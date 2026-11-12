A los factores propios del otoño y el invierno que afectan al cutis, como los cambios bruscos de temperatura o el frío, se añade, además, el estrés. iStock

Cómo preparar la piel para Navidad sin pedir milagros: de las rutinas en casa a los tratamientos médicos

La magia de la Navidad tiene sus vaivenes. Durante la infancia, todo es de color de rosa: los días parecen no acabar nunca y se pierde la noción del tiempo que va entre Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Además, lo mejor de no tener esa conciencia es que tampoco importa. Lo único que se tiene en cuenta es cuánto falta para recibir los esperados regalos.

Sin embargo, conforme los años van pasando y los Reyes Magos dejan de hacer caminitos de caramelos y olvidan tomarse la leche y comerse las galletas que ponían aquellos que les agasajaban, las tornas van cambiando. La ilusión, en muchas ocasiones, permanece, pero también se mezcla con otra palabra: obligaciones.

Y cumplir con todo tiene un precio que, además, normalmente suele ser más caro para ellas que para ellos. Ya se trató en este vertical el pasado año, cuando se hizo un análisis del concepto conocido como superwoman fatigue que, en este contexto, da lugar a un cóctel explosivo que dispara el cansancio crónico de las mujeres.

En este escenario, no sólo sufre la salud mental, sino que también cae presa de esa cadena de estrés y ansiedad la piel. Además, a esta fórmula se suma un mayor uso del maquillaje y, quizás por el cansancio, un cuidado de la piel menos minucioso. ¡Que tire la primera piedra aquella que alguna vez no haya caído en no desmaquillarse por pereza!

En esta ecuación también son factores de peso las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y los cambios entre ambientes. Todo ello puede favorecer la deshidratación, la tirantez y una apariencia más apagada.

Abrir el hogar a las citas navideñas conlleva momentos para el recuerdo, pero también un estrés acumulado que suelen soportar las mujeres. SeventyFour iStock

Teniéndolo todo en cuenta, ahora que aún parecemos estar a tiempo —por mucho que se empeñen las firmas que llevan enviando calendarios de Adviento desde septiembre—, es el momento de comenzar a cuidarse la piel entendiendo qué necesita y prepararla para las fiestas. En muchos casos, la previa es mejor incluso que el supuesto culmen.

La primera premisa es que la luminosidad —una de las características más buscadas en las rutinas de skin care y maquillaje en los últimos años— no se consigue de un día para otro. Y quien se ha remangado y se ha puesto a trabajar en ello, lo sabe.

La doctora María Luz Rentero, directora médica de Grupostop, recuerda que "la piel necesita continuidad. Si queremos mejorar su aspecto de cara a una fecha concreta, lo recomendable es empezar con tiempo, valorar qué necesidades presenta y elegir los cuidados más adecuados".

Y es que, como recuerda la experta, "no todos los tratamientos tienen los mismos plazos de respuesta y algunos requieren varias sesiones para apreciar sus resultados".

Esta idea la comparte la doctora Almudena Paniagua, médico estético de Ilahy, en Alicante, y divulgadora del laboratorio Croma: "Hablamos de calidad cutánea: de un cutis bien hidratado, con una textura uniforme, un tono homogéneo y una buena capacidad para reflejar la luz".

Además, hay algo que la profesional considera esencial: "Una tez bonita no es necesariamente una sin arrugas. Puede ser ya más madura, con sus líneas de expresión y con los signos naturales del paso del tiempo, y que sea extraordinariamente bella y luminosa".

Cuestión de edad

Asumir que todas necesitamos lo mismo es una creencia absurda. Los condicionantes que influyen en la respuesta a un tratamiento o al uso de un producto dependen de detalles como la edad, la genética, los hábitos y el estado de la barrera cutánea, ese escudo natural de la piel, son fundamentales a la hora de plantear soluciones.

Partiendo de esta base, la doctora Paniagua propone adaptar los cuidados a cada etapa con el siguiente criterio:

Entre los 18 y los 35 años, el objetivo se centra en prevenir, proteger y potenciar la luminosidad natural. Aunque generalmente existe una buena producción de colágeno y una mayor capacidad de renovación celular, pueden aparecer problemas como deshidratación, exceso de sebo, acné, poros visibles o pequeñas alteraciones pigmentarias.

Para esta etapa, recomienda rutinas sencillas con vitamina C, niacinamida e ingredientes hidratantes como el ácido hialurónico y la glicerina. Cuando existen imperfecciones, también pueden incorporarse activos como el ácido salicílico o el azelaico.

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Pero, si hay un paso que no se puede saltar nadie, ese es, sin duda, el de la fotoprotección diaria. Como la especialista insiste, "es imprescindible a cualquier edad", y también en cualquier época del año, no hay que hacer uso de ella únicamente en primavera y verano.

El siguiente tramo de edad se sitúa entre los 35 y los 55 años. Aquí resalta que es cuando los cambios empiezan a afectar de forma más evidente a la calidad de la piel.

¿Qué sucede en este punto? Disminuye progresivamente la producción de colágeno, aparecen arrugas más persistentes y pueden acentuarse las alteraciones pigmentarias relacionadas con el daño solar: "Es una etapa en la que me gusta trabajar especialmente la calidad de la dermis, porque considero que es la base de cualquier resultado estético".

En casa, aconseja antioxidantes como la vitamina C, la incorporación progresiva de retinoides cuando estén indicados y sean bien tolerados, y el refuerzo de la hidratación y la barrera cutánea con ácido hialurónico, niacinamida y ceramidas.

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Cuando se atraviesa la barrera de los 55 años, esa que pone, en muchas ocasiones, una fecha de caducidad injustificada a las mujeres en el trabajo, suele hacer acto de presencia la menopausia. De su mano, una reducción de colágeno —¡otra vez y para sorpresa de nadie!—, elasticidad y la capacidad de retención de agua.

A su vez, esas circunstancias desembocan en un cutis que puede tornar más fino, seco y con mayor tendencia a la flacidez.

De forma lógica, su consejo en esta etapa es nutrir y reforzar la barrera cutánea, sin recurrir a productos de más, un movimiento tan habitual como errado, especialmente ahora, que parece que cualquier rutina que no sobrepase los 10 pasos no sirve de nada.

"Necesitamos elegir mejor los activos y evitar pautas excesivamente agresivas que puedan alterar un escudo que se vuelve más vulnerable", señala la especialista.

En la imagen, la doctora Almudena Paniagua, médico estético de Ilahy en Alicante y divulgadora del laboratorio Croma. Cedida

En cuanto a los procedimientos en consulta, la doctora contempla opciones como los polinucleótidos, los tratamientos de hidratación dérmica con ácido hialurónico, los neuromoduladores o los rellenos, según la edad y las necesidades individuales.

Su filosofía es preservar la naturalidad: "Mi objetivo no es transformar un rostro, sino mantener sus características y potenciar lo mejor de su piel".

Además, añade que rejuvenecer no significa borrar nuestra edad ni transformar nuestro rostro, sino acompañar el paso del tiempo y conseguir conservar nuestra mejor versión.

Apuesta por la previa

Si hay algo que caracteriza la Navidad hoy día, es que hace mucho tiempo que dejó de comenzar en torno al 22 de diciembre con el Sorteo Extraordinario.

Desde que se retiran las calabazas de Halloween, los dulces típicos comienzan a poblar los pasillos de los supermercados y la agenda se llena de comidas de amigos y de trabajo, dando paso así a una sucesión de eventos que parece no tener fin.

Ahora que estamos en esa previa y que aún hay algo de margen para poner la piel a punto para todos esos compromisos, es el momento perfecto para buscar soluciones a medida para cada cual.

Cuando se desea mejorar la hidratación, la textura, la firmeza o luminosidad antes de las celebraciones, los tratamientos profesionales son, sin duda, grandes aliados siempre y cuando estén bien elegidos, respetando además sus tiempos de actuación.

Este último apunte es fundamental, los milagros quedan en manos del Señor y dudamos que vaya a interceder en cuestiones estéticas estando el mundo como está.

Desde Grupostop proponen PRÉIME DermaFacial, un protocolo que combina diferentes tecnologías para trabajar la limpieza, la hidratación y la luminosidad.

Otra posibilidad es el microneedling, una técnica basada en micropunciones controladas que crean microcanales en la piel y favorecen la penetración de principios activos específicos. Se utiliza en protocolos destinados a mejorar la textura y la calidad cutánea, así como determinadas irregularidades y signos visibles del envejecimiento.

El eslogan de Adolfo Domínguez de 'la arruga es bella' sigue en boga. iStock

También pueden valorarse alternativas como la radiofrecuencia facial o procedimientos como los peelings médicos, los rellenos con ácido hialurónico, los inductores de colágeno y los tratamientos para las arrugas de expresión.

La doctora María Luz Rentero advierte, sin embargo, de que no conviene reservar estas propuestas para los días inmediatamente anteriores a una celebración, ya que no van a ofrecer un resultado definitivo:

"Algunas necesitan un periodo de recuperación y otras requieren semanas para que sus efectos sean visibles. Por eso, es importante valorar cada caso y respetar los plazos".

En The Beauty Concept, su directora, Paz Torralba, propone TBC Sculpt & Glow, un protocolo de dos horas que combina trabajo corporal y facial.

La sesión comienza con un peeling enzimático aplicado por todo el cuerpo y trabajado con guantes de Biologique Recherche mediante movimientos ascendentes. A continuación, se realiza un masaje manual con aceite o crema, según las necesidades de la piel, recorriendo piernas, brazos y espalda.

La segunda parte se centra en el rostro. Después de una doble limpieza y un masaje Kobido, se incorpora EMFACE, una tecnología cuyos parches trabajan durante 20 minutos sobre la musculatura facial y la calidad de la tez, sin agujas ni tiempo de recuperación, según la descripción del procedimiento.

Una clienta de The Beauty Concept sometiéndose al protocolo. Cedida

La sesión continúa con un cóctel de sueros, electrocorrientes Face Tone TBC para trabajar rostro, cuello y escote, una mascarilla personalizada y un masaje final.

"Queríamos un tratamiento que no obligara a elegir entre relajarse y ver resultados. El cuerpo se descarga, el rostro se reafirma y la clienta se va con la sensación de haber recuperado un tiempo que era suyo", explica Torralba, destacando algo cada vez más presente hoy en día: la búsqueda de ese momento de calidad que, a veces, se escapa entre los dedos debido a la rutina.

Otra propuesta para estas fechas es [SKIN]PULSE, de Maria Galland Paris, disponible en Centro Trébol Estética Avanzada, en Madrid.

El protocolo combina limpieza, técnicas de masaje y cuidados personalizados. Su particularidad es la incorporación de las ampollas Power Concentrate, tres concentrados destinados a cubrir necesidades diferentes: hidratación, firmeza y luminosidad.

La selección se realiza en función del estado de la piel y puede combinar productos de las líneas LUMIN'ÉCLAT, ACTIV'AGE y LIFT'EXPERT, con ingredientes hidratantes, ricos en lípidos, antioxidantes o estimulantes del colágeno.

Una chica probando la propuesta [SKIN]PULSE, de Maria Galland Paris. Cedida

Por su parte, el Dr. Leo Cerrud presenta EXO++Ultra, un protocolo que reúne distintos activos, entre ellos exosomas de Camellia japonica, PDRN, ácido hialurónico, carnosina, niacinamida, colágeno y vitaminas.

"Lo que lo hace tan espectacular es precisamente la unión de todos esos activos que son el máximo exponente de la medicina regenerativa. Esta fórmula es capaz de combatir diferentes signos del envejecimiento y del deterioro de la calidad de piel en un mismo protocolo", explica.

El procedimiento se aplica mediante microagujas superficiales y se combina en la misma sesión con un peeling superficial, un láser Malibú epidérmico, fraccionado no ablativo —un tratamiento que mejora o estimula los tejidos sin destruir, cortar ni eliminar las capas superficiales del cutis o el tejido en cuestión— y una mascarilla calmante, hidratante y orientada a la luminosidad.

La propuesta contempla una sesión inicial y, posteriormente, una cada dos o tres meses como mantenimiento.

Todo cuenta

Pasar por un centro de belleza especializado o una clínica no es sinónimo de obtener efectos milagrosos. Sin duda, el cambio se nota, pero cuando más remarcable resulta es al combinar esa parte con una buena rutina en casa.

Y no sólo de los cuidados de la piel que se aplican directamente en el rostro, sino respetando las horas de descanso, haciendo ejercicio y comiendo bien. Una parte no tiene sentido sin la otra.

Durante el invierno, la limpieza suave, la hidratación y la protección solar diaria son tres pilares fundamentales. Rentero recomienda no incorporar varios cosméticos nuevos al mismo tiempo. La elección debe responder al tipo de piel, su sensibilidad, su nivel de nutrición y sus necesidades concretas.

Even Better Clinical Sérum Iluminador Anti-Manchas, de Clinique. Su fórmula contiene vitamina C, niacinamida y ácido salicílico. A la venta en Primor desde 48,87 € (antes 91). Primor

Para Cerrud, una pauta orientada a recuperar la luminosidad puede comenzar por la mañana con un sérum de vitamina C tras la limpieza, seguido de una crema hidratante con ácido hialurónico o urea.

Por la noche plantea activos renovadores como el ácido glicólico o el retinol, siempre teniendo en cuenta la tolerancia de la tez y evitando incluirlos por primera vez justo antes de un evento. Para la zona del contorno de ojos menciona fórmulas con cafeína, vitamina K, vitamina C y ácido hialurónico.

Vital Perfection Eye Cream, de Shiseido. Disponible en Druni por 48,95 € (antes 110). Druni

La recomendación general es no confundir una rutina intensiva con una eficaz. Los productos deben elegirse de forma individualizada y los activos potencialmente irritantes requieren especial prudencia.

No obstante, el mensaje que debería persistir tras todo esto es uno sobre el que pone especial énfasis Paniagua, que reitera que la preparación no debería limitarse a una fecha concreta:

"La verdadera luminosidad se construye cada día. La consulta médica nos permite mejorar aquello que la cosmética no siempre puede alcanzar, pero son los cuidados cotidianos los que nos ayudan a preservar esos resultados".

Por una Navidad brillante. Y una tez a la altura a lo largo de todo el año.