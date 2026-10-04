Miriam, economista: "El Gobierno ofrece una ayuda de hasta 7.500 euros para comprar un coche en España"

Comprar un coche nuevo supone uno de los desembolsos más importantes para muchas familias. Un gasto que puede reducirse considerablemente en 2026 para quienes opten por determinados vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

El Gobierno ha puesto en marcha el Programa Auto+, una línea de ayudas destinada a impulsar la compra de vehículos con etiqueta CERO y, al mismo tiempo, favorecer los modelos más económicos y aquellos cuya producción se realiza en Europa.

El programa cuenta con 400 millones de euros de presupuesto, de los cuales 350 millones están destinados a particulares y otros 50 millones a empresas y autónomos.

Las ayudas tienen además carácter retroactivo y pueden alcanzar a vehículos adquiridos desde el 1 de enero de 2026, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Miriam Fuentes, economista y creadora de contenido, ha explicado en uno de sus vídeos cómo funciona esta medida y cuánto dinero puede llegar a ahorrar una persona que esté pensando en cambiar de coche.

Hasta 4.500 euros por vehículo

"Nueva ayuda para la compra de Vehículos eléctricos y híbridos enchufables. Si tienes pensado comprar un coche o te lo has comprado desde el 1 de enero esto te interesa también porque es con carácter retroactivo", comienza explicando.

En el caso de los particulares, el Programa Auto+ establece un máximo de 4.500 euros para la adquisición de un turismo. Sin embargo, recibir la cantidad completa dependerá de las características del vehículo.

#planayudaplus #ayudas2026 #vehiculoselectricos #subvenciones ♬ sonido original - Miabella_la @miabella_la Se acaba de publicar en el BOE el nuevo Plan Ayuda Plus para vehículos eléctricos e híbridos enchufables… y te puedes llevar hasta 7.500€. La ayuda directa es de hasta 4.500€, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El importe va en función de la tecnología escogida y si eres particular o empresa. Ojo: no es descuento directo en factura, hay que solicitarlo por concesionario o telemáticamente. Y además sigue ACTIVA deducción del 15% en la renta, hasta 3.000€. Pero hay solo 400 millones… y vuelan. Si te has comprado un coche este año o piensas hacerlo… corre. Y comparte esto. #boe

"Puedes recibir hasta 4.500 euros de subvención, en función de si eres persona física, jurídica, sociedad o la tecnología escogida", señala Fuentes. La ayuda se calcula teniendo en cuenta tres grandes criterios: que el coche sea eléctrico, su precio y determinados requisitos relacionados con su fabricación en Europa.

Todos los vehículos que entren en el programa deben contar con la etiqueta CERO de la DGT. Así, los eléctricos reciben un porcentaje mayor que los híbridos enchufables. El precio también marca diferencias: los turismos de hasta 35.000 euros obtienen una mayor parte del incentivo por este criterio, mientras que los que superen esa cantidad pueden seguir accediendo al programa hasta un precio máximo de 45.000 euros, antes de impuestos y después de descuentos.

Hasta 7.500 euros sumando la deducción

Pero existe otra ventaja que puede elevar todavía más el ahorro. Fuentes recuerda que estos incentivos pueden combinarse con la deducción fiscal existente para determinados vehículos eléctricos. "Además, aún sigue vigente la deducción en renta de un 15 % hasta 3.000 euros. Sumando la subvención te puedes llevar hasta 7.500 euros", explica.

Por tanto, esos 7.500 euros no corresponden únicamente a la subvención del Plan Auto+. La cantidad resulta de sumar los hasta 4.500 euros del programa para un turismo adquirido por un particular y un máximo de 3.000 euros mediante la deducción en el IRPF, siempre que se cumplan los requisitos de ambas medidas.

Además, el dinero del Auto+ no se resta directamente del precio que aparece en la factura del vehículo. "No va a ser un descuento en tu factura. Tú vas a pagar tu coche y luego hay que pedir esta subvención que puede hacer el concesionario mismo o tú como beneficiario y telemáticamente", aclara la economista.

Una vez concedida, la Administración realiza el pago mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el beneficiario.

Fuentes recuerda también otro aspecto que conviene tener presente a la hora de hacer cuentas: "Eso sí, esta subvención tributará el año que la cobres en renta como ingreso".

Quién puede solicitar las ayudas

El Programa Auto+ diferencia entre los particulares y quienes realizan una actividad económica. Para los primeros, la convocatoria cuenta con 350 millones de euros y permite subvencionar un vehículo por beneficiario. El plazo permanece abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 a las 14:00 horas.

Para empresas y autónomos existe una segunda línea, dotada con 50 millones de euros. En este caso, la convocatoria publicada en septiembre establece que las solicitudes podrán presentarse desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las cantidades también cambian dependiendo del vehículo y del beneficiario. Por ejemplo, un autónomo o una microempresa puede acceder a un máximo de 6.000 euros para un turismo y de 7.500 euros para una furgoneta o vehículo comercial ligero, con importes superiores en determinados supuestos ligados al Fondo Social para el Clima.

En el caso de los particulares, las motocicletas eléctricas que cumplan los requisitos pueden recibir hasta 1.100 euros, mientras que para los cuadriciclos ligeros y pesados el máximo alcanza los 1.500 euros.

Cómo solicitar el dinero

Todo el procedimiento se realiza de manera telemática a través del sistema habilitado por el Ministerio de Industria y Turismo. El beneficiario puede presentar personalmente la solicitud mediante firma electrónica o autorizar a un representante para que se encargue del trámite.

Entre la documentación necesaria se encuentran la factura de compra, la ficha técnica definitiva, el permiso de circulación y los justificantes bancarios del pago, además de los datos de la cuenta en la que se recibirá posteriormente la ayuda.

Los concesionarios también tienen un papel en el programa. Para las compras nuevas de turismos y vehículos comerciales ligeros realizadas una vez abierto el plazo, la factura debe reflejar un descuento mínimo de 1.000 euros relacionado con el Auto+. Esta exigencia tiene una excepción para las compras realizadas antes de la apertura de la convocatoria.

De esta manera, quienes estén pensando en adquirir un eléctrico o un híbrido enchufable pueden encontrar en 2026 diferentes incentivos para reducir el desembolso. Eso sí, la cantidad final dependerá tanto del tipo y precio del vehículo como de sus características de fabricación y de la situación del propio comprador.