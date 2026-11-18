Rocío Arribas, experta en maquillaje: "La vitamina C es imprescindible para devolver la luminosidad a una piel apagada"

Amar tu trabajo es algo que no todo el mundo puede decir. Encontrar una profesión que te apasione, disfrutar de lo que haces cada día y conseguir que esa ilusión llegue a otras personas es casi un privilegio. Y si hay algo que define a Rocío Arribas es precisamente esa pasión, que ha convertido en el centro de su trabajo y que comparte a diario con miles de personas.

Así lo demuestra la comunidad que ha conseguido reunir en redes sociales, donde ya supera el medio millón de seguidores. Rocío cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram y más de 273.000 en TikTok, que eligen cada día, entre todo el contenido efímero de la plataforma, volver a escuchar los consejos de quien los da de corazón.

Y es que, detrás de esos números, hay una forma muy particular de entender la belleza. Rocío no habla de productos por hablar ni recomienda todo lo que pasa por sus manos. Comparte aquellos cosméticos que ha probado, que le gustan y que realmente le funcionan, y lo hace desde el conocimiento y la experiencia.

Sus consejos buscan precisamente eso: ayudar a otras personas a encontrar los productos y las técnicas que mejor se adapten a ellas, sin complicarse demasiado delante del espejo.

Porque maquillarse no consiste únicamente en elegir una buena base, encontrar el colorete perfecto o seguir la última tendencia. También hay que conocer nuestra piel, entender qué necesita y saber qué productos pueden ayudarnos a conseguir el resultado que buscamos.

En MAGAS hemos querido acercarnos a todo ese conocimiento y aprender de todo lo que Rocío comparte con sus seguidores. Desde los errores más comunes hasta esos pequeños trucos que pueden cambiar el resultado , siempre hay algo nuevo que aprender, incluso para quienes llevan años disfrutando de este mundo.

Los secretos de las expertas

A la hora de maquillarnos, muchas veces damos por hecho que el resultado depende de los productos que utilizamos. Buscamos una base que cubra bien, un corrector que disimule las ojeras o una prebase que consiga mantener el maquillaje intacto durante horas.

Sin embargo, hay algo que solemos pasar por alto y que, para Rocío, resulta fundamental: preparar correctamente la piel.

La experta insiste en que no todas las pieles tienen las mismas necesidades y que elegir los cosméticos adecuados es el primer paso para conseguir un buen acabado.

"El error más frecuente que se comete antes de aplicar productos de maquillaje es no usar productos de skincare adaptados a tu tipo de piel, según las necesidades que tenga", explica.

Y es precisamente aquí donde entra en juego uno de los ingredientes que recomienda especialmente cuando el rostro ha perdido luminosidad: la vitamina C.

"La vitamina C es un activo muy bueno que aporta muchísima luminosidad, que sin duda forma parte de una rutina de skincare perfecta para una piel apagada"

Este ingrediente se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cosmética facial por su capacidad antioxidante y su papel en el cuidado de la piel. Ayuda a combatir el daño provocado por los radicales libres, contribuye a mejorar el aspecto de las manchas y favorece un tono más uniforme.

De ahí que sea uno de los activos más recomendados cuando queremos recuperar la luz natural del rostro.

Arribas aconseja aplicarlo por las mañanas, seguido de una crema hidratante y, como último paso, un protector solar. Esta última indicación es especialmente importante, ya que la protección frente a la radiación ultravioleta ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento y la aparición de nuevas manchas.

La vitamina C no sustituye al fotoprotector, sino que puede complementar su acción antioxidante dentro de una rutina bien planteada.

La hidratación también ocupa un lugar fundamental, independientemente de que tengamos la piel seca, mixta o grasa. De hecho, la maquilladora advierte de una creencia bastante extendida: pensar que las pieles grasas necesitan menos crema para evitar los brillos.

"La gente con la piel grasa tiende a pensar que cuanto menos cremas pongas, menos grasa va a salir a lo largo del día, pero esto no es así", explica.

La clave está en elegir una textura adecuada. Una piel grasa también necesita hidratación y puede utilizar productos ligeros que aporten agua sin dejar una sensación pesada.

Después, para controlar los brillos, podemos recurrir a bases de maquillaje con acabados más mates o a polvos aplicados estratégicamente en las zonas que lo necesiten.

En cuanto a las prebases o primers, Rocío tampoco considera que sean imprescindibles para conseguir un buen resultado. A su juicio, una preparación adecuada de la piel tiene más importancia que añadir un producto específico antes de la base.

También recuerda que el maquillaje necesita una buena técnica de sellado: los productos en crema deben fijarse correctamente con sus versiones en polvo y, para terminar, podemos utilizar un fijador que ayude a mantener el resultado durante más tiempo.

Cómo elegir la base

Una vez preparada la piel, llega uno de los momentos que más dudas genera: escoger la base de maquillaje adecuada. El tono es uno de los aspectos en los que más solemos equivocarnos, especialmente cuando compramos un producto por internet o nos guiamos por las recomendaciones de otras personas.

Rocío recibe habitualmente preguntas sobre los tonos de los productos que utiliza en sus redes sociales. Aunque considera que este tipo de referencias pueden resultar útiles para elegir un colorete o un bronceador, recomienda un procedimiento diferente cuando hablamos de bases y correctores.

"Siempre recomiendo ir a probarlo a la tienda hasta dar con tu tono correcto", nos explica la experta.

El motivo es sencillo: cada piel tiene un subtono y unas características propias, por lo que un color que funciona perfectamente en otra persona puede no integrarse igual en nuestro rostro.

Probar el producto antes de comprarlo permite comprobar cómo se adapta a la piel y evita terminar con una base demasiado clara, oscura o anaranjada.

La forma de aplicarla también influye mucho en el resultado. "Cuando no tenemos tiempo es muy fácil aplicar la base directamente sobre la cara y difuminar desde ahí. Pero esto hace que nos pasemos de cantidad y acabemos no solo desperdiciando producto sino también marcando más las imperfecciones", explica Arribas.

La recomendación de la experta es cambiar ese pequeño gesto y, en lugar de aplicar la base directamente sobre la cara, aconseja colocar una pequeña cantidad en el dorso de la mano y recogerla después con una brocha.

"La mejor técnica de aplicación de la base de maquillaje es poner el producto en el dorso de la mano y con una brocha a toquecitos aplicarlo sobre la piel"

A partir de ahí, debemos trabajar el producto mediante pequeños toques sobre la piel. Así controlamos mejor la cantidad y conseguimos distribuirlo de manera más uniforme, sin sobrecargar el rostro.

Esta cuestión cobra especial importancia cuando tenemos imperfecciones, líneas de expresión o pequeñas arrugas, ya que aplicar más base no significa necesariamente conseguir una mayor cobertura y, en ocasiones, el exceso de producto puede acumularse en determinadas zonas, haciendo que la textura de la piel se marque todavía más.

Por eso, conviene apostar por capas finas y añadir producto únicamente donde sea necesario. El objetivo no debería ser cubrir por completo la piel, sino unificar el tono y conseguir un acabado que siga pareciendo natural.

El corrector y los polvos

El contorno de ojos es una de las zonas que más atención requiere cuando nos maquillamos. Su piel es especialmente fina y delicada, por lo que determinados productos y técnicas pueden hacer que las líneas de expresión se vean más marcadas.

Uno de los errores más frecuentes, según Rocío, es aplicar el corrector sin preparar previamente la zona. E igual que recurrimos a la vitamina C y las cremas hidratantes en el rostro, antes de usar un corrector siempre deberíamos recurrir a un buen contorno de ojos que aporte hidratación y ayude a que el producto se asiente mejor.

También debemos tener en cuenta qué tipo de ojera queremos corregir, ya que no es lo mismo tener una pigmentación oscura que presentar sequedad o líneas de expresión.

En el primer caso, puede ser necesario utilizar un corrector con mayor cobertura, mientras que, si el problema está relacionado con la falta de hidratación, conviene buscar una fórmula que aporte confort y no resulte demasiado pesada.

"Siempre recomendaré que sea un corrector hidratante, pero dependiendo de si tu ojera es más oscura o más clara, el corrector debería tener más cobertura o menos", explica.

La cantidad es otro factor determinante. Muchas veces pensamos que necesitamos aplicar una capa generosa de corrector para cubrir completamente la ojera, pero el exceso puede terminar acumulándose en los pliegues naturales del contorno.

La experta lo tiene claro: cuanto menos producto utilicemos, mejor será el resultado en esta zona.

Algo parecido sucede con los polvos matificantes, especialmente cuando los aplicamos para sellar el corrector. Su función es ayudar a fijar el maquillaje y evitar que se desplace, pero utilizarlos en exceso puede dejar un acabado acartonado y acentuar las pequeñas arrugas.

Aquí entra en juego una diferencia que puede parecer insignificante, pero que cambia bastante la aplicación: utilizar una borla o una brocha. Rocío recomienda la segunda opción porque permite recoger menos cantidad de producto y depositarlo de una forma más superficial.

Con la borla, en cambio, tendemos a coger más polvo y presionarlo directamente sobre la piel, algo que puede marcar todavía más las líneas de expresión.

También aconseja elegir fórmulas que no resequen demasiado. No necesitamos un acabado completamente mate en todo el rostro para conseguir que el maquillaje dure.

De hecho, recomienda reservar los polvos para determinadas zonas: las ojeras, las aletas de la nariz, la parte superior del labio y un poco el entrecejo.

El resto de la cara puede mantenerse con un acabado más natural, especialmente si hemos sellado previamente los productos en crema, como el bronceador o el colorete, con sus correspondientes versiones en polvo.