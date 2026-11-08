Bárbara Martos, maquilladora: "A partir de los 50, aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores envejece el rostro"

La máscara de pestañas es, a simple vista, el producto más sencillo de utilizar de nuestro neceser. Solo hace falta prestar atención a lo que su nombre nos indica, abrir el envase y aplicarla. Si deja muchos grumos, el resultado no nos convence o, de repente, nos vemos mucho más mayores, podemos pensar que no hemos elegido el producto adecuado.

Sin embargo, muchas veces el problema no está en la máscara que utilizamos, sino en cómo la aplicamos. Igual que prestamos atención a nuestro querídisimo colorete para conseguir un efecto favorecedor, la máscara de pestañas también tiene sus trucos. Hay que trabajarla desde la raíz, deslizar el cepillo en zigzag y saber que, incluso, prescindir del producto en las pestañas inferiores puede ayudarnos a rejuvenecer la mirada.

Así lo ha explicado la maquilladora profesional Bárbara Martos, que advierte de que aplicar máscara en las pestañas inferiores puede tener el efecto contrario al que buscamos: hacer que los ojos parezcan más caídos y que el rostro se vea más envejecido, especialmente a partir de los 50 años.

Un error que envejece

Con el paso de los años, la piel del contorno de los ojos experimenta cambios que también afectan a la forma en la que percibimos nuestra mirada. La pérdida progresiva de firmeza, la aparición de arrugas y la mayor flacidez del párpado pueden modificar ligeramente la expresión de los ojos.

Por eso, algunos gestos de maquillaje que antes funcionaban bien pueden dejar de resultar tan favorecedores.

Uno de ellos es aplicar máscara de pestañas en las inferiores. Aunque durante mucho tiempo ha sido un recurso habitual para intensificar el maquillaje, dar profundidad al ojo y conseguir un acabado más dramático, no siempre es la mejor opción.

De hecho, puede acentuar visualmente la caída del ojo, especialmente cuando el párpado ya presenta cierta flacidez o está encapotado.

Bárbara Martos lo ha explicado en uno de sus vídeos en redes sociales, donde muestra el resultado de maquillar un ojo con máscara tanto en las pestañas superiores como en las inferiores y dejar el otro sin producto en la parte de abajo.

La diferencia permite apreciar cómo cambia la expresión de la mirada y por qué prescindir de este último paso puede resultar más favorecedor.

"La máscara de pestañas en las pestañas inferiores hace que el ojo se vea más caído, por lo tanto, envejece sobre todo a las que tenemos 50 o más de 50", explica la profesional.

Su recomendación es sencilla: concentrar el maquillaje en las pestañas superiores para conseguir un efecto visual de mayor elevación y evitar que la mirada pierda luminosidad.

Imagen de ilustración. iStock

No se trata de una regla universal ni significa que todas las mujeres deban renunciar a maquillar las pestañas inferiores al cumplir los 50. La forma del ojo, la posición del párpado y el resultado que se quiera conseguir también influyen.

Una persona con ojos grandes y sin caída puede utilizar máscara en las pestañas inferiores sin que necesariamente se produzca ese efecto. La advertencia cobra especial sentido en quienes tienen los ojos ligeramente descendentes o el párpado encapotado.

De hecho, esta recomendación coincide con la que ya ha compartido Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme, en una entrevista con la revista Telva. El experto también considera que aplicar máscara en las pestañas inferiores puede perjudicar visualmente a determinados tipos de ojos.

"Un error que veo algunas veces es la aplicación de la máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Si tienes un ojo normal que no esté caído, no pasa nada, pero si maquillamos las pestañas inferiores con un ojo con el párpado caído o encapotado, lo que hacemos indirectamente es tirar del ojo hacia abajo y, de alguna manera, entristecemos la mirada", explica.

El motivo tiene que ver con el equilibrio visual que conseguimos al maquillar los ojos. Cuando aplicamos producto en las pestañas inferiores, añadimos intensidad y oscuridad a la zona de debajo del ojo.

Si, además, las pestañas tienen una dirección descendente, podemos reforzar esa sensación y hacer que el ojo parezca más pequeño o caído.

Por eso, cuando buscamos un maquillaje que aporte frescura y levante visualmente la mirada, suele funcionar mejor concentrar la atención en la parte superior. Las pestañas superiores ayudan a crear una línea ascendente, especialmente cuando se trabajan desde la raíz y se curvan hacia arriba.

El resultado es una mirada más despejada sin necesidad de recurrir a demasiadas capas de producto.

Cómo maquillar las pestañas

Una vez conocido el error, podemos pasar a maquillar nuestras pestañas, esta vez, con los consejos del maquillador Pedro Hache.

El maquillador recomienda comenzar siempre desde la raíz y mover el aplicador en zigzag mientras avanzamos hacia las puntas. Este movimiento permite distribuir el producto a lo largo de toda la pestaña, en lugar de concentrarlo únicamente en los extremos.

La razón es sencilla: la raíz también necesita definición. Si aplicamos la máscara solamente en la parte superior de las pestañas, podemos conseguir que las puntas tengan más color y grosor, pero perderemos parte del efecto de profundidad que aporta trabajar desde el nacimiento del pelo.

Al colocar el cepillo cerca de la raíz, conseguimos que las pestañas se vean más completas y que la mirada gane intensidad.

El movimiento en zigzag también tiene su función. En lugar de deslizar el cepillo en línea recta, hacemos pequeños movimientos laterales mientras lo desplazamos hacia arriba.

Así, el producto llega mejor a las distintas pestañas y ayuda a separarlas, evitando que todas queden agrupadas en una misma dirección.

Pero este no es el único detalle al que debemos prestar atención. Pedro Hache insiste también en la importancia de direccionar las pestañas según la zona del ojo en la que se encuentran.

Esto significa que no debemos peinarlas todas hacia el mismo punto: las pestañas del centro deben dirigirse hacia el centro, mientras que las del extremo exterior deben trabajarse hacia fuera. Por su parte, las del lagrimal tienen que orientarse hacia el interior.

Se trata de un producto que alarga las pestañas desde la primera pasada, las separa y las define sin dejar grumos, consiguiendo un resultado muy bonito y natural, pero con ese efecto de pestañas largas que tanto buscamos.

Lo que más me gusta es que mantiene el rizo durante horas, incluso sin necesidad de utilizar un rizador, y que no se desprenden pequeños residuos a lo largo del día que terminan acumulándose en la zona de la ojera. Además, permite aplicar varias capas sin que las pestañas queden apelmazadas.

A la izquierda Maybelline y a la derecha Kosas. E.E.

Otra de mis favoritas es, sin duda, la Soulgazer de Kosas, una máscara que destaca por su capacidad para aportar volumen y longitud sin renunciar a la definición.

Su fórmula permite trabajar las pestañas desde la raíz, separándolas y consiguiendo una mirada más intensa, con un acabado flexible y sin sensación de pesadez. Es una opción estupenda para quienes buscan unas pestañas más densas, elevadas y con un resultado cuidado.

Tener una de las dos es todo un acierto, pero tener ambas y mezclarlas literalmente hace que tengas unas pestañas de ensueño durante horas. En mi caso, llego a casa a última hora de la tarde y es como si me hubiese aplicado el producto unos minutos antes.