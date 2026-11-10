María Borbolla, maquilladora: "A partir de los 50, usar pintalabios con brillo pueden hacer que parezcas más mayor"

La piel de determinadas zonas del rostro comienza a mostrar signos de envejecimiento antes que otras. Una de las más vulnerables es el contorno de los labios, donde la pérdida de colágeno, los gestos cotidianos y los efectos de la radiación solar favorecen la aparición de pequeñas arrugas.

Estas líneas verticales, conocidas habitualmente como "código de barras", se vuelven más visibles a medida que disminuye la elasticidad de la piel. Su presencia también puede complicar el maquillaje, especialmente cuando se utilizan barras de labios que no ofrecen suficiente fijación.

Uno de los problemas más habituales es que el pintalabios sobrepase el borde natural de la boca y se acumule en los pequeños pliegues. Esto puede ocurrir incluso poco después de aplicarlo, aunque no todas las fórmulas se comportan de la misma manera sobre una piel madura.

Por suerte, no es necesario dejar de utilizar colores llamativos ni limitarse a los tonos neutros. Una buena preparación de los labios, acompañada de productos adecuados y una aplicación precisa, puede mejorar considerablemente la duración y el acabado del maquillaje.

La maquilladora profesional María Borbolla señala uno de los fallos que conviene evitar en los labios maduros: elegir barras demasiado untuosas, con mucho brillo o efecto gloss, pensando que aportarán un aspecto más voluminoso.

Tu tono de labios perfecto

Aunque estas texturas pueden resultar favorecedoras, también tienen mayor facilidad para desplazarse hacia las arrugas cuando no se aplican correctamente.

Según explica la experta, "estas texturas tan líquidas tienden a desplazarse rápidamente hacia las arrugas del contorno", haciendo que el maquillaje pierda definición.

Los acabados muy brillantes pueden aportar volumen y frescura cuando los labios son jóvenes. Pero cuando existen líneas verticales alrededor de la boca, el producto tiene más facilidad para introducirse en ellas y extenderse fuera del límite natural del labio.

El resultado puede ser un contorno menos definido y un color aparentemente corrido, algo que resta precisión al maquillaje. Por eso, más que abandonar determinados tonos, conviene adaptar la textura y la técnica a las necesidades de unos labios maduros.

Labios jóvenes

La clave de este truco de belleza está en apostar por fórmulas que aporten fijación, control y definición. Y sobre todo, seguir esta técnica en cinco pasos que María Borbolla aplica a sus clientas más exigentes:

Exfoliar los labios

Antes de aplicar cualquier color, es imprescindible que la zona esté lisa e hidratada. " Exfoliar los labios una vez al mes o cada 20 días es fundamental ", recomienda la experta. Puedes usar un exfoliante específico o hacerlo con un cepillo de dientes suave y un poco de bálsamo.

Después, aplica un bálsamo hidratante y deja que actúe unos minutos. Esto eliminará pielecillas, mejorará la textura y evitará que el labial se cuartee.

Antes de aplicar cualquier color, es imprescindible que la zona esté lisa e hidratada. " ", recomienda la experta. Puedes usar un exfoliante específico o hacerlo con un cepillo de dientes suave y un poco de bálsamo. Después, aplica un bálsamo hidratante y deja que actúe unos minutos. Esto eliminará pielecillas, mejorará la textura y evitará que el labial se cuartee. P erfilador del mismo tono

Aquí viene el paso estrella. El lápiz de labios es tu mejor aliado , porque actúa como una barrera que impide que el producto se desplace. Traza el contorno justo sobre tu línea natural, sin sobrepasarla demasiado para evitar un efecto artificial.

"En las comisuras hay que tener especial cuidado, dejando la boca ligeramente entreabierta y suavizando el trazo para que no se acumule producto", indica Borbolla.

Aquí viene el paso estrella. , porque actúa como una barrera que impide que el producto se desplace. Traza el contorno justo sobre tu línea natural, sin sobrepasarla demasiado para evitar un efecto artificial. "En las comisuras hay que tener especial cuidado, dejando la boca ligeramente entreabierta y suavizando el trazo para que no se acumule producto", indica Borbolla. Rellena el labio

Este paso suele saltarse, pero marca la diferencia. Rellenar todo el labio con el lápiz no solo prolonga la duración del maquillaje, sino que evita que se desvanezca de forma desigual.

Este paso suele saltarse, pero marca la diferencia. Rellenar todo el labio con el lápiz no solo prolonga la duración del maquillaje, sino que evita que se desvanezca de forma desigual. O lvida del gloss

Evita aplicar el pintalabios directamente desde la barra. Usa un pincel fino para lograr más precisión y controlar mejor la cantidad de producto. ¿El acabado ideal? Semi-mate o cremoso, pero con una textura ni líquida ni demasiado satinada.

Y si no puedes resistirte a un toque de brillo, " ponlo solo en el centro del labio , nunca cerca del contorno", advierte la maquilladora. Así evitarás que migre hacia las arrugas del código de barras.

Evita aplicar el pintalabios directamente desde la barra. Usa un pincel fino para lograr más precisión y controlar mejor la cantidad de producto. ¿El acabado ideal? Semi-mate o cremoso, pero con una textura ni líquida ni demasiado satinada. Y si no puedes resistirte a un toque de brillo, " , nunca cerca del contorno", advierte la maquilladora. Así evitarás que migre hacia las arrugas del código de barras. Sella los labios

Una vez terminado el labial, aplica un poco de corrector o base fluida justo por fuera del perfilador con un pincel plano. Este truco crea una segunda barrera invisible que sella el maquillaje y evita que se desplace. Finaliza con un ligero toque de polvos traslúcidos sobre la zona para fijar el resultado.

Si no te apetece maquillarte los labios todos los días, pero te preocupa el contorno envejecido, puedes optar por un perfilador invisible de silicona. Es completamente transparente y ayuda a mantener cualquier producto en su sitio, incluso si solo usas bálsamo con color. Ideal para un look natural y rápido.

Labiales que favorecen

Aunque los tonos nude son siempre una apuesta segura, Borbolla lo tiene claro: los colores intensos también son para pieles maduras. El truco está en elegir los adecuados. Los tonos frambuesa, cereza, vino o coral suave suelen favorecer a la mayoría de tonos de piel y aportan frescura instantánea al rostro.

Eso sí, cuidado con los marrones muy oscuros o los burdeos fríos, ya que pueden endurecer las facciones y hacer que los labios se vean más finos.

Lo que está claro es que maquillar labios con arrugas no solo es posible, sino que puede convertirse en tu mejor truco antiedad. Con los productos correctos y una técnica bien aplicada, puedes conseguir una boca definida, rejuvenecida y con efecto "buena cara" inmediato.