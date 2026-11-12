El dulce también se lleva en la piel: así es la nueva obsesión en perfumería que huele a nata montada y vainilla (y dura todo el día)

¿A quién no le gusta oler bien y que, de repente, alguien te pregunte qué perfume llevas? Durante años, los aromas florales han evocado precisamente eso: el olor de las rosas, el jazmín, las flores blancas... Esas fragancias que reconocíamos al instante y a las que todas queríamos volver una y otra vez.

Sin embargo, nuestros gustos han cambiado. Ahora, buena parte de las novedades en perfumería tienen algo en común y es que todos huelen a dulce. Las notas de vainilla, caramelo, cacao o nata han dejado de ser simples acompañantes para convertirse en las grandes protagonistas de algunas de las fragancias más populares de la actualidad —y de nuestro tocador—.

Y precisamente en ese universo se mueve Heavy Cream, de Phlur. Su nombre ya da algunas pistas, pero es al probarlo cuando descubres su particular combinación de mousse de vainilla, flores blancas y almizcle cremoso. Seré sincera y trataré de explicar qué es lo que se siente cuando te lo aplicas, pero es algo que solo se puede entender cuando lo pruebas.

Un perfume de nata montada

Hay perfumes que llaman la atención nada más aplicarlos y otros que consiguen quedarse en la memoria mucho después de haberlos olido. Heavy Cream pertenece a esta segunda categoría.

Su propuesta gira alrededor de un aroma gourmand, una familia olfativa que toma como inspiración los olores de la gastronomía y la repostería para trasladarlos al mundo de las fragancias.

En este caso, y aunque su nombre nos haga pensar directamente en la nata montada, la verdadera protagonista es la mousse de vainilla. Una nota que aporta ese carácter cremoso y goloso que hace que el perfume recuerde a un postre.

Sin embargo, su composición va bastante más allá de un olor dulce convencional, ya que juega con el equilibrio entre la dulzura y la sofisticación, consiguiendo una fragancia envolvente que no resulta pesada y mantiene cierta frescura a medida que evoluciona sobre la piel

Además del mousse de vainilla, su aroma también incorpora un toque cítrico de limón, que aporta frescura y contrasta con la dulzura de la fragancia.

A medida que se asienta sobre la piel, aparecen la flor de naranjo, la orquídea blanca y la flor de tiaré, que le dan un matiz floral y delicado.

Heavy Cream, PHLUR PHLUR

Por último, las maderas ambaradas y el almizcle cremoso aportan calidez y profundidad, dejando un aroma envolvente y duradero.

Esta combinación es, precisamente, lo que diferencia a Heavy Cream de otros perfumes excesivamente dulces. Aunque la vainilla tiene un papel protagonista, las flores blancas aportan matices y el fondo amaderado evita que la composición resulte demasiado plana.

Detrás de esta creación está el perfumista Gil Clavien, de DSM-Firmenich, que ha trabajado para intensificar el carácter adictivo de la fragancia original.

Su intención era aportar mayor riqueza, calidez y una sensualidad más texturizada, sin perder aquello que había convertido a Heavy Cream en un aroma tan reconocible.

Y es que, después de probarlo, entiendes por qué es una de esas fragancias que cuesta olvidar. Su aroma dulce, con ese punto de vainilla y crema, tiene muchísima personalidad y consigue que quieras volver a olerlo.

Pero si hay algo que me ha terminado de convencer es su duración: permanece en la piel durante todo el día y mantiene ese olor tan característico que hace que no pase desapercibido.

Además, para quienes no están acostumbradas a esa intensidad —o, por el contrario, para quienes quieren potenciarla— Heavy Cream también se puede encontrar en bruma perfumada para el cabello y el cuerpo.

Aunque ambos comparten ese aroma dulce y cremoso tan característico, tienen matices diferentes: el perfume ofrece una versión más intensa, rica y sofisticada, mientras que la bruma apuesta por una aplicación más ligera. Dos formatos que se complementan especialmente bien y que permiten disfrutar de la misma fragancia de distintas maneras.

En mi caso, mi recomendación es utilizarlos juntos. Al combinar la bruma con el perfume, el aroma gana presencia y consigue acompañarte durante todo el día. Primero aplico el Eau de Parfum para disfrutar de su intensidad y, después, incorporo la bruma para reforzar ese acabado dulce y cremoso.

Otra de las posibilidades que ofrece Heavy Cream es jugar con el llamado layering, una técnica de perfumería que consiste en combinar diferentes fragancias para crear un aroma propio.

No hace falta limitarse a utilizar un único perfume: mezclar dos composiciones compatibles permite modificar sus matices y conseguir un resultado más personal.

En este caso, una de las combinaciones que más me ha gustado es la de Heavy Cream con Vanilla Skin, también de Phlur.

Heavy Cream y Vanilla Skin. PHLUR

Ambas fragancias comparten el protagonismo de los acordes dulces y gourmand, por lo que funcionan especialmente bien juntas. La mezcla potencia esa sensación cálida, cremosa y envolvente que caracteriza a Heavy Cream y crea una experiencia olfativa todavía más intensa.

La versatilidad también es uno de los puntos fuertes de esta propuesta. Heavy Cream Eau de Parfum puede utilizarse solo o acompañado de otras fragancias, dependiendo del resultado que se busque.

La propia firma recomienda combinarlo con su bruma para reforzar su lado más dulce, con Honey Moon para añadir una dimensión más rica a su carácter floral luminoso o con Vanilla Skin para conseguir una composición gourmand intensa y envolvente.