Imagen del interior del Hotel Brach Spa & Sports Club. Hotel Brach Spa & Sports Club

Brach Madrid, el exclusivo refugio de bienestar en plena Gran Vía que te ayudará a reconectar contigo misma

Hay un lujo que no tiene que ver con acumular cosas, estrenar un bolso o reservar una escapada de fin de semana. Es mucho más sencillo y, precisamente por eso, cada vez más valioso: disponer de tiempo para una misma.

Desconectar del ruido, recuperar energía, escuchar al cuerpo y dedicar unas horas a ese cuidado personal que tantas veces queda relegado al final de la lista de prioridades.

En una ciudad que nunca parece detenerse, encontrar un lugar donde hacerlo se ha convertido casi en una necesidad.

En plena Gran Vía madrileña, Brach Spa & Sports Club propone precisamente eso: una pausa en medio del movimiento. El espacio wellness de Brach Madrid inicia una nueva etapa con una identidad renovada y una filosofía que va más allá del concepto tradicional de spa.

Sus 400 metros cuadrados reúnen tratamientos de belleza, tecnología, prácticas holísticas y deporte bajo una misma idea: entender el bienestar de forma global y personalizada.

La piscina interior de 20 metros, las suites de tratamiento, el hammam, la sauna de infrarrojos y el gimnasio de última generación configuran un espacio pensado para distintas formas de cuidarse.

No se trata únicamente de acudir a recibir un masaje o disfrutar de una sesión de piscina, sino de encontrar un lugar al que volver y en el que cada visita responde a unas necesidades diferentes.

Abierto tanto a los huéspedes del hotel como al público local, Brach Spa & Sports Club ofrece accesos de 90 minutos y membresías de uno, tres o seis meses, con el objetivo de incorporar el bienestar a la rutina y no limitarlo a una visita puntual.

El arte de cuidar la piel

En el terreno de la belleza, Clarins ocupa un lugar protagonista. La firma francesa está presente en los tratamientos faciales y corporales del spa mediante protocolos que combinan sus fórmulas expertas con técnicas manuales especializadas.

Uno de sus elementos distintivos es el Clarins Touch, un método profesional de masaje manual que comprende 450 movimientos y se adapta a las necesidades específicas de cada piel.

Dentro de la carta destaca especialmente Clarins Precious, la propuesta más exclusiva de la firma. Sus tratamientos combinan innovación cosmética y técnicas manuales expertas para trabajar zonas como la mirada, la sonrisa, el cuello y el escote.

Las distintas experiencias dentro del hotel. Hotel Brach Spa & Sports Club

Entre ellos se encuentra el Tratamiento Signature, de 60 o 90 minutos, desarrollado a partir del método profesional Clarins y técnicas ancestrales asiáticas, así como el Precious Alta Precisión, centrado en tres zonas del rostro.

La oferta se completa con tratamientos expertos de hidratación, luminosidad y firmeza, además de opciones corporales como el masaje equilibrante, el Deep Tissue y los protocolos de exfoliación y remodelación.

La propuesta parte de una premisa: cada piel y cada cuerpo necesitan cuidados diferentes.

Una experiencia integral

El bienestar contemporáneo también incorpora nuevas experiencias que exploran la relación entre cuerpo, mente y tecnología.

Brach Spa & Sports Club amplía así el concepto tradicional de spa con propuestas orientadas al descanso y la recuperación.

Una de ellas es la oxigenación hiperbárica, realizada mediante una cámara Airpod, que utiliza un entorno de presión controlada para aumentar la disponibilidad de oxígeno en el organismo.

Otra experiencia completamente diferente es el flotarium: un tanque de agua con sales de Epsom que permite flotar en condiciones de aislamiento sensorial. La temperatura del agua se aproxima a la corporal y la ausencia de estímulos exteriores invita a disfrutar de un momento de silencio y desconexión.

Para quienes prefieren una experiencia más activa, el baño de hielo guiado combina técnicas de respiración e inmersión en agua fría bajo la supervisión de un coach certificado.

La sauna de infrarrojos completa esta selección con una experiencia de calor más suave que la de las saunas convencionales.

Estas tecnologías conviven con prácticas holísticas tradicionales como la acupuntura, la reflexología podal, la osteopatía, el cupping y las Flores de Bach, además de técnicas de masaje como el Shiatsu, el Tui Na y el Chi Nei Tsang.

Frente a la idea de que un spa es únicamente un lugar para descansar, Brach incorpora el deporte como parte esencial de su filosofía.

Su gimnasio cuenta con equipamiento para el entrenamiento cardiovascular y de fuerza, además de sesiones individuales con entrenador personal.

La carta incluye también el masaje personalizado Brach, que combina técnicas energizantes o relajantes, profundas o más suaves, según las necesidades de cada cuerpo.

Para quienes buscan una experiencia más completa, el spa propone sus Wellness Rituals: programas de dos horas que combinan tratamientos, masajes y tecnologías de bienestar.

El ritual Antiestrés reúne una sesión de flotación con un masaje equilibrante Clarins o una técnica tradicional. Body Detox combina oxigenación hiperbárica, sauna de infrarrojos y un tratamiento corporal o drenaje linfático.

Por su parte, Well Ageing incluye una sesión de oxigenación hiperbárica y un tratamiento facial experto Juventud de Clarins, con la posibilidad de añadir la tecnología myLEDmask.

La nueva etapa de Brach Spa & Sports Club refleja una forma más completa de entender el bienestar: una que no se limita a cuidar la piel o relajar los músculos, sino que también concede importancia al descanso, al movimiento y a la desconexión.

Porque quizá el verdadero lujo hoy no sea hacer más cosas, sino encontrar el momento para dejar de hacerlas. Y hacerlo, además, en pleno corazón de Madrid.