Bárbara Martos, maquilladora: "A partir de los 60, aplica rímel marrón en vez de negro, rejuveneces la mirada y es más natural"

La máscara de pestañas es uno de esos imprescindibles del neceser capaces de transformar el rostro en cuestión de segundos. Sin embargo, aunque el negro ha sido durante décadas el color por excelencia, a partir de los 60 años el marrón puede convertirse en una alternativa mucho más favorecedora.

Con los años, las pestañas pueden perder densidad, grosor y pigmentación, mientras que la piel del contorno de los ojos se vuelve más fina y presenta cambios en su elasticidad. Estas circunstancias hacen que determinados maquillajes que antes funcionaban ya no resulten igual de favorecedores.

No se trata de renunciar a una mirada definida, sino de adaptar los cosméticos a las características del rostro. En este sentido, profesionales del maquillaje como Bárbara Martos defienden la importancia de utilizar técnicas que realcen los ojos sin endurecer la expresión.

De ahí que una de las alternativas para quienes buscan un efecto rejuvenecedor sea sustituir la clásica máscara de pestañas negra por una de color marrón, un gesto sencillo que no exige cambiar el resto de la rutina de belleza.

Por qué rímel marrón

Una investigación publicada en la revista científica Dermatologic Surgery constató que el envejecimiento está asociado a una disminución significativa de la longitud, el grosor y la pigmentación de las pestañas.

Cuando aplicamos una máscara negra sobre unas pestañas que han perdido parte de su densidad y color, podemos generar un contraste excesivo. El marrón, por el contrario, aporta profundidad a la mirada sin que el maquillaje resulte demasiado evidente.

La maquilladora profesional Aimee Connolly explica en Harper's Bazaar que este color permite definir delicadamente el contorno de los ojos, consiguiendo que la zona parezca más despejada y fresca.

En la misma línea, la maquilladora de celebrities Mira Parmar destaca las posibilidades del marrón frente al negro cuando se pretende obtener un acabado más suave.

Este recurso resulta especialmente favorecedor en mujeres con el pelo rubio, castaño claro o canoso, así como en aquellas que tienen las facciones poco marcadas.

Qué tono elegir

No todos los marrones producen el mismo efecto. El chocolate oscuro es una excelente alternativa para quienes llevan toda la vida utilizando rímel negro y no quieren renunciar a una mirada intensa.

Los tonos castaños más claros, en cambio, son ideales para los maquillajes de diario, especialmente en mujeres con pestañas naturalmente rubias o poco pigmentadas.

También merece la pena prestar atención al color del iris. Los marrones cálidos pueden realzar los ojos azules y verdes, mientras que los tonos café o chocolate aportan profundidad a los ojos avellana y marrones.

En cuanto a la fórmula, la maquilladora especializada en pieles maduras Kat James recomienda priorizar las máscaras que alargan y separan las pestañas frente a aquellas que proporcionan un volumen excesivo.

Esto no significa que haya que desterrar el negro del neceser. La elección dependerá de las facciones, los gustos personales y la intensidad que se quiera conseguir.

Cómo aplicar el rímel

Más allá del color, la técnica de aplicación es determinante para conseguir un efecto lifting. Acumular demasiado producto puede apelmazar las pestañas y restar ligereza al maquillaje.

Estos son los pasos para conseguir un resultado favorecedor:

Utilizar un rizador . Siempre antes de aplicar la máscara y con las pestañas limpias y secas, para elevarlas suavemente.

. Siempre antes de aplicar la máscara y con las pestañas limpias y secas, para elevarlas suavemente. Retirar el exceso de producto del cepillo. Así evitaremos la formación de grumos.

de producto del cepillo. Así evitaremos la formación de grumos. Aplicar el rímel desde la raíz hasta las puntas . Realizar pequeños movimientos en zigzag ayuda a distribuir el pigmento y separar las pestañas.

. Realizar pequeños movimientos en zigzag ayuda a distribuir el pigmento y separar las pestañas. Potenciar las pestañas superiores . Incidir en la zona central permite abrir visualmente el ojo.

. Incidir en la zona central permite abrir visualmente el ojo. Maquillar las pestañas inferiores con moderación. Basta con aprovechar el producto sobrante del cepillo para no recargar la zona de las ojeras.

Para completar el maquillaje, las sombras en tonos champán, beige, bronce o topo y un lápiz de ojos marrón ligeramente difuminado a ras de las pestañas superiores son excelentes compañeros.

El resultado es una mirada definida, elegante y luminosa que no necesita grandes cantidades de maquillaje. En ocasiones, el secreto de un maquillaje favorecedor a los 60 no está en añadir más productos, sino en acertar con su tonalidad y aplicación.