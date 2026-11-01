Pedro Cedeño, maquillador: "Aplicar el colorete del pómulo hacia la sien eleva y rejuvenece el rostro al instante"

Durante años, el contouring fue el truco favorito para esculpir el rostro. Marcar los pómulos con tonos oscuros se convirtió en un imprescindible para afinar las facciones y conseguir ese efecto definido que tanto veíamos en los maquillajes de alfombra roja. Parecía que no había otra forma de realzar los rasgos con maquillaje.

Pero las cosas han cambiado y el colorete ha ido ganando terreno hasta reemplazar por completo las sombras grises del contouring. Aunque siempre lo hemos utilizado para dar color a las mejillas, lo cierto es que también puede ayudar a definir las facciones y elevar visualmente el rostro.

Eso sí, para conseguir este efecto hay que saber dónde aplicarlo y cómo difuminarlo. De acuerdo con los maquilladores, como Pedro Cedeño, aplicar el colorete en la clásica manzanita de la mejilla ya no es una opción, sino que hay que llevarlo hacia la parte alta del pómulo y difuminarlo en dirección a la sien.

Así debes aplicar el colorete

El secreto para conseguir este efecto no está tanto en el tono elegido como en la dirección en la que se trabaja el producto. "Para usar el colorete con efecto lifting yo lo que hago es aplicarlo del pómulo hacia arriba, de forma ascendente. Buscaría ponerlo o alrededor del ojo o en pómulo alto hacia la sien", explica Pedro Cedeño a Mujer.es.

La técnica consiste en situar el color en la parte superior de la mejilla y difuminarlo en diagonal hacia el nacimiento del cabello, cerca de la sien. De esta manera, se crea una línea ascendente que acompaña visualmente la estructura del rostro y aporta una sensación de mayor elevación.

Al contrario de lo que ocurre cuando se concentra el producto en el centro de las mejillas, esta colocación evita que el maquillaje dirija toda la atención hacia la zona inferior del rostro.

Para localizar el punto de partida, basta con identificar la parte superior del pómulo y depositar allí una pequeña cantidad de producto. Después, se difumina con movimientos diagonales hacia la sien, procurando que el color se integre con la piel y que los bordes queden suaves.

Lo más importante es no arrastrarlo demasiado hacia abajo ni concentrarlo en el centro de la mejilla, ya que se perdería parte del efecto que se busca conseguir.

Tampoco es necesario aplicar mucho colorete para que la técnica funcione. De hecho, empezar con una cantidad reducida permite controlar mejor la intensidad y evita que el resultado parezca una franja de color sobre la piel.

Si se necesita más pigmentación, siempre se puede añadir otra capa fina hasta alcanzar el acabado deseado.

La brocha, los dedos o una esponja pueden servir para trabajar el producto, aunque la elección dependerá de la textura del colorete y de la cobertura que se quiera conseguir. En todos los casos, conviene prestar atención al difuminado para que el tono se funda con la base de maquillaje y no queden cortes visibles.

El resultado es un acabado más estilizado, luminoso y natural, sin necesidad de dibujar sombras debajo de los pómulos para marcar su relieve. No se trata de modificar las facciones, sino de aprovechar la posición del color para destacar su estructura y conseguir que el rostro parezca más despierto.

A partir de los 40 años, cuando algunas personas empiezan a notar cambios en la firmeza y la luminosidad de la piel, puede ser una alternativa interesante para aportar frescura sin recargar el rostro.

Qué colorete elegir

Una vez dominada la colocación, la textura y el tono ayudan a definir el resultado. Los coloretes en crema y líquidos son buenas opciones para quienes buscan un acabado jugoso y natural, ya que permiten integrar el pigmento con facilidad y aportan una apariencia luminosa.

También pueden resultar prácticos para los maquillajes ligeros en los que se quiere conservar la textura de la piel.

Los formatos en polvo siguen siendo una alternativa válida, especialmente para quienes prefieren un acabado más aterciopelado. En este caso, sí que conviene utilizar una brocha que permita distribuir el pigmento de manera uniforme y difuminarlo bien para evitar acumulaciones de producto.

En cuanto a los colores, los rosados aportan un rubor que recuerda al de la piel después de hacer ejercicio, mientras que los tonos melocotón ofrecen un acabado cálido y discreto. Los corales suaves pueden dar más viveza al rostro, y los terracotas claros funcionan bien cuando se busca un efecto bronceado, especialmente en los meses de verano.

No existe un único tono que favorezca a todo el mundo. La elección dependerá del subtono de la piel, del resto del maquillaje, de la intensidad deseada y, sobre todo, de cómo nosotras nos veamos con ellos. A mí no puedes sacarme del granate tostado ahora mismo.

La preparación de la piel y el producto que escojamos también marca la diferencia. Una piel que no está hidratada puede hacer que el colorete se acumule en determinadas zonas y que el acabado resulte menos uniforme, con los temidos parches.

Por eso, conviene aplicar una crema hidratante antes del maquillaje y dejar que se absorba bien antes de continuar con el resto de productos.

Y en cuanto a los productos, para mí es imposible hablar de coloretes y no recomendar mis favoritos hasta el momento. Uno de ellos es el Multistick de Kosas, he perdido la cuenta de la cantidad de veces que lo he recomendado.

No solo tienen la selección de tonos más bonita del mercado, sino que su formulación es perfecta. Pigmenta lo suficiente como para poder modularlo sin complicaciones y se difumina como la mantequilla, fundiéndose con la piel sin dejar cortes ni manchas.

Últimamente, lo que hago es combinarlo con el tono Hope de los Soft Pinch de Rare Beauty. Qué deciros, creo que todos hemos oído hablar maravillas de este producto y no es para menos.

De izquierda a derecha: Kosas, Rare Beauty, Santamarina Cosmetics y Essence. E.E.

Su pigmentación es altísima, por lo que basta con aplicar una cantidad mínima para conseguir un color precioso. Juntos, ambos productos permiten jugar con la intensidad y lograr ese efecto de mejillas sonrosadas y luminosas que tanto favorece.

Otro de los coloretes que tengo que recomendar es el DermaBlush de Santamarina Cosmetics en el tono Alba. En este caso, hay un detalle que lo hace especialmente interesante: combina el efecto de color de un colorete en crema con protección solar SPF 50+, por lo que permite dar un toque de rubor a las mejillas mientras ayuda a protegerlas de la radiación ultravioleta.

Además, el color es perfecto, se funde con la piel en apenas una pasada y no deja ningún parche. Es perfecto para el día a día porque tiene menos pigmentación; sin embargo, es totalmente modulable y puede pasar de ser un producto natural a un colorete muy llamativo.

Por último, uno de los coloretes que he probado últimamente y me han llamado la atención son los nuevos Water Dew Serum Blush de Essence. Su textura es muy diferente a la de los anteriores, ya que tiene una consistencia más fluida y ligera, casi como si estuvieras aplicando un sérum sobre las mejillas.

Se extiende fácilmente, se difumina sin esfuerzo y deja un acabado jugoso que aporta frescura al rostro. Me gusta especialmente para esos días en los que busco un maquillaje sencillo, con un toque de color que se integre bien con la piel y consiga ese efecto buena cara sin demasiadas complicaciones.