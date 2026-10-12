María Luisa Díaz, dueña del Bar La Revuelta, con uno de sus bocadillos de medio metro. E.E.

María (37), dueña de un bar: "Vendemos 240 bocadillos de medio metro a la semana y cuestan desde 7 euros"

Trabajar en hostelería implica jornadas largas, controlar cada gasto y encontrar una propuesta que consiga que los clientes regresen. En algunos negocios, basta con un producto reconocible para diferenciarse del resto.

Es lo que ocurre en el Bar La Revuelta, en Zamora, donde los bocadillos de 50 centímetros se han convertido en uno de los grandes reclamos de la carta.

Al frente del local está María Luisa Díaz Gallego, de 37 años, una hostelera con más de dos décadas de experiencia que ha encontrado en estos bocadillos XXL una fórmula que funciona.

Su historia fue recogida originalmente por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que contó cómo este bar zamorano llega a preparar alrededor de 240 bocadillos de medio metro cada semana.

Una cifra llamativa teniendo en cuenta que no se trata de un producto reservado para ocasiones especiales. Los clientes pueden encontrarlos habitualmente en la carta y su precio comienza en los 7 euros.

Más de 20 años trabajando en hostelería

La relación de María con la hostelería comenzó muy pronto. Empezó a trabajar en el sector cuando tenía solo 16 años, después de que sus padres decidieran hacerse cargo de un negocio familiar.

Desde entonces ha pasado buena parte de su vida profesional entre barras, cocinas y clientes. Una experiencia que le ha permitido conocer de cerca tanto las dificultades del oficio como el funcionamiento diario de un bar.

María es natural de Zamora y ha desarrollado allí prácticamente toda su trayectoria. Solo pasó unos años fuera de su ciudad, cuando se trasladó a Alicante.

Después regresó a Zamora y continuó trabajando en el sector. A lo largo de esos años pasó por diferentes negocios y asegura haber aprendido tanto de cada local como de las personas con las que compartió trabajo.

Con el tiempo apareció la oportunidad de ponerse al frente de La Revuelta, un bar que ella misma ya conocía porque había acudido anteriormente como clienta.

El ambiente del local siempre le había gustado y, cuando surgió la posibilidad de hacerse cargo del negocio, decidió dar el paso y comenzar una nueva etapa profesional.

Ahora gestiona el bar junto a una empleada. Entre las dos sacan adelante un negocio que basa buena parte de su propuesta en comida sencilla, cantidades generosas y precios contenidos.

Tres tamaños de bocadillo

Una de las características más reconocibles de La Revuelta está en el tamaño de sus bocadillos. El bar ofrece tres formatos para adaptarse al hambre de cada cliente.

Los más pequeños son los denominados minis, de 22 centímetros. Por encima aparecen los montados, que alcanzan los 32 centímetros.

La opción que más llama la atención es también la más grande: los bocadillos de 50 centímetros, que han terminado convirtiéndose en una de las señas de identidad del negocio.

No son únicamente una curiosidad de la carta. Según explica María, son precisamente estos bocadillos gigantes los que más demanda tienen entre sus clientes.

El bar llega a preparar aproximadamente 240 unidades de medio metro por semana, lo que supone varias decenas de estos bocadillos cada día dependiendo del volumen de trabajo.

El precio también ayuda a explicar su popularidad. El bocadillo de medio metro cuesta 7 euros en su versión normal, mientras que la opción completa se vende por 8,80 euros.

Desde 2,40 euros

Quienes prefieren una cantidad menor pueden optar por los otros dos tamaños disponibles. Los montados parten de 3,40 euros en su versión normal.

Si se pide el montado completo, el precio asciende hasta los 5,20 euros. Los minis, por su parte, se mueven entre los 2,40 y los 3,90 euros dependiendo de la opción escogida.

La carta permite combinar estos tamaños con diferentes rellenos. Entre los que tienen más éxito se encuentran clásicos habituales de los bares españoles como el lomo, el bacon, la pechuga y la panceta.

El cliente puede pedirlos únicamente con el ingrediente principal, añadir la salsa especial de la casa o elegir la versión completa, que incorpora tomate, cebolla y queso.

La combinación entre cantidad y precio se ha convertido en una de las claves de la propuesta del bar, especialmente en los bocadillos de mayor tamaño.

El producto estrella del bar

Para María, preparar estos bocadillos es también una de las partes del trabajo que más disfruta. La hostelera reconoce que le gusta elaborar nuevas combinaciones y buscar alternativas que puedan funcionar entre los clientes.

Su experiencia le ha enseñado que la cocina no es el único aspecto que influye en la marcha de un negocio. También concede mucha importancia al trato con quienes entran al bar y a la relación entre las personas que trabajan en él.

La hostelería, pese a todo, deja poco margen para desconectar. Estar al frente de un local supone mantener una atención constante sobre la cocina, los pedidos y el funcionamiento diario.

Cuando consigue sacar tiempo libre, María intenta aprovecharlo para pasear o conocer lugares nuevos, aunque reconoce que compaginarlo con las obligaciones del bar no siempre resulta sencillo.

En su familia conoce también otros oficios. Su padre trabaja como electricista y ella incluso bromea con la posibilidad de seguir algún día sus pasos.

De momento, sus planes pasan por continuar vinculada a la hostelería y hacer crecer La Revuelta. El bar ha encontrado en sus bocadillos de 50 centímetros y precios desde 7 euros el producto que mejor identifica su propuesta.