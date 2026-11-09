Pedro Hache, maquillador: "Para que el corrector no marque las arrugas, tienes que hidratar muy bien la ojera"

El corrector, como su propio nombre indica, es el cosmético que lleva toda la vida acompañándonos para cubrir —o corregir— imperfecciones. Con una sola capa de este producto podemos disimular desde marcas de acné y rojeces hasta una de las preocupaciones estéticas más habituales: las ojeras, que hacen que nuestra mirada parezca más cansada.

Sin embargo, es precisamente al intentar tapar esa oscuridad bajo los ojos cuando cometemos algunos de los errores más frecuentes del maquillaje. Elegir un tono demasiado claro, aplicar más cantidad de la necesaria o extenderlo por todo el contorno son algunos de los gestos que pueden conseguir justo el efecto contrario al que buscamos.

Pero además, según maquilladores como Pedro Hache, para que el corrector quede perfecto también es fundamental prestar atención a los pasos previos, como su preparación. Así como hidratamos el rostro —o deberíamos— antes de maquillarnos, las ojeras también necesitan ese extra para lucir perfectamente una vez apliquemos producto encima.

La hidratación es el secreto

Hay un gesto que puede cambiar por completo el resultado de nuestro maquillaje y que, curiosamente, no tiene nada que ver con el corrector en sí. Se trata de preparar correctamente la piel antes de aplicarlo. Y cuando hablamos de la zona de las ojeras, este paso cobra todavía más importancia.

La piel del contorno de ojos tiene unas características diferentes a las del resto del rostro. Es mucho más fina, cuenta con menos glándulas sebáceas y, por tanto, tiende a perder hidratación con mayor facilidad.

A esto se suma que es una zona que se mueve constantemente debido al parpadeo y a los gestos que hacemos al sonreír, hablar o entrecerrar los ojos. Con el paso del tiempo, también pueden aparecer líneas de expresión y pliegues que forman parte del proceso natural de envejecimiento.

Cuando aplicamos maquillaje sobre una piel deshidratada, la textura del producto puede resultar mucho más evidente. El corrector, en lugar de fundirse con el contorno, tiende a asentarse en las pequeñas líneas y a acumularse en los pliegues.

El resultado es una mirada más cargada, con un acabado menos uniforme y unas arrugas que parecen incluso más pronunciadas.

Por eso, la recomendación de Pedro Hache tiene una explicación muy sencilla: antes de pensar en cómo cubrir la ojera, debemos preocuparnos por cómo está la piel sobre la que vamos a trabajar. Una buena hidratación ayuda a mejorar su aspecto superficial, aporta flexibilidad y facilita que el corrector se deslice y se distribuya de manera uniforme.

Imagen de ilustración. iStock

Eso sí, conviene distinguir entre una piel hidratada y una piel excesivamente cargada de producto. Y la realidad es que no necesitamos aplicar una gran cantidad de crema para conseguir un buen resultado.

Lo ideal es utilizar un contorno de ojos adecuado a nuestras necesidades, extenderlo con suavidad y dejar que se absorba antes de continuar con el maquillaje.

Si aplicamos el corrector inmediatamente después, cuando todavía queda demasiado producto sobre la superficie, podemos dificultar su fijación y favorecer que se desplace.

La textura del tratamiento también importa. Si tenemos la piel seca o notamos que el maquillaje suele marcar las líneas de expresión, podemos optar por un contorno de ojos de textura cremosa, con ingredientes humectantes como el ácido hialurónico o la glicerina, que ayudan a retener el agua en la piel.

En cambio, si tenemos tendencia a las bolsas, puede resultar más agradable una fórmula ligera que no deje una sensación demasiado pesada.

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que la hidratación no elimina las arrugas ni hace desaparecer los pliegues naturales del contorno. Su función es mejorar el estado de la piel y conseguir que el maquillaje se adapte mejor a ella.

De hecho, intentar borrar por completo cualquier línea de expresión aplicando más corrector suele ser contraproducente.

La clave está en cambiar la perspectiva: no se trata de cubrir la ojera con capas y capas de maquillaje, sino de conseguir que el producto se integre con la piel y que el resultado siga siendo natural. Una vez preparada la zona, podemos pasar a la aplicación, donde también hay algunos errores bastante habituales.

Cómo aplicar el corrector

Durante años, una de las técnicas más populares para aplicar el corrector ha sido dibujar un triángulo invertido debajo de los ojos. La idea consistía en extender el producto desde el lagrimal hasta la parte exterior de la ojera y bajar hacia la zona superior de las mejillas para iluminar buena parte del rostro.

Aunque esta técnica puede funcionar en determinados maquillajes, no siempre es la más favorecedora, especialmente cuando la piel presenta líneas de expresión.

Al cubrir una superficie tan amplia con corrector, aumentamos la cantidad de producto que queda sobre una zona especialmente delicada y facilitamos que termine acumulándose en los pliegues.

La maquilladora Susana Marín advierte precisamente de este problema y explica que, cuando aplicamos el producto en la zona central y en forma de triángulo, "marca más las arrugas en lugar de disimularlas". Su recomendación es trabajar con cantidades mucho más pequeñas y concentrar el maquillaje allí donde realmente necesitamos corregir.

Imagen de ilustración Creada con ChatGPT

En el caso de las ojeras, esto significa prestar atención especialmente a la parte interior del ojo, donde suele concentrarse una mayor oscuridad. En lugar de cubrir todo el contorno, podemos depositar una pequeña cantidad de corrector en el lagrimal y difuminarla suavemente hacia fuera.

También podemos añadir un toque en la parte exterior del ojo, donde suelen aparecer pequeñas sombras o rojeces, para aportar luminosidad y levantar visualmente la mirada.

El maquillador Fuenmayor también apuesta por esta aplicación localizada. Su propuesta consiste en utilizar apenas un par de puntos estratégicos de corrector luminoso, uno en la zona interior y otro en la exterior, y trabajar el producto hacia fuera.

De esta manera, evitamos sobrecargar la parte central de la ojera, donde las líneas de expresión pueden resultar más visibles.

Para difuminarlo podemos recurrir a una brocha, una esponja ligeramente humedecida o incluso a las yemas de los dedos. Lo importante es trabajar mediante pequeños toques, sin arrastrar el producto ni estirar innecesariamente la piel.

Elegir el tono adecuado también es fundamental. Uno de los errores más extendidos consiste en pensar que cuanto más claro sea el corrector, más luminosa y descansada parecerá la mirada.

Sin embargo, un tono excesivamente claro puede generar un contraste artificial con el resto del rostro y hacer que la ojera adquiera un aspecto grisáceo.

Pedro Cedeño, maquillador profesional que trabajó con Kosas durante la presentación de las novedades de la firma en España, recomienda utilizar un corrector que sea únicamente un tono más claro que el de nuestra piel. La intención es iluminar ligeramente la zona sin crear una diferencia demasiado evidente.

Qué corrector comprar

Una vez conocida la aplicación, el tipo de producto que escogemos puede marcar la diferencia. En mi caso, es imposible no hablar de algunos de ellos.

A la hora de elegir un corrector, busco fórmulas que aporten hidratación, tengan buena cobertura y, sobre todo, no dejen esa sensación de pesadez que acaba haciendo más visibles las líneas de expresión. Entre mis opciones favoritas hay propuestas para distintos presupuestos y acabados, desde alternativas económicas hasta correctores de alta gama.

Una de las opciones más económicas es el Silky Blur de Essence, un corrector hidratante con una textura líquida y ligera que ofrece cobertura media modulable. Su fórmula incorpora glicerina, ácido hialurónico y escualano, ingredientes que ayudan a mantener la hidratación de la piel.

Tiene un acabado mate natural y sedoso, por lo que resulta interesante para quienes buscan disimular las ojeras sin recurrir a una textura demasiado pesada.

Kosas Revealer Concealer es otro de mis favoritos cuando busco un producto que combine maquillaje y tratamiento. Su textura cremosa proporciona una cobertura media modulable y está enriquecida con ácido hialurónico, péptidos y cafeína.

Esta combinación ayuda a hidratar, aportar luminosidad y mejorar visualmente el aspecto del contorno. Me parece especialmente interesante para quienes prefieren un acabado natural y quieren evitar que el corrector quede demasiado evidente sobre la piel.

En el caso de Fenty Beauty, su propuesta es We're Even, un corrector hidratante de larga duración que destaca por su cobertura media ajustable y su acabado natural.

De izquierda a derecha: Essence, Kosas, Fenty Beauty e Yves Saint Laurent. E.E.

Está pensado para disimular las ojeras y las bolsas sin perder ese efecto de segunda piel. Su fórmula también incorpora ácido hialurónico y resiste la humedad y la transpiración, dos características interesantes si buscamos que el maquillaje permanezca intacto durante más horas.

Por último, para quienes prefieren invertir en maquillaje de alta gama, Yves Saint Laurent cuenta con All Hours Precise Angles Concealer. Tiene una cobertura modulable, que va de ligera a alta, y un acabado mate luminoso.

Su fórmula contiene un 85 % de ingredientes de tratamiento, entre ellos extracto de cafeína, y la firma promete hasta 24 horas de duración sin cuartearse. También destaca su aplicador multifunción, diseñado para trabajar con precisión en zonas pequeñas del rostro.

En cualquiera de los casos, conviene recordar que incluso el mejor corrector necesita una piel bien preparada. La fórmula puede ayudarnos a conseguir un acabado más bonito, pero la cantidad que aplicamos y la hidratación previa siguen siendo fundamentales para evitar que el producto se acumule en las arrugas.