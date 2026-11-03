Adiós a la base de maquillaje: esta BB Cream es el truco de las coreanas para una piel perfecta, uniforme y luminosa

Hubo una época en la que no me planteaba salir de casa sin base de maquillaje. Era mi forma de disimular los granitos, cubrir las marcas de acné y conseguir ese tono uniforme que tanto me gustaba. Sin embargo, con el tiempo, empecé a echar de menos algo: la sensación de tener la piel desnuda, sin capas de producto que se acumularan en el rostro a lo largo del día.

Las cremas con color llegaron prometiendo precisamente eso. Me enamoré de la idea de una piel bonita sin necesidad de maquillarla demasiado, aunque la realidad no siempre estaba a la altura. Muchas de las que probaba tenían una cobertura tan ligera que, en cuanto había que tapar una pequeña marca, el pigmento desaparecía y la imperfección seguía ahí.

Mi problema era que no quería renunciar a la cobertura, pero tampoco seguir sintiendo que llevaba una base de maquillaje convencional. Buscaba ese punto intermedio que parecía tan difícil de encontrar y, después de mucho probar, descubrí que la BB Cream de Dr. Jart+ podía ser justo lo que estaba buscando.

Dr. Jart+, la belleza coreana

La cosmética coreana lleva años conquistando nuestros neceseres con productos que ponen el cuidado de la piel en el centro de la rutina. Su filosofía parte de una idea sencilla: una piel bonita no necesita esconderse bajo capas de maquillaje, sino recibir los cuidados adecuados para lucir saludable.

La Premium Beauty Balm de Dr. Jart+ es un buen ejemplo. La marca surcoreana nació en 2005 de la mano de Leo (Chin Wook) Lee, inspirado por los bálsamos postratamiento que se utilizaban en las clínicas dermatológicas de Corea.

A partir de esa idea, comenzó a colaborar con dermatólogos para desarrollar fórmulas que combinaran el cuidado de la piel con las necesidades del maquillaje.

La BB Cream de Dr. Jart+, concretamente, es un producto híbrido que combina maquillaje y cuidado facial en una sola fórmula. Su función es mejorar el aspecto de la piel mientras la hidrata, ayuda a reforzar la barrera cutánea y la protege del sol gracias a su SPF 50+.

Su fórmula y envase acaban de ser renovados, además de haber ampliado su gama de cuatro a ocho tonos para adaptarse a una mayor variedad de pieles.

Es precisamente ese equilibrio el que ha conseguido que, por fin, sienta que he encontrado el producto perfecto: no estamos ante una crema hidratante que apenas modifica el tono de la piel, pero tampoco ante una base de maquillaje que crea una película visible sobre el rostro.

Una segunda piel

Siempre he tenido un pequeño problema con las cremas con color. Por mucho que me gusten sus texturas ligeras y la comodidad de aplicarlas en pocos segundos, muchas veces siento que apenas aportan cobertura.

El tono queda ligeramente más uniforme, pero basta con tener un granito, una marca de acné o alguna rojez para que siga viéndose prácticamente igual.

Por otro lado, las bases más cubrientes suelen ofrecer el resultado que busco, aunque a veces a costa de una sensación demasiado evidente sobre la piel. Quería encontrar ese punto intermedio: un producto que unificara el tono de verdad, disimulara las pequeñas imperfecciones y mantuviera un acabado natural.

Y eso es exactamente lo que he encontrado en la BB Cream de Dr. Jart+. Su cobertura es suficiente para mejorar visiblemente el aspecto de la piel sin borrar por completo su textura natural.

Al aplicarla, se funde con el rostro con una facilidad sorprendente: no importa con qué la apliques, brocha, esponja o incluso con las manos, la fórmula es tan espectacular que la herramienta que utilices para aplicarlo queda relegada a un segundo plano.

Con solo una capa muy ligera consigue que las pequeñas marcas y las diferencias de tono se vean mucho menos, mientras que la piel conserva un aspecto fresco y luminoso.

También me ha sorprendido cómo se comporta en las zonas más delicadas. No se acumula en las líneas de expresión ni marca las arrugas, tampoco en el contorno de los ojos, donde algunas bases tienden a resecar o acentuar los pliegues.

Además, la base que construye sobre la piel es el lienzo perfecto para aplicar cualquier otro producto. He probado distintos correctores, coloretes líquidos y en polvo, así como polvos translúcidos y con color, y con ninguno se ha creado un parche ni se ha alterado el acabado.

Todo se difumina con facilidad y se integra perfectamente. Eso sí, es fundamental preparar previamente la piel para que en ella la fórmula de Dr.Jart+ actúe correctamente.

Otro de los aspectos que más valoro de una base es su duración. De poco sirve que el acabado sea bonito al salir de casa si, a media mañana, el producto ha desaparecido de algunas zonas o empieza a acumularse alrededor de la nariz y la boca.

En el caso de la Beauty Balm de Dr. Jart+, la cobertura se mantiene desde primera hora de la mañana hasta primera hora de la noche, sin que tenga la sensación de necesitar retocarla constantemente. La piel sigue viéndose uniforme y luminosa, incluso después de varias horas.

Una fórmula que cuida la piel

Más allá de su acabado, la fórmula de esta BB Cream renovada incorpora un 84 % de ingredientes destinados al cuidado facial. Entre ellos destacan la glicerina, presente en una concentración del 8 %, que ayuda a mantener la hidratación, y la niacinamida al 2 %, conocida por contribuir al fortalecimiento de la barrera cutánea y mejorar el aspecto general de la piel.

También incluye filtros solares minerales y químicos que proporcionan protección SPF 50+. Es un valor añadido especialmente interesante en un producto de uso diario, aunque conviene recordar que la protección solar debe aplicarse en una cantidad adecuada y reaplicarse durante la exposición al sol.

La marca indica que la fórmula es apta para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles y las que tienen tendencia a las imperfecciones. Es no comedogénica, no contiene aceites minerales, fragancias ni alcohol y ha sido probada dermatológicamente.

La BB Cream de Dr.Jart+. Dr.Jart+

En una prueba clínica realizada a 29 mujeres tras un único uso, el 100 % mostró una mejora en la hidratación y la luminosidad de la piel. Son resultados de pruebas específicas y no garantizan que todas las pieles respondan exactamente igual, pero ayudan a entender el enfoque de la fórmula.

Cómo aplicar una BB Cream

Tal y como hemos comentado, la BB Cream de Dr. Jart+ se puede aplicar con distintas herramientas y conseguir buenos resultados con todas ellas. La elección depende, sobre todo, del acabado que busquemos. Eso sí, hay pequeños matices que conviene tener en cuenta.

La esponja es una opción válida, aunque deja un acabado menos cubriente porque absorbe parte del producto. Es una herramienta estupenda para bases muy pigmentadas, pero, en fórmulas más ligeras como esta, puede restar intensidad al resultado. Podemos reservarla para el final, si queremos suavizar la cobertura porque hemos aplicado demasiado producto.

Las manos también funcionan muy bien: permiten llegar a todos los rincones del rostro y aplicar la BB Cream sin perder pigmento. Aun así, no son mi opción favorita, porque siento que el producto no termina de fundirse del todo con la piel.

Mi preferida es la brocha. Permite distribuir la fórmula de manera uniforme, controlar la cantidad de producto y difuminarla con precisión, sin absorber demasiado pigmento. Así consigo un acabado natural y homogéneo, con la cobertura justa.

En cuanto a la fórmula, esta BB Cream sí es modulable. Podemos empezar con una capa fina y añadir más producto en las zonas que lo necesiten, hasta alcanzar la cobertura deseada, sin que el maquillaje se vea pesado.

Una vez tenemos nuestra base aplicada, lo demás es tan sencillo como seguir con nuestra rutina habitual: corrector para iluminar, colorete, bronceador y polvos traslúcidos. El acabado es tan increíble que sé que se va a convertir en tu producto de piel favorito —el mío ya lo es—.