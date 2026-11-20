El secreto japonés que ilumina y rejuvenece el rostro se llama 'Hadasei-3': "Es básicamente sushi para la piel"

Hay algo en la piel de las mujeres japonesas que despierta una mezcla inevitable de admiración y curiosidad. Esa luminosidad sosegada —el llamado mochi skin, con una textura suave, jugosa y sin artificios— parece resistirse al estrés de las grandes ciudades, a las jornadas interminables y al paso del calendario.

Durante años, la industria de la belleza ha intentado descifrar ese secreto y reproducirlo a través de fórmulas que pocas veces han conseguido acercarse a ese ideal. Quizá porque la respuesta no estaba en buscar nuevos ingredientes, sino en volver al origen.

Allí, entre los ingredientes tradicionales de las calles de Tokio y sus rituales milenarios, la firma de Tatcha ha encontrado la inspiración para desarrollar Hadasei-3, un complejo exclusivo que reúne arroz, té verde y algas japonesas mediante un proceso de doble fermentación.

Tres ingredientes cotidianos en Japón que, trasladados a la cosmética, buscan mejorar la hidratación, la textura y la luminosidad de la piel.

La firma detrás de Hadasei-3

La historia de Tatcha comenzó en el 2008, cuando su fundadora, Vicky Tsai viajó a Kioto en busca de una nueva forma de entender el bienestar después de sufrir una dermatitis aguda.

Allí descubrió los rituales tradicionales japoneses y el valor de los ingredientes naturales que, desde hace generaciones, forman parte de sus cuidados de belleza.

A partir de aquella experiencia nació una marca que combina la sabiduría japonesa con la investigación científica. Sus fórmulas se desarrollan en el Instituto Tatcha, en Tokio, donde se estudian ingredientes de origen japonés y sus aplicaciones en el cuidado facial.

Una de las filosofías que guían su trabajo es el kodawari, un concepto japonés que hace referencia a la atención minuciosa por los detalles y a la búsqueda de la excelencia en cada proceso.

De hecho, sus científicos llegaron a probar más de 200 cepas de levadura antes de encontrar las adecuadas para sus investigaciones sobre la fermentación.

El resultado de esa investigación es Hadasei-3, un complejo patentado que reúne tres ingredientes muy presentes en la cultura gastronómica japonesa: arroz de Akita, té verde de Uji y algas de Okinawa.

La particularidad está en su proceso de fermentación en dos etapas. Primero, el arroz se fermenta con una levadura seleccionada y, posteriormente, se incorporan el té verde y las algas para realizar una segunda fermentación conjunta. De este proceso se obtiene una combinación rica en aminoácidos, ácido láctico y antioxidantes.

La elección de estos ingredientes no es casual. Tatcha parte de una tradición alimentaria en la que el arroz, el té verde y las algas ocupan un lugar destacado y traslada esa combinación al cuidado de la piel.

"Es básicamente sushi para la piel", asegura Vicky Tsai, y es que cada elemento cumple una función diferente dentro de la fórmula.

El arroz de Akita aporta nutrientes y ayuda a mantener los factores naturales de hidratación de la piel, mientras que el té verde de Uji destaca por su contenido en antioxidantes, que contribuyen a protegerla frente al daño oxidativo.

Por su parte, las algas de Okinawa contienen polisacáridos que favorecen la retención de agua y ayudan a mantener la barrera cutánea en buenas condiciones

La clave está en la fermentación. Este proceso permite transformar los ingredientes originales y obtener sustancias de interés para el cuidado facial.

Al someterlos a una doble fermentación, se generan aminoácidos y ácido láctico, un alfahidroxiácido (AHA) que favorece una exfoliación suave y ayuda a mejorar la textura y la luminosidad del rostro.

Los aminoácidos son componentes esenciales de las proteínas y forman parte de los procesos que mantienen la piel en buenas condiciones. Su presencia, junto con los ingredientes antioxidantes e hidratantes del complejo, busca mejorar la calidad de la superficie cutánea y ayudar a conservar su equilibrio.

El resultado que persigue Tatcha es una piel más suave, flexible e hidratada, con ese aspecto jugoso que caracteriza a buena parte de los rituales de belleza japoneses.

Dónde encontrar el Hadasei-3

El complejo no se limita a un único tratamiento, sino que Tatcha lo incorpora a diferentes productos de su catálogo, aunque cada uno tiene una finalidad concreta y una textura adaptada a un paso distinto de la rutina. Entre ellos están The Rice Wash, The Dewy Skin Cream, The Kissu Lip Mask e Indigo Overnight Repair.

The Rice Wash: la limpieza que respeta la hidratación

La limpieza es uno de los pasos más importantes para mantener una piel sana. Y, aunque muchas veces no lo sabemos, elegir un producto demasiado agresivo puede dejar el rostro tirante y hacer que la barrera cutánea pierda parte de su función protectora, algo que se nota especialmente en las pieles secas o sensibles.

Para evitarlo, The Rice Wash de Tatcha apuesta por una textura cremosa que limpia el rostro sin dejar esa sensación de sequedad que a veces aparece después de lavarse la cara. Su fórmula incorpora Hadasei-3, el complejo de arroz, té verde y algas japonesas que caracteriza a la firma.

El arroz y el resto de ingredientes buscan mantener la piel suave después de la limpieza, sin esa sensación de que necesita urgentemente una crema hidratante. Se aplica sobre el rostro húmedo, masajeando con movimientos circulares y aclarando después con agua.

The Rice Wash, el limpiador suave de Tatcha. Tatcha

The Dewy Skin Cream: la hidratante para conseguir una piel jugosa

Si hay una crema que se ha convertido en el producto estrella de Tatcha es The Dewy Skin Cream. Su popularidad no es casualidad: según datos de la firma, se vende un tarro cada 30 segundos.

Está pensada especialmente para pieles secas y mixtas con tendencia a la sequedad que buscan recuperar esa apariencia jugosa, tersa y luminosa que tanto caracteriza a la belleza japonesa.

Su mayor atractivo es precisamente el acabado glowy que deja en el rostro, con una piel que parece más hidratada y rellena. La marca lo relaciona con el concepto japonés de puru puru, que hace referencia a esa textura fresca, elástica y jugosa que solemos asociar a una piel joven.

Para conseguirlo, la fórmula combina el complejo Hadasei-3 con otros activos hidratantes. Entre ellos está el ácido hialurónico, que ayuda a atraer y retener el agua, y el escualano biomimético, que contribuye a evitar su pérdida y mantener la hidratación durante más tiempo.

También incorpora alga roja, que ayuda a hidratar y rellenar visualmente las líneas finas, y arroz morado japonés, un ingrediente diferente del arroz de Akita presente en Hadasei-3, que aporta protección antioxidante.

Su textura es rica y envolvente, por lo que encaja mejor en pieles secas o mixtas-secas. Para quienes prefieren una hidratante más ligera, Tatcha cuenta con otras opciones dentro de la misma línea.

The Dewy Skin Cream, Tatcha. Tatcha

The Kissu Lip Mask: tratamiento para unos labios más suaves

Si The Dewy Skin Cream es una de las grandes apuestas de Tatcha para el rostro, The Kissu Lip Mask lleva esa misma filosofía al cuidado de los labios. Se trata de una mascarilla labial pensada para nutrir e hidratar esta zona especialmente delicada, que suele resentirse con el frío, el viento y los cambios de temperatura.

Su textura es untuosa y envolvente, y ayuda a suavizar los labios, mejorar su aspecto y mantenerlos hidratados durante más tiempo y, por supuesto, su fórmula también incorpora Hadasei-3.

Se puede utilizar como tratamiento nocturno, aplicando una pequeña cantidad antes de dormir, o durante el día cuando los labios necesitan un extra de hidratación.

The Kissu Lip Mask, Tatcha. Tatcha

Indigo Overnight Repair: reparación y confort durante la noche

La noche es un momento interesante para cuidar la piel, especialmente cuando presenta sequedad, sensibilidad o una barrera cutánea debilitada.

Indigo Overnight Repair es el tratamiento nocturno de Tatcha concebido para aportar hidratación y ayudar a recuperar la sensación de confort mientras dormimos.

Su propuesta se centra en las pieles que necesitan un cuidado reparador y una fórmula que acompañe el mantenimiento de la barrera cutánea.

La presencia de Hadasei-3 conecta este tratamiento con el resto de la línea, mientras que la familia de ingredientes índigo de Tatcha refuerza su orientación hacia las pieles que buscan calmar y acondicionar el rostro.

Se aplica como último paso de la rutina nocturna, después de los tratamientos habituales. Su fórmula ayuda a mantener la hidratación durante la noche, reducir la sequedad y favorecer que la piel amanezca más suave y nutrida.