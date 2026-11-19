María Catalá, maquilladora: "Para rejuvenecer la mirada a partir de los 50 no hay que maquillar mucho la parte inicial de la ceja"

Maquillarnos a partir de los 50 puede convertirse en todo un ejercicio de adaptación. De repente, esa base de maquillaje que llevamos años utilizando ya no nos queda igual, algunos colores no nos favorecen como antes y técnicas que repetíamos casi de memoria dejan de funcionar como esperábamos.

La explicación está en que nuestro rostro cambia con el paso del tiempo. La piel modifica su textura, pierde elasticidad, aparecen arruguitas y algunas zonas, como las cejas, empiezan a perder densidad y vello. Eso sí, que cambien nuestras necesidades no significa que tengamos que dejar de disfrutar del maquillaje, sino aprender a sacarle partido de otra manera.

Uno de los puntos a los que conviene prestar atención son precisamente las cejas. Aunque a veces no les damos toda la importancia que merecen, su forma y densidad influyen mucho en la expresión del rostro y en cómo percibimos nuestra mirada. La maquilladora María Catalá explica por qué, a partir de los 50, conviene cambiar la forma de maquillarlas.

Cómo maquillar las cejas

Con el paso de los años, es habitual que las cejas pierdan parte de su densidad y que aparezcan pequeños huecos que antes no teníamos. Por eso, lo más normal es pensar que tenemos que compensar esa falta de pelo rellenando toda la ceja por igual; sin embargo, es un error.

Aplicar la misma cantidad de producto en toda la ceja puede dar lugar a un acabado artificial, especialmente en la parte inicial, donde el vello suele ser más fino y menos abundante, por lo que el pigmento queda más expuesto y puede crear un bloque de color que endurece las facciones.

Por eso, la recomendación de María Catalá a la revista Woman es sencilla: evitar esa parte. "Intento no maquillar mucho la parte inicial de las cejas, porque ahí es donde menos pelito hay y se puede ver la ceja muy maquillada", explica.

En su lugar, aconseja trabajar principalmente "del centro hacia afuera", prestando especial atención al arco superior, porque "es lo que eleva la mirada".

El motivo es sencillo: cuando aplicamos demasiado producto desde el nacimiento de la ceja, podemos conseguir un acabado excesivamente marcado que endurece la expresión.

En cambio, dejar esa zona más ligera y trabajar progresivamente hacia el exterior permite conservar la naturalidad sin renunciar a una ceja definida.

Se trata de una forma de trabajar que, precisamente, responde a una filosofía que María Catalá aplica al maquillaje de las pieles maduras: buscar un resultado favorecedor sin sobrecargar el rostro.

Menos producto, más natural

Una de las claves para adaptar el maquillaje a las pieles maduras consiste en cambiar la manera de entenderlo.

A partir de cierta edad, acumular capas de producto o intentar corregir cada pequeño cambio de la piel puede terminar endureciendo las facciones, incluso, en las cejas.

"Menos es más", asegura la maquilladora. Por eso, a la hora de maquillar las cejas, lo ideal es rellenar únicamente donde hace falta y respetar los espacios naturales del vello. Esto permite conseguir una definición mucho más favorecedora.

Lo recomendable es rellenar los huecos poco a poco, sin dibujar una línea continua ni marcar demasiado los contornos. Podemos utilizar un lápiz específico para cejas y realizar trazos cortos y finos que imiten la dirección del pelo.

Otra alternativa es recurrir a una sombra de cejas, que permite conseguir un acabado más difuminado.

En la parte inicial, lo ideal es dejar que conserve cierta transparencia y trabajar el producto de forma gradual. Así evitamos que el nacimiento de la ceja quede demasiado oscuro y conseguimos que el resultado se integre mejor con el vello natural.

Además, hay que prestar atención en el arco de la ceja. Según la maquilladora, trabajar esta zona puede ayudar a conseguir una mirada visualmente más abierta.

Según la maquilladora Anastasia Soare, de Anastasia Beverly Hills, recomienda localizar el punto más alto de la ceja alineando un lápiz desde la aleta de la nariz con el centro del ojo.

A partir de esa marca, se debe dibujar la forma con trazos suaves imitando el vello natural, rellenar los huecos sin saturar el inicio y finalizar cepillando el vello junto con un toque de iluminador o corrector bajo el arco para abrir la mirada.

También conviene elegir un tono que se integre con nuestro color natural. Un pigmento demasiado oscuro puede endurecer las facciones, mientras que uno ligeramente más suave permite definir sin que el maquillaje se convierta en el protagonista.

El objetivo es recuperar visualmente la densidad perdida, no crear una ceja completamente nueva.

Una vez que hemos rellenado las zonas necesarias, llega el momento de fijar las cejas. Y aquí María Catalá propone un gesto muy sencillo que podemos incorporar fácilmente a nuestra rutina: peinar los pelitos hacia arriba.

"Cuando la fijemos con un gel, es muy importante levantar hacia arriba", recomienda la maquilladora. Este movimiento ayuda a despejar visualmente la zona de los ojos y aporta una sensación de mayor ligereza a la expresión.

No hace falta conseguir un efecto laminado muy marcado ni llevar todos los pelos completamente verticales. Basta con dirigirlos ligeramente hacia arriba, sobre todo en la parte central y en el arco, para que la ceja conserve su forma y gane definición.

En cuanto al producto, podemos elegir un gel transparente si tenemos suficiente cantidad de vello y únicamente necesitamos mantenerlo en su sitio.

Si nuestras cejas han perdido densidad o presentan algunas zonas despobladas, un gel ligeramente tintado puede ayudar a aportar color y una sensación de mayor volumen.

La depilación

El maquillaje no es el único factor que influye en el aspecto de las cejas. Su forma natural y la manera en la que las depilamos también pueden cambiar la expresión del rostro.

De hecho, María Catalá señala que, en ocasiones, la sensación de tener una mirada más caída puede estar relacionada con algunos pelitos que sobran en la parte final de la ceja.

"Hay muchas cejas que parecen más caídas simplemente porque sobra un poquito de pelo al final", explica a la revista. Según la maquilladora, corregir ligeramente esa zona puede "abrir un montón" la mirada y conseguir un efecto lifting visual.

La recomendación tiene sentido si tenemos en cuenta que la cola de la ceja puede influir mucho en la expresión de los ojos.

Cuando algunos pelos de la parte inferior descienden demasiado, pueden dar la sensación de que la ceja cae y de que la mirada está más apagada. Retirar esos pequeños excesos puede ayudar a recuperar una forma más despejada.

Eso sí, conviene tener cuidado con las pinzas. Con los años, las cejas pueden perder densidad y algunos pelos dejan de crecer con la misma facilidad que antes.

Una depilación demasiado agresiva puede dejar huecos difíciles de recuperar y obligarnos a recurrir al maquillaje para reconstruir su forma.

La idea, por tanto, no es afinar las cejas ni eliminar su cola, sino respetar su diseño natural y retirar únicamente aquellos pelos que alteran su forma. Si tenemos dudas, lo mejor es acudir a un profesional que pueda valorar qué cambios favorecen realmente nuestras facciones.