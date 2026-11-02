En 2025, el mercado español de la perfumería y la cosmética alcanzó los 11.819 millones de euros, tras crecer un 5,8%. Pressmaster iStock

Más belleza que vino y aceite: el imperio invisible con el que España llena de aromas y alta cosmética a medio planeta

Hay un protector solar junto al lavabo, una colonia sobre la cómoda y un sérum que alguien compró después de verlo recomendado en redes sociales. Pequeños objetos cotidianos, elegidos por razones distintas, que cuentan algo sobre una industria de la que apenas se habla cuando se enumeran las fortalezas económicas de España.

El vino tiene sus denominaciones de origen. El aceite de oliva, sus paisajes de olivos y una cultura gastronómica reconocible en cualquier mesa. La moda española ha aprendido a exportar diseño y a convertir determinadas marcas en nombres familiares fuera de nuestras fronteras. Con la belleza ocurre algo menos evidente.

En 2025, el mercado español de la perfumería y la cosmética alcanzó los 11.819 millones de euros, tras crecer un 5,8%, según un informe publicado por Stanpa en abril de 2026. Las exportaciones llegaron a los 10.124 millones de euros, un máximo histórico. España exporta más perfumes y cosméticos que vino y aceite de oliva juntos. Además, es el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia.

Las exportaciones se han duplicado en cinco años y el sector aporta más del 1% del PIB nacional. El gasto medio por habitante en perfumería y cosmética se situó en 234,5 euros en 2025. La industria funciona. La pregunta es qué parte de ese éxito reconoce el consumidor como española.

Fábrica del mundo

Para entender la paradoja hay que separar dos negocios que las estadísticas de exportación reúnen: las marcas españolas que venden fuera y las compañías internacionales que fabrican en España para abastecer a otros mercados. Las dos actividades generan empleo e inversión, pero sus efectos sobre la imagen del país no son iguales.

Un perfume puede fabricarse en Granollers, salir de una planta española y terminar en una perfumería en Tokio sin que quien lo compra sepa nada de su recorrido. Si el producto pertenece a una casa francesa, será probablemente esa identidad la que llegue al consumidor. España habrá participado en su fabricación, pero su aportación quedará fuera de la historia que cuenta la marca.

España se ha convertido en un ‘hub’ industrial relevante para la belleza internacional. El catálogo de exportadores de Stanpa y el ICEX recoge empresas y productos presentes en más de 175 países. Según Stanpa, el 84% de las empresas del ecosistema son pymes con vocación internacional. Detrás hay grandes grupos y compañías capaces de competir en mercados exigentes.

Pero los 10.124 millones de euros exportados en 2025 no indican cuántos corresponden a marcas de capital español, qué empresas controlan la propiedad intelectual o qué proporción de los compradores identifica el producto con su lugar de fabricación. Esa diferencia importa. Producir más no es lo mismo que capturar más valor.

El mercado de la belleza español, un caballo de Troya aún por descubrir. Piyaphorn Promnonsri iStock

Puig cambia escala

Puig demuestra que una compañía nacida en España puede alcanzar una dimensión internacional importante. Fundada en Barcelona en 1914, la empresa se ha convertido en uno de los grandes grupos mundiales de belleza prémium.

En 2024 registró ingresos netos de 5.042 millones de euros, un crecimiento de 7,8% a perímetro y tipo de cambio constantes respecto al año anterior. Según los resultados oficiales publicados en febrero de 2026. Su beneficio neto ajustado alcanzó los 587 millones de euros.

En su cartera conviven Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier, además de marcas como Charlotte Tilbury, Nina Ricci, Byredo y Dries Van Noten. El grupo ha construido un negocio internacional a partir de universos creativos distintos, con una combinación de desarrollo de marcas, distribución y adquisiciones.

Su éxito abre una cuestión. ¿Qué hace que una marca sea española? ¿El lugar donde nació, el origen de su capital, la nacionalidad de sus propietarios o la percepción que tiene de ella quien compra uno de sus productos?

Carolina Herrera nació en Venezuela y construyó su trayectoria en Nueva York; Jean Paul Gaultier es una casa francesa; Byredo es de Estocolmo. Que una compañía española gestione y haga crecer marcas internacionales es un logro empresarial. Pero no significa que el público y consumidor atribuya esas marcas a España.

La diferencia no resta valor a Puig. Al contrario, permite comprender que construir una multinacional requiere más que un buen producto.

El sol propio

Si existe un territorio en el que España puede construir una identidad cosmética fuerte es la protección solar. La geografía no basta para levantar una marca internacional. La ventaja solo adquiere valor cuando se traduce en conocimiento, valor y productos competitivos. Isdin es uno de los ejemplos más relevantes. La compañía nació en 1975 de la alianza entre las familias Puig y Esteve, que participan al 50%, y ha desarrollado su negocio alrededor de la dermocosmética y la protección solar.

En 2024 facturó 642 millones de euros, un 13% más que el año anterior, según los datos publicados en prensa. En 2025 sus ingresos se situaron en 647,7 millones. La evolución refleja una expansión internacional importante, aunque también muestra que el crecimiento no mantiene el mismo ritmo de un año a otro.

Su estrategia es distinta a la del lujo tradicional. En dermocosmética, la confianza depende de la percepción de eficacia y la capacidad de justificar las promesas del producto. Y quizás ese sea el porqué España puede competir desde territorios diferentes.

Corea tiene relato

Corea del Sur ofrece una comparación especialmente útil porque sus exportaciones cosméticas han alcanzado una dimensión semejante a la española, aunque con una estructura y un posicionamiento diferentes.

Las exportaciones surcoreanas de cosméticos marcaron un récord en 2025: 11.430 millones de dólares, un 12,3% más que el año anterior, según datos difundidos por la agencia Yonhap en enero de 2026. Estados Unidos se convirtió por primera vez en el principal destino de esos productos, por delante de China, y el número de países importadores llegó a 202.

El crecimiento de la llamada ‘K-beauty’ no puede atribuirse a una sola causa. Innovación, precios, fórmulas y la distribución cuentan. También la proyección internacional de la cultura popular surcoreana, desde la música, las series hasta la moda y códigos estéticos difundidos en redes sociales.

Marcas como Beauty of Joseon, Laneige o Cosrx se benefician de un entorno cultural que ha familiarizado a muchos consumidores con rutinas de ‘skincare’ y con una estética asociada al país. No todas las marcas surcoreanas son iguales ni su éxito responde a una estrategia única, pero el fenómeno demuestra que una industria puede beneficiarse de la familiaridad cultural con el país del que procede.

España tiene otra historia industrial y cultural y no necesita copiar sus rutinas de varios pasos, sus códigos visuales o sus campañas digitales para competir. Pero la comparación resulta útil para mostrar lo que sucede cuando una industria y una imagen de país se refuerzan mutuamente.

Puig es uno de los mejores exponentes del mercado español. zoranm iStock

Francia vende prestigio

Francia representa otro modelo. Su fortaleza no depende exclusivamente de la capacidad industrial o del éxito comercial de sus marcas, sino de una reputación construida a lo largo del tiempo alrededor del perfume, la artesanía, el lujo, la tradición. Su reputación no depende únicamente de lo que exportan sus empresas, sino de una historia cultural que el consumidor reconoce.

La perfumería francesa cuenta con una historia que conecta territorios, materias primas, casas históricas, artesanía, diseño y distribución internacional. Ese patrimonio cultural se ha convertido en un activo económico: permite que el origen forme parte del significado de un producto antes de que el consumidor abra el frasco.

El origen en este caso funciona como una promesa. Antes de abrir un frasco, el comprador asocia una casa francesa a una idea de elegancia o sofisticación. La percepción no puede demostrar que un producto sea mejor o no, pero sí puede influir en el valor comercial.

España no parte de cero, ya que tiene una industria exportadora potente y empresas capaces de competir en distintos segmentos. Lo que no ha consolidado es una asociación internacional entre su procedencia y una idea concreta de belleza, por lo que la oportunidad está en construir una reputación de origen sin recurrir a códigos franceses para parecer lujosa o a referencias coreanas para transmitir innovación.

Marcas con ambición

Natura Bissé, fundada en Cataluña en 1979, se ha especializado en cosmética prémium. Su presencia internacional incluye miles de puntos de venta y una estrategia que combina distribución selectiva, experiencia de marca y expansión comercial.

La compañía ha comunicado que su negocio internacional representa un 80% de su actividad y que Estados Unidos y China son mercados clave. En 2026 anunció una nueva etapa de expansión en Italia mediante una filial propia, un movimiento que apunta a un mayor control de la relación comercial con ese mercado.

La internacionalización, sin embargo, no elimina los riesgos. La dependencia de determinados países puede convertirse en una vulnerabilidad cuando cambian las condiciones económicas o la distribución. En el lujo cosmético, la construcción de una marca exige continuidad y una inversión sostenida que no siempre produce resultados inmediatos.

Freshly Cosmetics ofrece un contraste. Nacida en Reus en 2016, creció desde el comercio electrónico y una propuesta vinculada a la cosmética natural, con una comunicación dirigida a una comunidad digital. La empresa alcanzó ventas de 45,6 millones de euros en 2023. En 2024, su facturación descendió a unos 42,7 millones, según datos mercantiles publicados por medios económicos.

La evolución recuerda que una comunidad digital puede facilitar el lanzamiento de productos y el contacto directo con los clientes, pero no garantiza un crecimiento sostenido. El desafío consiste en convertir esa comunidad inicial en una estructura empresarial capaz de competir en distintos países y canales sin perder coherencia.

Estas dos casas representan así dos caminos distintos: el de una marca prémium que consolida su presencia internacional y el de una compañía digital que intenta transformar su relación con el consumidor en crecimiento duradero. Y ambos muestran que la internacionalización es mucho más que vender fuera.

El sector de la belleza engloba mucho más de lo que salta a la vista. Tirachard iStock

Fabricar no basta

La industria cosmética española tiene una base productiva capaz de atraer inversiones, cumplir estándares exigentes y abastecer mercados. Construir una marca global requiere otra combinación de capacidades: distribución, marketing, propiedad intelectual, investigación, conocimiento del consumidor.

El perfume sigue siendo la principal categoría exportada, con más de 4.700 millones de euros en 2025, alrededor del 51% del total, según las cifras difundidas por Stanpa. El cuidado capilar y los productos para la piel también registraron avances en el exterior, con crecimientos del 11,38% y del 10,26%.

La diversificación geográfica también importa. En 2025 las exportaciones españolas del sector a Estados Unidos descendieron un 13%, hasta unos 725 millones de euros, pero el endurecimiento de las condiciones comerciales ha introducido incertidumbre en una relación que venía creciendo con fuerza.

México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos figuran entre los mercados que han ganado relevancia para la cosmética española. Diversificar destinos puede reducir la dependencia de un único mercado, aunque cada país exige adaptar la distribución, la comunicación y la estrategia comercial.

La incertidumbre internacional y los cambios en las condiciones de acceso a determinados mercados añaden presión a una industria que compite globalmente.

En ese contexto, el origen puede ayudar a diferenciar un producto, pero no sustituye a la calidad, la distribución ni la confianza.

Una identidad pendiente

España tiene una industria cosmética que exporta a más de 189 países, una compañía como Puig que supera los 5.000 millones de euros y marcas como Isdin y Natura Bissé que han construido negocios internacionales. Tiene también empresas jóvenes que han demostrado que es posible crear una comunidad de consumidores desde una tienda digital y convertirla en una marca con presencia física.

Lo que todavía no existe es una asociación internacional entre España y una determinada idea de belleza. No tiene por qué ser una única estética ni una etiqueta que convierta en iguales a empresas distintas. Puede ser una reputación compartida entre sus marcas.

Las cifras de 2025 muestran la dimensión del negocio. No demuestran, por sí solas, que España haya conquistado ese reconocimiento. Esa diferencia es precisamente la que merece ser investigada: cuánto valor genera el país, cuánto capturan sus marcas y cuánto de ese valor se asocia finalmente con su origen. Hasta entonces, España seguirá siendo una potencia de la belleza. La cuestión es si conseguirá que el mundo, además de comprarla, sepa quién la firma.