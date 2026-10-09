Gastronomía, cultura y espectáculos para salir de la rutina: los planes de Magas para esta semana

Entre sabores inesperados, sobremesas sin hora de cierre y experiencias pensadas para compartir, los próximos días llegan cargados de excusas para salir de casa. También hay hueco para propuestas familiares que cambian la forma de sentarse a comer y para celebraciones con un toque más divertido y estacional.

Las artes escénicas ocupan otro de los grandes espacios de la agenda. El teatro se abre a nuevos públicos, el circo recupera su capacidad de asombro y los grandes relatos vuelven a cobrar vida sobre el escenario, demostrando que una buena historia sigue siendo capaz de reunir a generaciones muy distintas.

A todo ello se suman direcciones recién estrenadas, mezclas culinarias entre distintos rincones del mundo y citas que convierten una comida, una función o una tarde cualquiera en algo especial.

Teatro para todos

El teatro también puede convertirse en una herramienta de inclusión. Del 12 al 18 de octubre, Madrid y Barcelona celebrarán la primera semana de Teatro Solidario, con 25 funciones repartidas en 12 salas y pensadas para acercar las artes escénicas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La programación será tan variada como sus públicos: habrá comedia, propuestas familiares, improvisación, drama, clásicos, monólogos, magia, musicales y tributos.

Diferentes espacios y compañías de ambas ciudades se suman así a una semana que busca convertir cada butaca en una oportunidad para quienes encuentran más barreras a la hora de disfrutar del ocio cultural.

Teatro en beneficio de los colectivos vulnerables. Cedida

Impulsado por Atrápalo junto a la fundación Miaportación, el proyecto conecta salas con entidades sociales encargadas de distribuir las entradas. Las invitaciones llegarán a personas sin hogar, mayores que viven en residencias, núcleos vulnerables, migrantes o personas con discapacidad intelectual, entre otros.

Más allá de estas jornadas, el objetivo es crear una red estable que permita seguir donando entradas y ampliar el acceso durante todo el año. Una forma de entender el ocio como lugar de encuentro, compañía y participación.

¿Dónde? Diferentes teatros y salas de Madrid y Barcelona.

Hamburguesa fantasma

Comparte el menú más misterioso. Cedida

Halloween también se puede celebrar alrededor de una mesa. Del 12 de octubre al 1 de noviembre, Roost Chicken transforma uno de sus platos más reconocibles con una propuesta de edición limitada pensado para quienes prefieren acompañar la noche más terrorífica del año con una hamburguesa contundente y mucho queso.

El protagonista es el Menú Fantasma, elaborado con pollo frito especiado y marinado durante 12 horas, mozzarella, cebolla caramelizada, bacon crunch y salsa de queso. El toque más llamativo llega al retirar el aro que contiene la mozzarella derretida: el queso cae hasta crear una silueta que recuerda a un espectro.

La propuesta se acompaña de patatas fritas o gajo con salsa trufada y una versión especial de la clásica limonada rosa de la casa, que cambia de color para convertirse en verde y con un ligero sabor a manzana.

Además, el menú se presenta en una caja diseñada especialmente para la ocasión que incluye un par de guantes para disfrutarlo sin demasiadas complicaciones.

La celebración tendrá un extra el 31 de octubre. Quienes acudan disfrazados de fantasma y pidan esto, recibirán una hamburguesa Slaw gratis para una próxima visita, que podrá canjearse hasta el 30 de noviembre. Una excusa para llevar la temática un poco más allá y convertir la cena en parte del propio juego.

¿Dónde? En todos los restaurantes Roost Chicken.

México y País Vasco

Una mezcla exótica y deliciosa. Cedida

Hay restaurantes que nacen de una idea y otros de una historia compartida. En Diego de León, 24, cinco amigos con raíces vascas y mexicanas han unido ambas culturas en 5 Gallos, un nuevo espacio donde el producto español, la técnica y los sabores de México conviven en una carta breve, pensada para compartir y sin demasiadas prisas.

Al frente de la cocina está Andoni Alzugaray, formado en la escuela de Luis Irizar, que construye el menú a partir de ingredientes de temporada y elaboraciones prácticamente hechas desde cero.

Entre los platos aparecen el Taco Baja, la pluma ibérica para taquear con aguacate y pico de gallo, la txuleta de vaca vieja con piquillos confitados o una versión propia de la clásica gilda vasca.

La experiencia continúa en la copa. La bodega incluye referencias de Rioja, Ribera del Duero, Toro, Aragón y distintos txakolís, además de un tempranillo elaborado especialmente para la casa.

En la barra, Amaia Fernández firma una carta de cócteles en la que el mezcal, el tequila y los sabores mexicanos se mezclan con clásicos reinterpretados como la Mezcalita Tío Teddy, el Mexican Slipper o el Pinche Cóctel.

Con apenas 33 comensales, el ambiente busca mantenerse cercano y relajado. A medida que avanza la velada, la cena va dando lugar al siguiente paso, acompañado siempre por música de los años 80 y un interiorismo firmado por Alicia Agosti que combina nogal, mármol, latón y tonos tierra con un mural geométrico de Teddy Kelly.

Una nueva dirección para quienes quieran descubrir una cocina que mezcla dos tradiciones sin perder de vista el producto y donde la sobremesa puede convertirse fácilmente en la siguiente parte del plan.

¿Dónde? Calle Diego de León, 24, Madrid.

El corazón del circo

Un espectáculo para todos. Circlassica

Hay shows que se disfrutan mejor cuando se levanta la mirada y se deja a un lado la pantalla. Del 30 de octubre al 17 de enero, IFEMA Madrid acoge Circlassica. Extraordinarios, una nueva producción pensada para recuperar esa sensación de asombro que siempre ha acompañado al circo.

La historia sigue a Isa, una Cara Blanca soñadora, que emprende un viaje alrededor del mundo en busca de artistas capaces de devolver a la pista todo aquello que hace único este universo. En su recorrido aparecen números de fuerza, equilibrio y destreza, protagonizados por talentos que le quitan el prefijo a imposible.

La propuesta cuida también todo lo que la rodea. Un vestuario diseñado en exclusiva, una escenografía inspirada en los grandes circos y una iluminación creada para acompañar cada escena construyen una atmósfera propia. A ello se suma la Orquesta Circlassica, que pone música en directo a cada momento y refuerza la conexión entre los circenses y público.

Más allá de la técnica y la espectacularidad, Extraordinarios pone el foco en la diversidad, la emoción compartida y la capacidad de sorprender a distintas generaciones al mismo tiempo.

¿Dónde? IFEMA Madrid.

Una joya del Barroco

Disfruta de uno de los clásicos de Calderón de La Barca. Cedida

Mitología, música y espectáculo se dan la mano en Andrómeda y Perseo, una de las grandes rarezas de Calderón de la Barca. Estrenada en 1653 ante la corte de Felipe IV, la obra regresa ahora a los escenarios en su primera interpretación en tiempos modernos, recuperando una fiesta escénica que en su época fue todo un acontecimiento.

La historia sigue el mito del tándem entre dioses, monstruos, magia y pasiones desatadas. El libreto, con música atribuida a Juan Hidalgo, vuelve a cobrar vida en una producción que reúne teatro y música barroca bajo la dirección escénica de Nuria Castejón y la batuta de Aarón Zapico.

Tras varias funciones celebradas desde finales de septiembre, todavía podrá verse en la Fundación Juan March los días 7, 9 y 10 de octubre. Más adelante, regresará en diciembre al Teatro de la Comedia, donde permanecerá del 4 al 13 de ese mes.

Una oportunidad poco habitual para descubrir cómo eran aquellas grandes producciones cortesanas que, mucho antes de los actuales musicales, ya mezclaban música, interpretación y efectos para sorprender al público.

¿Dónde? Fundación Juan March, calle Castelló, 77, Madrid.

Música, cócteles y ritmo

Combinados de autor y mucho ritmo. Cedida

Con el final del verano, Madrid recupera ese pulso que convierte cualquier jueves en una buena excusa para alargar la noche. El próximo 8 de octubre, a partir de las 20:00 horas, ZUMA Madrid celebrará Welcome Back to Madrid, un encuentro pensado para estrenar la nueva temporada entre gastronomía, música y coctelería.

Para la ocasión, el restaurante ha preparado una selección especial de cócteles en colaboración con Moët Hennessy, incorporando distintas referencias de la firma a una carta creada específicamente para la velada.

La propuesta irá acompañada de DJ sets y actuaciones de percusión en directo, haciendo que el ambiente evolucione a medida que avance la noche.

El encuentro reunirá además a perfiles vinculados con la creatividad, el emprendimiento, la cultura y la escena social madrileña, reforzando esa faceta del espacio que va más allá de la mesa y busca convertir el restaurante en un lugar donde también suceden cosas.

¿Dónde? ZUMA Madrid.

El sábado se alarga

Gastronomía y ambiente para amenizar la tarde. Cedida

Hay sobremesas que empiezan con unos platos para compartir y terminan mucho más tarde de lo previsto. Esa forma de dejar que la tarde encuentre su propio ritmo es la que inspira Salitreo, un nuevo formato que llega a Madrid con vocación de convertirse en ritual de cada sábado.

La idea parte de algo sencillo: sentarse a comer, pedir una copa, encontrarse con amigos y quedarse sin mirar demasiado el reloj. No se plantea como una fiesta puntual, sino como una cita semanal en la que irán cambiando protagonistas, colaboraciones y propuestas para que cada sábado tenga algo distinto.

La mesa seguirá siendo el punto de partida. En la carta aparecen clásicos como gildas, torreznos de Soria, ensaladilla rusa, tortilla o jamón ibérico, junto a bocados como el brioche de mantequilla ahumada con anchoa 00, el bikini de mortadela trufada o el mollete de lacón y pimentón.

A medida que pasan las horas, el tapeo va dejando espacio a las copas y la música gana presencia, pero sin hacer desaparecer la parte gastronómica. Esa mezcla entre barra, cocina y ambiente es precisamente la esencia de un plan pensado para improvisar sobre la marcha y decidir cuánto se quiere alargar la tarde.

Detrás está Salitre, la taberna de Grupo Vespok que recupera el espíritu castizo desde una mirada contemporánea. Con este nuevo formato, el local lleva un paso más allá esa manera tan madrileña de entender el fin de semana: comer bien, compartir y dejar que el resto vaya surgiendo.

¿Dónde? Calle Juan Bravo, 25, Madrid.

Comer y jugar en familia

Un plan para todos. Cedida

Sentarse a la mesa con niños puede ser mucho más que elegir un plato del menú. VIPS ha renovado su propuesta infantil con una idea que busca recuperar algo cada vez menos habitual: disfrutar sin prisas, conversar y convertir la comida en un momento compartido entre pequeños y mayores.

La nueva carta les acerca sabores similares a los de los adultos, pero adaptados a un lenguaje más reconocible y divertido. Entre las opciones aparecen el sándwich VIPS Club, merluza rebozada con arroz y tomate, aguacate y verduras o pasta con albóndigas, con alternativas pensadas para distintos gustos.

La experiencia no termina en el plato. Juegos colaborativos, memory games y una reinterpretación de la clásica oca completan la visita, mientras las ilustraciones de Valeria Scaloni aportan color, humor y un universo visual diseñado para estimular su imaginación.

Además, cada menú infantil suma un componente solidario a través de la iniciativa Producto con Corazón, mediante la que se destinará una aportación a la Fundación Alsea.

¿Dónde? En los restaurantes VIPS de España.