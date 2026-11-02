María Borbolla, maquilladora: "Para disimular las arrugas de la boca, debes perfilar tu labio con un lápiz blanco antes"

El llamado código de barras son las pequeñas líneas verticales que aparecen alrededor de los labios y que, con el paso del tiempo, pueden hacerse más visibles. Aunque forman parte del proceso natural de envejecimiento de la piel, para muchas mujeres se convierten en una de las mayores preocupaciones a la hora de maquillarse.

Y es que, cuando estas arrugas son muy pronunciadas, conseguir que el labial permanezca en su sitio no es fácil. A veces, por mucho cuidado que pongamos al pintarnos los labios, el color termina extendiéndose por los pliegues y desdibujando el contorno, justo el efecto que buscamos evitar.

Para evitar este problema no hace falta renunciar a pintarse los labios ni recurrir a tratamientos estéticos. La maquilladora María Borbolla propone un truco mucho más sencillo: utilizar un lápiz de color blanco roto o hueso alrededor de la boca para crear una especie de barrera que ayude a mantener el labial en su sitio. Sí, así de fácil.

El truco de maquilladora

Cuando hablamos de maquillaje antiedad, solemos prestar mucha atención a la base, al corrector o a las técnicas para iluminar el rostro. Sin embargo, los labios también necesitan algunos cuidados específicos, sobre todo cuando aparecen pequeñas líneas alrededor de la boca que dificultan conseguir un acabado definido.

La aparición del llamado código de barras está relacionada con el envejecimiento natural, la pérdida progresiva de colágeno y elastina y otros factores, como la exposición solar o el tabaco, que pueden favorecer que estas marcas se hagan más evidentes.

El problema es que estas pequeñas hendiduras también afectan al resultado del maquillaje. Las fórmulas demasiado fluidas pueden introducirse en los pliegues y desplazarse fuera del contorno natural, haciendo que el labial pierda precisión a medida que pasan las horas.

Por eso, antes de renunciar a los colores intensos o a los acabados luminosos, conviene conocer qué técnicas pueden ayudar a controlar ese movimiento.

María Borbolla ha explicado cómo conseguirlo con una técnica que combina dos productos: una prebase de poros y un lápiz de color hueso. El primero sirve para preparar la piel y suavizar visualmente las pequeñas irregularidades; el segundo permite dibujar una barrera alrededor de la boca y definir el contorno.

El primer paso consiste en aplicar una pequeña cantidad de primer de poros sobre la zona donde se concentran las arrugas. La maquilladora recomienda utilizar un pincel pequeño para trabajar el producto directamente sobre las líneas verticales, rellenándolas con cuidado.

También se puede extender con la yema de los dedos, siempre que se haga suavemente y sin arrastrar la piel.

Este gesto ayuda a alisar visualmente la superficie y a crear una base más uniforme para el maquillaje. No elimina las arrugas ni las rellena de forma permanente, pero puede mejorar el aspecto de la zona y facilitar que el labial se aplique con mayor precisión.

El segundo paso es el que da sentido al truco. Borbolla utiliza un lápiz de color hueso para trabajar todo el borde de los labios y reforzar la separación entre el maquillaje y la piel que los rodea.

La idea es crear una especie de barrera que ayude a contener el producto y dificulte que termine extendiéndose por los pliegues.

Este lápiz también puede resultar útil para quienes quieren ganar algo de amplitud visual en los labios. En ese caso, la maquilladora recomienda dibujar el perfil desde las comisuras hacia el centro, trabajando la forma con cuidado para conseguir un contorno más abierto.

La clave está en respetar la anatomía de la boca y no dibujar una línea excesivamente marcada que termine endureciendo la expresión.

A continuación, llega el momento de aplicar el labial. Para conseguir una mayor duración, la experta aconseja elegir una fórmula de larga duración, capaz de mantenerse estable durante más tiempo sin perder la definición.

Así, el trabajo previo no se queda únicamente en preparar la piel, sino que se completa con un producto que ofrece una fijación más resistente.

Eso sí, conviene tener en cuenta que el lápiz claro no sustituye al perfilador habitual ni garantiza por sí solo que el maquillaje permanezca intacto durante todo el día.

Su función es ayudar a delimitar la zona, mientras que la duración dependerá también de la fórmula del labial, de la preparación de la piel y de la cantidad de producto aplicada.

Otros secretos

El truco del lápiz color hueso no es la única recomendación de María Borbolla para maquillar unos labios con arrugas, sino que la maquilladora explicó hace unos meses que la elección de la textura puede marcar una diferencia importante, especialmente cuando las líneas verticales están más pronunciadas.

Según la experta, es preferible evitar los labiales demasiado fluidos, ya que tienen más facilidad para desplazarse hacia los pliegues y desdibujar el contorno.

Aunque los acabados acuosos o muy brillantes pueden resultar atractivos, no siempre son los más prácticos cuando la piel presenta pequeñas hendiduras alrededor de la boca.

Esto no significa que haya que renunciar por completo al brillo ni apostar exclusivamente por los labiales mates. La experta recomienda reservarlos para el centro de los labios, donde aportan luz y volumen, en lugar de extenderlos por toda la superficie hasta alcanzar el contorno.

Así se mantiene el efecto jugoso sin favorecer tanto que el producto se desplace hacia las líneas de expresión.

La hidratación también desempeña un papel importante. Unos labios secos o con pielecitas pueden hacer que el maquillaje se acumule en determinadas zonas y que el acabado resulte menos uniforme.

Imagen de ilustración. iStock

Por eso, antes de perfilar y aplicar el color, merece la pena dedicar unos minutos a preparar la boca con productos que ayuden a mantenerla suave.

La maquilladora recomienda realizar una exfoliación periódica, aproximadamente cada 20 días o una vez al mes, siempre que los labios la toleren y no estén irritados.

En el caso de las pieles sensibles, es preferible evitar los exfoliantes agresivos y centrarse en una hidratación constante. No hace falta frotar con fuerza para retirar las pequeñas pieles: una exfoliación excesiva puede provocar irritación y empeorar la sequedad.

También conviene utilizar un bálsamo hidratante y dejar que se absorba antes de empezar a maquillarse, retirando el exceso si queda una película demasiado grasa. De esta forma, el labial se aplica sobre una superficie más uniforme y tiene menos posibilidades de deslizarse.