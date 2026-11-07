Los maquilladores lo confirman: "A partir de los 50, para maquillar las cejas lo más natural es utilizar sombras de ojos"

Las cejas tienen un papel fundamental en la expresión del rostro. Su forma, densidad y definición pueden transformar la mirada y modificar por completo los rasgos, hasta el punto de aportar una apariencia más fresca y juvenil.

Por eso, conseguir unas cejas bien diseñadas, pero sin perder su naturalidad, se ha convertido en una de las prioridades de muchas mujeres.

Algunas recurren a tratamientos como la micropigmentación para corregir pequeñas irregularidades o ganar densidad, mientras que otras prefieren soluciones de maquillaje que permitan realzar su forma sin procedimientos permanentes.

En este último terreno, un sencillo truco de belleza se ha hecho viral por su facilidad de aplicación y sus buenos resultados. La técnica permite definir las cejas, rellenar visualmente las zonas menos pobladas y conseguir un acabado natural sin invertir demasiado tiempo frente al espejo.

Para ponerlo en práctica no hacen falta lápices específicos ni dibujar cada pelo de manera individual. Basta con tener a mano tres productos que probablemente ya estén en el neceser: una sombra de ojos oscura, agua micelar y un bastoncillo de algodón.

Naturalidad y definición

Se trata de una sencilla técnica que recomiendan muchos expertos en maquillaje para conseguir unas cejas más definidas y una mirada rejuvenecida, sin complicaciones ni largas sesiones de maquillaje.

Sin lápices, sin plantillas imposibles de usar y sin técnicas de tatuado mucho más invasivas. Es un truco al alcance de cualquiera, incluso si no tienes experiencia maquillándote las cejas.

"Se trata de uno de los mejores trucos de maquillaje que he visto", afirma la experta en maquillaje, que ha compartido su paso a paso para lograr unas cejas perfectas en cuestión de segundos.

Se trata de maquillar primero con sombra de ojos sin preocuparse por la forma y luego limpiar lo que sobra para perfilar la ceja con precisión quirúrgica, pero sin esfuerzo.

Sombra de ojos adecuada : tiene que ser un tono oscuro, pero no negro ni idéntico a tu pelo. Lo ideal es que sea ligeramente más claro para conseguir un efecto natural. Por ejemplo, si eres morena, opta por un marrón ceniza o chocolate. Si eres rubia, un topo o castaño claro funcionará mejor.

: tiene que ser un tono oscuro, pero no negro ni idéntico a tu pelo. Lo ideal es que sea ligeramente más claro para conseguir un efecto natural. Por ejemplo, si eres morena, opta por un marrón ceniza o chocolate. Si eres rubia, un topo o castaño claro funcionará mejor. Aplicar sin miedo : "Tomamos una sombra oscura y la estampamos en nuestra ceja, sin ningún rumbo", explica la experta. La clave está en cubrir toda la zona de la ceja, aunque te salgas del contorno. No hay que ser precisa, sino generosa.

: "Tomamos una sombra oscura y la estampamos en nuestra ceja, sin ningún rumbo", explica la experta. La clave está en cubrir toda la zona de la ceja, aunque te salgas del contorno. No hay que ser precisa, sino generosa. Limpia bien : "A continuación, mojamos en un algondoncito (hisopo), preferiblemente de los que tienen punta, agua micelar y deslizamos por encima y debajo de la ceja, formando la forma deseada", añade la profesional. Así, eliminarás los excesos y dibujarás con limpieza el arco de la ceja sin necesidad de correctores ni brochas anguladas.

: "A continuación, mojamos en un algondoncito (hisopo), preferiblemente de los que tienen punta, agua micelar y deslizamos por encima y debajo de la ceja, formando la forma deseada", añade la profesional. Así, eliminarás los excesos y dibujarás con limpieza el arco de la ceja sin necesidad de correctores ni brochas anguladas. Difumina para un efecto más natural: "Si notas que ha quedado muy marcada en ciertas zonas, tan solo tienes que cepillarla un poquito para darle un aspecto más natural, con efecto difuminado", concluye.

El resultado es espectacular. Unas cejas definidas, pulidas y realzadas, sin parecer artificiales o excesivamente maquilladas. En otras palabras, unas cejas "de salón de belleza" hechas en casa en menos de un minuto.

Cejas perfectas siempre

Para terminar el trabajo con mayor excelencia, usa bastoncillos con punta fina o en forma de flecha. Esto te dará más precisión a la hora de limpiar el contorno de la ceja.

Si tienes piel grasa , aplica antes una gotita de primer o polvos translúcidos en la zona para que la sombra se fije mejor.

, aplica antes una gotita de primer o polvos translúcidos en la zona para que la sombra se fije mejor. Para fijar el resultado todo el día, puedes pasar al final un gel transparente de cejas.

de cejas. Si tienes canas o "calvas", combina la técnica con un lápiz extrafino solo en esas zonas antes de aplicar la sombra.

Aunque el concepto de rellenar con sombra no es nuevo, la idea de aplicar sin precisión y luego limpiar con agua micelar para perfilar sí lo es, y ha supuesto un antes y un después para muchas personas que no se sentían cómodas maquillándose las cejas.