limpio y destinado a este uso. La recomendación de la panadera es lavarlo con jabón neutro y evitar suavizantes y perfumes, ya que pueden dejar olores que después pasen al alimento.

Dónde colocar el pan para que aguante más

El paño por sí solo no hace milagros, sino que el lugar donde se guarda la pieza también determina cuánto tiempo mantendrá una textura agradable.

Lo más recomendable es elegir un espacio fresco, seco y protegido de la luz solar directa. El pan debe mantenerse alejado de radiadores, hornos, placas de cocina y otras fuentes de calor, especialmente durante los meses de verano.

Tampoco conviene colocarlo junto a alimentos con aromas muy intensos. Al tratarse de un producto poroso, el pan puede absorber olores del entorno y terminar adquiriendo aromas que no corresponden a su propia elaboración.

Una panera puede ser una buena opción si permite cierta ventilación. Las de madera suelen utilizarse precisamente porque protegen el pan del ambiente sin crear un compartimento completamente hermético.

Lo que conviene evitar son los recipientes cerrados donde la humedad quede atrapada alrededor de la pieza.

El frigorífico, por otra parte, tampoco es la mejor solución para conservar un pan corriente si el objetivo es mantener una buena textura.

Las temperaturas de refrigeración favorecen la retrogradación del almidón y pueden hacer que la miga se perciba más firme y seca antes de tiempo.

Para conservarlo durante periodos largos, la congelación resulta más adecuada, pero si la intención es consumirlo en los días siguientes, el almacenamiento a temperatura ambiente suele ser preferible.

No cortes la hogaza cuando todavía está caliente

Hay otro detalle que puede cambiar la conservación y que suele pasar desapercibido: el momento en el que se corta el pan.

Cuando una hogaza acaba de salir del horno, su interior continúa muy caliente y contiene una cantidad importante de humedad. La miga todavía está terminando de asentarse y su estructura no se ha estabilizado por completo.

Si se corta demasiado pronto, se puede alterar esa estructura y favorecer una pérdida de humedad más rápida.

Por eso Echeverría recomienda dejar que el pan se enfríe completamente antes de cortarlo. Una vez fuera del horno, lo ideal es colocarlo sobre una rejilla, de manera que el aire pueda circular también por la parte inferior y no se acumule vapor en la base.

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El tiempo de enfriado depende del tamaño y del tipo de pan. Una barra pequeña necesitará mucho menos que una hogaza grande, mientras que los panes de masa madre, integrales o de centeno pueden requerir varias horas antes de estar completamente asentados.

Cortar una hogaza grande cuando todavía está caliente también puede provocar que la miga se aplaste o adquiera una textura húmeda y apelmazada. Esperar no es una cuestión meramente estética: permite que la estructura interior termine de estabilizarse antes de manipularla.