Cómo acabar con un narcisista: el libro que puede cambiar tu vida

Mi nombre es Sara Sarmiento. Soy psicóloga sanitaria, psicoanalista y profesora de yoga. Estoy especializada en el trauma infantil y cómo este afecta la vida adulta.

Mi trabajo se centra en ayudar a las personas a sanar sus traumas y heridas emocionales para amarse más, salir de relaciones nocivas y vivir una vida más auténtica. También ofrezco círculos y retiros.

Hace unos años vivía atrapada en una espiral de ansiedad y relaciones tóxicas que me alejaban de mi verdadera esencia. Sentía que no encajaba en mi propia vida.

Caía constantemente en relaciones con personas narcisistas. No solo eso, sino que hacía lo que fuera necesario para agradarles, aunque no estuviera orgullosa de ello.

No vivía para mí, sino para complacer a quienes no me valoraban. Era una versión de mí que no quería ser, pero no sabía cómo cambiar.

El punto de inflexión llegó cuando conocí a quien hoy es mi marido. Él era diferente, alguien que ofrecía estabilidad y cariño genuino. Pero yo desconfiaba.

Estaba tan dañada por mis relaciones anteriores que no podía fiarme de él. Decidí acudir a terapia psicoanalítica, no como terapeuta, sino como paciente.

Hasta entonces, no sabía casi nada de psicoanálisis, pero en esta terapia descubrí el peso que los traumas infantiles y la sociedad tienen en quienes somos y en lo que nos pasa.

No solo comprendí que mis comportamientos nocivos eran protecciones a heridas del pasado, sino que empecé a sentirme segura y a cambiar estos patrones. La terapia me liberó.

La verdad que sentí que me quitaba una pesada cadena. Sanar me permitió abrir la puerta a una vida completamente nueva. De ese proceso de transformación nació este libro.

'De niña herida a mujer salvaje', el libro escrito por Sara Sarmiento.

Y es que este libro es la guía que me habría encantado tener en los momentos más oscuros de mi vida. Quiero que sea un faro para las mujeres.

Mujeres que, como yo, se han sentido atrapadas en la falta de amor propio, en relaciones tóxicas y que buscan un camino hacia su verdadera esencia.

El libro no solo se basa en mi historia y la teoría que he estudiado, sino también en la historia de miles de mujeres que han confiado en mí para sanar a sus niñas interiores.

Féminas extraordinarias, con talentos y corazones inmensos, que no se aman porque fueron aplastadas por personas que no supieron ver su valor.

Y es que en mis sesiones de psicoanálisis, y en los círculos y retiros que ofrezco, escucho un mismo patrón: baja autoestima, miedo, abandono, dependencia, necesidad de encajar...

Mujeres que sacrifican su bienestar para cumplir con las expectativas de los demás, las cuales no se valoran y no creen merecer una vida mejor.

Pero estos problemas son solo síntomas, las causas son el trauma y las heridas de la infancia. Así como la Sociedad Híper. Todo esto crea cadenas que rompemos en mi libro.

Decirte que lo que encontrarás en este libro no es solo teoría. He incluido ejercicios totalmente prácticos para que puedas sanar desde la raíz tus heridas emocionales.

Juntas exploramos con cuidado y cariño tu mundo interior, tu personalidad y tus heridas a través de las niñas interiores: La Cuidadora, La Abandonada, La Humillada, La Sobreprotegida... entre otras.

Cuando reconectamos con esas niñas, no solo las entendemos, sino que comenzamos a sanarlas. Además, el libro aborda otras partes internas clave para sentirte bien.

Un ejemplo de ellas es el Juez Interior, esa voz crítica que te limita y te hunde en el perfeccionismo. O las alianzas inconscientes con tu familia, que te hacen sentir culpable por ser tú misma.

También trabajamos a nivel externo. Cuestionamos lo que llamo "La Sociedad Híper": hiperproductiva, hiperconsumista, hipernarcisista... que nos hace sentir insuficientes.

Una sociedad que nos impulsa a compararnos y creer que siempre hay algo mal en nosotras. En el libro profundizo en cómo liberarnos de estos mandatos.

Al hacer consciente todo esto, comenzamos a liberarnos de esas cadenas y creencias que nos impiden avanzar hacia una vida auténtica y plena.

También incluyo un plan de acción para cambiar una vida estresante por una vida slow. Además, lo hago de forma que es aplicable a todas las mujeres, independientemente de su punto de partida.

Y esto es importante porque no promuevo falsas promesas de "si no lo haces, es porque no quieres". Soy realista. Quiero que puedas avanzar desde donde estás.

El libro está lleno de herramientas prácticas: ejercicios corporales, de escritura, hábitos y meditaciones diseñadas para ayudarte a sanar y conectar con tu Mujer Salvaje.

Porque dentro de cada una de nosotras vive una mujer que anhela ser libre, pero ha sido silenciada por el miedo, las expectativas y las heridas emocionales.

Esa mujer también vive en ti. Esa ansiedad, tristeza o rabia que sientes es el grito de tu poder personal, que está esperando ser liberado.

El objetivo de este libro es claro: que cada mujer pueda reconectar con su esencia y crear una vida en paz.

Sé que no es un proceso sencillo, pero te prometo que es posible. Confía en ti. Ella está en tu interior.

Al final del camino, quiero que te sientas capaz de vivir de forma más slow. Que disfrutes de los pequeños placeres de la vida y te atrevas a ser tú misma.

Este libro es para todas las mujeres que, alguna vez, han sentido que no eran lo suficientemente buenas. Este libro es para ti.