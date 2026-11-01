Raquel Linde, maquilladora: "Para maquillar las cejas, elige un lápiz 2 tonos más claro que tu pelo para una mirada más joven"

Las cejas tienen un papel fundamental en la expresión del rostro. Enmarcan la mirada, equilibran las facciones y pueden aportar un efecto rejuvenecedor sin necesidad de recurrir a maquillajes elaborados.

Sin embargo, con el paso del tiempo, también experimentan cambios que conviene tener en cuenta a la hora de maquillarlas.

Uno de los más habituales es la aparición de canas. Al igual que sucede con el cabello, los pelos de las cejas pueden perder pigmentación y adquirir un tono blanco o grisáceo.

Un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que puede cambiar la manera en la que percibimos el conjunto del rostro. Cuando las canas empiezan a ganar terreno en la melena, adaptar el color de las cejas ayuda a mantener la armonía de las facciones.

No se trata de oscurecerlas para ocultar cualquier pelo blanco ni de teñirlas exactamente del mismo tono que el cabello, sino de encontrar un equilibrio que respete los rasgos y proporcione un resultado natural.

Canas en las cejas

La elección del color es uno de los aspectos que más influye en el resultado. Un lápiz que antes funcionaba perfectamente puede resultar demasiado oscuro cuando el cabello comienza a volverse gris o blanco.

Por eso, conviene revisar los productos habituales y adaptar el maquillaje a la nueva tonalidad de la melena.

Raquel Linde, experta en maquillaje y Marketing Manager de Oh! My Hair, recomienda apostar por tonalidades discretas: los tonos "los marrones fríos, topo o castaños suaves suelen funcionar mejor que los tonos muy cálidos o rojizos, que pueden verse poco naturales".

La maquilladora Charlotte Tilbury también destaca el papel de los matices fríos. "Las cejas de tonos fríos, como el marrón pardo o el marrón ceniza, pueden resultar más favorecedoras que las de tonos más cálidos", explica en su web.

No obstante, elegir un color frío no significa renunciar siempre a la calidez. La maquilladora especializada en cejas, Stevi Christine, explicó que "a medida que envejecemos, la mayoría de nosotros necesitamos más calidez en el rostro. Por eso, si te empiezan a salir canas a una edad temprana, aportar un toque de calidez a las cejas también ayudará a darle más vida al rostro".

La clave está en valorar el conjunto: el tono de la piel, el color natural de las cejas y la tonalidad que está adquiriendo el cabello. Durante la transición hacia las canas, conviene pensar en el color que tendrá la melena y no únicamente en el que se está dejando atrás.

Endurecer la expresión

Uno de los fallos más frecuentes es recurrir a un producto demasiado oscuro para cubrir las canas. Aunque pueda parecer una solución rápida, dibujar unas cejas muy marcadas crea un contraste excesivo y puede endurecer los rasgos.

"Lo más importante es no intentar taparlas con productos demasiado oscuros o densos", advierte Raquel Linde. En la misma línea, la experta en cejas Sara Bonnet señaló que "otro error muy frecuente es intentar taparlas con colores demasiado oscuros. Muchas veces eso endurece la expresión".

El problema no está únicamente en el color, sino también en la textura. Rellenar toda la ceja de manera uniforme elimina los pequeños espacios entre los pelos y produce un acabado artificial que resta naturalidad a la mirada.

"También envejece mucho dibujar una ceja muy compacta, sin textura, como si fuera un bloque de color", explica Linde. Por eso, resulta preferible definir la forma sin borrar visualmente la estructura natural de la ceja.

Maquillar cejas con canas

Para conseguir un resultado favorecedor, los lápices de punta fina permiten dibujar pequeños trazos que imitan el pelo y rellenan únicamente las zonas despobladas. La idea es aportar definición sin convertir la ceja en una línea rígida.

Los geles con color también pueden resultar útiles, especialmente cuando hay pelos blancos dispersos. Además de ayudar a disimularlos, permiten peinar las cejas y mantenerlas en su sitio.

Es importante elegir una tonalidad que se integre con el resto del vello y no deje una capa demasiado evidente. Antes de maquillarlas, conviene peinarlas para comprobar dónde falta densidad y qué pelos necesitan más definición. Después, se puede aplicar el producto de manera localizada y difuminarlo para evitar cortes de color.

Las cejas no tienen por qué recuperar el aspecto que tenían años atrás. Acompañar los cambios del cabello, respetar su textura y elegir un tono que favorezca al rostro suele ser más efectivo que intentar ocultar cada cana.