Imagen de una modelo maquillada con las Soft Shimmer™ Long-Wear Cream Eyeshadow, de Makeup By Mario. Makeup By Mario

Mario Dedivanovic, maquillador: "Estas sombras en crema esculpen la mirada con una sola pasada y duran todo el día"

Maquillar los ojos es uno de esos pasos de la rutina de belleza que a muchas se nos acaba complicando. Cuando estamos en los 30, a veces preferimos prescindir de él antes que ponernos a combinar sombras y sacar varias brochas. A los 50, la situación tampoco cambia demasiado: queremos una mirada bonita, pero no sabemos por dónde empezar.

Y es que, no es por quitarnos culpa, pero durante años nos han explicado que para conseguir un buen maquillaje de ojos hay que dominar el difuminado, encontrar los tonos que mejor nos sientan y saber profundizar la cuenca sin endurecer los rasgos.

También hay que iluminar el párpado, pero con cuidado de no excederse con los destellos, especialmente cuando empiezan a aparecer pequeñas líneas de expresión. ¿Cuál es el truco, entonces, para conseguir una mirada definida sin complicarnos?

La respuesta está en elegir productos que hagan buena parte del trabajo por nosotras. Y parece que Mario Dedivanovic, maquillador de celebrities como Kim Kardashian y fundador de Makeup by Mario, lo tiene bastante claro.

Después del éxito de sus sombras en crema de acabado mate, acaba de ampliar la colección con una nueva versión perlada que permite dar profundidad y luminosidad a los ojos en segundos. Se aplican con los dedos, se integran en el párpado y consiguen ese efecto de mirada trabajada que tantas veces intentamos reproducir sin éxito.

Fáciles y duraderas

La propuesta de Mario Dedivanovic parte de una idea bastante sencilla: no hace falta ser maquilladora profesional para conseguir una mirada trabajada. A veces, un único producto bien elegido puede hacer más por el resultado que una paleta llena de colores que no sabemos muy bien cómo combinar.

Después del éxito de sus conocidas sombras en crema de acabado mate, el maquillador ha ampliado la colección con las Soft Shimmer Long-Wear Cream Eyeshadow, esta vez, con acabado luminoso.

Mientras que las primeras permiten conseguir una mirada más definida y esculpida, las nuevas incorporan un brillo perlado suave que aporta luz y dimensión.

Y aquí es donde está buena parte de su atractivo. Estas sombras tienen una textura especialmente fácil de trabajar: se deslizan sobre el párpado y se difuminan prácticamente solas, sin necesidad de insistir con una brocha ni de tener demasiada precisión.

Basta con deslizar el aplicador sobre el párpado para depositar el producto. A partir de ahí, puedes difuminarlo con una brocha, extenderlo con la yema de los dedos para que se funda con la piel o, si prefieres un acabado más intenso, dejarlo tal cual.

Su textura facilita la aplicación en cualquiera de las tres opciones, sin necesidad de tener demasiada técnica.

El resultado tampoco es el típico brillo que se queda sobre la superficie del párpado y que, con el paso de las horas, termina perdiendo intensidad o acumulándose en los pliegues. Al contrario, el acabado se integra muy bien y mantiene la luminosidad durante horas.

De hecho, a mí me gusta especialmente cómo evoluciona después de aplicarlo: el destello se vuelve más natural, como si formara parte de la propia piel, pero sigue estando ahí.

Otra de sus ventajas es que no hace falta limitarse a un único uso. Se pueden aplicar por todo el párpado móvil para conseguir un maquillaje rápido, utilizar una pequeña cantidad en el lagrimal para abrir la mirada o añadir un toque de luz debajo del arco de la ceja.

Son tres zonas estratégicas que permiten jugar con la iluminación del ojo sin necesidad de recurrir a varios productos.

Imagen de las Soft Shimmer™ Long-Wear Cream Eyeshadow, de Makeup By Mario. Makeup By Mario

El párpado móvil es la superficie que más protagonismo tiene en el maquillaje. Aplicar aquí la sombra ayuda a dar color y profundidad a la mirada, mientras que el brillo perlado aporta un punto de luz que hace que el ojo parezca más despierto.

En el lagrimal, en cambio, basta con una pequeña cantidad para iluminar la zona interior y crear una sensación de mayor amplitud. Por último, un toque debajo del arco de la ceja ayuda a destacar esta parte del rostro y aporta luminosidad al conjunto, siempre que se aplique con moderación.

El secreto de Dedivanovic

Aunque las nuevas sombras están pensadas para utilizarlas de una manera muy intuitiva, detrás de su lanzamiento hay una técnica que Mario Dedivanovic lleva años perfeccionando.

El maquillador propone utilizar el brillo como una herramienta para esculpir los ojos, y no únicamente como un recurso para conseguir un maquillaje más festivo.

De hecho, una de las ideas que defiende es que el contouring no tiene por qué ser exclusivamente mate. Un acabado perlado también puede ayudar a crear dimensión, destacar determinadas zonas y modificar visualmente la forma de la mirada.

Como explica el propio Mario, "el shimmer es una forma muy bonita de esculpir el ojo".

Su técnica con Soft Shimmer se basa en trabajar con dos intensidades y colocar cada una en el lugar adecuado. Primero, aplica un tono más oscuro sobre el párpado móvil y lo difumina hacia la sien con una brocha de ojos.

Este movimiento permite alargar visualmente el ojo y conseguir un efecto lifting, ya que dirige el maquillaje hacia el exterior y evita que la mirada quede demasiado redondeada.

Después llega el turno de la luz. Con la yema del dedo, deposita un tono más claro en el lagrimal y lo extiende hasta aproximadamente la mitad del párpado. Así consigue iluminar la zona interior sin cubrir por completo el trabajo de profundidad que ha realizado previamente con el tono oscuro.

El último paso consiste en enmarcar las pestañas inferiores. Para ello, utiliza una brocha fina y dibuja una línea suave a ras de las pestañas, que prolonga hacia el exterior hasta conectarla visualmente con el maquillaje del párpado superior.

De esta manera, la mirada queda más definida y el resultado adquiere un acabado más profesional. Para prolongar la duración, Mario recomienda sellar ligeramente el trabajo con las sombras en polvo de su paleta Master Mattes.

Los colores de la tierra

La colección Soft Shimmer Long-Wear Cream Eyeshadow está disponible en ocho tonos que combinan matices cálidos y fríos inspirados en los colores de la tierra.

La intención es que se adapten a diferentes tonos de piel y permitan crear maquillajes luminosos sin alejarse de esa estética natural y sofisticada que caracteriza el trabajo de Dedivanovic.

Su acabado perlado aporta un punto de luz que diferencia esta colección de Master Mattes, aunque ambas comparten la misma filosofía de aplicación sencilla y larga duración.

Las sombras mate funcionan especialmente bien cuando queremos profundizar la mirada y crear un efecto esculpido más discreto, mientras que las nuevas Soft Shimmer permiten conseguir ese mismo efecto con un extra de luminosidad.

Las nuevas sombras en crema de Makeup by Mario se pueden encontrar en Sephora y en su página web, Sephora.es, por un precio de 29 euros.