Lorena Álvarez, maquilladora: "Si tienes 50 años y los ojos marrones, no te hagas un eyeliner negro. Prueba con el azul"

A partir de cierta edad, muchas mujeres nos convertimos en criaturas de costumbres. En el armario siempre terminamos recurriendo a esos pantalones que nos sientan bien y con los que estamos cómodas, mientras que, cuando salimos a comer, preferimos volver a ese restaurante que nunca falla antes que arriesgarnos con uno nuevo.

Con el maquillaje ocurre algo parecido. Llevamos años utilizando los mismos productos y repitiendo las técnicas que mejor nos funcionaban, sin plantearnos si siguen siendo las que más nos favorecen. Es el caso del eyeliner negro, ese trazo al que recurrimos casi por inercia porque creemos que intensifica la mirada y resalta nuestros ojos como ningún otro color.

Sin embargo, cumplir años también puede ser una oportunidad para experimentar frente al espejo. Los rasgos cambian, la piel pierde elasticidad y algunas técnicas que antes funcionaban pueden necesitar pequeños ajustes.

En el caso de los ojos marrones, la maquilladora Lorena Álvarez propone una alternativa al clásico negro: el eyeliner azul, un color que aporta contraste, ilumina la mirada y permite conseguir un maquillaje favorecedor sin necesidad de recargar el párpado.

El negro en el maquillaje

El delineador negro es uno de esos productos que parecen imprescindibles en cualquier neceser. Permite definir la forma del ojo, intensificar las pestañas y dar profundidad a la mirada con un gesto que, una vez dominado, apenas requiere unos segundos.

No es extraño que muchas mujeres lo hayan convertido en un paso fijo de su rutina de maquillaje durante décadas.

El problema aparece cuando seguimos aplicándolo exactamente igual que cuando teníamos 20 o 30 años. Con el paso del tiempo, la piel del contorno de los ojos experimenta cambios que pueden modificar la forma del párpado.

La pérdida progresiva de elasticidad favorece la aparición de pliegues y puede hacer que el párpado superior se vuelva más encapotado o tienda a caer ligeramente.

Estas modificaciones no significan que tengamos que renunciar al eyeliner, pero sí conviene revisar cómo lo aplicamos. Un trazo grueso, especialmente si dibuja un rabillo largo sobre un párpado encapotado, puede quedar parcialmente oculto cuando abrimos los ojos.

El maquillador Siguero advierte de este efecto al explicar que el eyeliner clásico puede esconderse bajo el pliegue y perder su capacidad para levantar la mirada. Por eso recomienda adaptar el delineado a la estructura del ojo y no intentar reproducir de manera automática las técnicas que vemos en los tutoriales.

En lugar de elevar visualmente la mirada, la línea puede perder su forma y acumularse en los pliegues de la piel, un efecto que puede resultar todavía más evidente cuando utilizamos un eyeliner negro, ya que la intensidad de este color endurece los rasgos y puede acentuar la sensación de una mirada más pesada.

Sin embargo, esto no quiere decir que debamos renunciar a la intensidad ni limitarnos a los tonos neutros, basta con elegir productos que se adapten a nuestras necesidades y jugar con los colores para descubrir nuevas formas de destacar la mirada.

Prueba con el azul

Y si hay un color que merece una oportunidad cuando queremos renovar nuestro maquillaje, ese es el azul. Aunque durante años el negro y el marrón hayan dominado los delineadores de muchas mujeres, los tonos azules ofrecen una alternativa interesante para quienes buscan definir los ojos sin recurrir siempre al mismo acabado.

La razón está en el contraste. Los ojos marrones pueden combinarse con una amplia variedad de colores y los azules crean una diferencia cromática que ayuda a destacar el iris.

Desde los tonos azul marino, discretos y fáciles de llevar, hasta los azules eléctricos, más intensos, existen opciones para adaptar el delineado al estilo de cada mujer.

El azul marino es una buena elección para quienes no quieren alejarse demasiado del maquillaje clásico. Mantiene parte de la profundidad que asociamos al negro, pero introduce un matiz diferente que puede resultar menos previsible.

Los tonos más luminosos, por su parte, pueden aportar un punto de luz y modernidad al maquillaje. No es necesario dibujar una línea gruesa ni extender el producto por todo el párpado para conseguirlo, con un pequeño trazo en el extremo exterior del ojo es suficiente para introducir el color y darle protagonismo a la mirada.

Incluso, muchos expertos como la maquilladora Inma Novillo recomiendan aplicarlo en la línea de agua. Es una técnica mucho más sencilla que el eyeliner, y puede favorecer lo mismo, o incluso más.

Conviene tener en cuenta que no todos los ojos marrones son iguales. Los hay muy oscuros, casi negros, y otros con matices miel, dorados o avellana. El resultado dependerá del tono concreto del iris, del azul elegido y del resto del maquillaje, por lo que merece la pena probar distintas intensidades delante del espejo.

Cómo aplicar el eyeliner azul

En uno de sus tutoriales, la maquilladora Lorena Álvarez muestra cómo conseguir un delineado favorecedor con un único lápiz azul, incluso cuando el párpado está encapotado y presenta pliegues.

Su propuesta parte de una idea sencilla: preparar la piel, concentrar el color en el extremo exterior y difuminarlo hacia arriba para crear un efecto visual de elevación.

El primer paso consiste en aportar luminosidad al párpado. Para ello, la maquilladora recomienda utilizar una sombra clara, de un tono champán, o recurrir a un corrector que unifique el color de la piel.

En su caso, utiliza el corrector Ivory de Mary Kay, un tono claro que extiende por el párpado para conseguir un acabado similar al de una sombra.

Este gesto ayuda a crear una base más uniforme antes de aplicar el delineador. Cuando el párpado está encapotado o el ojo tiende a caer, Álvarez insiste en la importancia de aportar luz, especialmente en la zona del lagrimal.

Un punto luminoso en esta parte del ojo puede contribuir a que la mirada parezca más despejada.

Después llega el turno del lápiz azul. En lugar de dibujar una línea desde el lagrimal hasta el extremo exterior, la maquilladora concentra el producto únicamente en la esquina externa del ojo. Así evita cargar el párpado con demasiado color y dirige la atención hacia la zona que quiere realzar.

Para hacerlo, recomienda trabajar con el ojo en una posición que permita ver bien dónde se deposita el producto. En los párpados con pliegues, la piel puede dificultar la precisión, de modo que levantarla suavemente con los dedos puede ayudar a acceder a la zona que se quiere maquillar.

No todos los ojos tienen la misma forma ni presentan las mismas dificultades, por lo que conviene adaptar el gesto a cada caso.

Álvarez aplica el lápiz desde el exterior hacia el interior, concentrando el trazo en el extremo. De esta manera, resulta más sencillo controlar la intensidad y evitar que el delineado se extienda demasiado por el párpado móvil.

Una vez dibujada la línea, llega uno de los pasos más importantes: difuminarla ligeramente hacia arriba. Para ello, la maquilladora utiliza un bastoncillo de algodón y suaviza el trazo con movimientos ascendentes.

El objetivo es evitar que el color termine siguiendo visualmente la caída del párpado y conseguir que el extremo del ojo parezca más elevado.

Este detalle marca la diferencia entre un delineado rígido y uno que se integra con la forma natural del ojo. No se trata de dibujar un rabillo perfecto ni de conseguir dos líneas idénticas, sino de trabajar con los pliegues de la piel para que el resultado favorezca a la mirada cuando está abierta.

La maquilladora propone después un segundo gesto opcional: añadir un poco de lápiz azul en la parte inferior del ojo, justo en la esquina exterior. No hace falta recorrer toda la línea de las pestañas inferiores, sino que basta con un pequeño toque que conecte visualmente con el delineado superior y aporte algo más de definición.

Para evitar que el color quede demasiado marcado, se puede volver a utilizar el bastoncillo y difuminar suavemente el producto. Quienes prefieran un maquillaje discreto pueden prescindir de este paso y quedarse únicamente con el trazo superior.

Una vez aplicado el eyeliner, ya podemos seguir con nuestra rutina normal, como la máscara de pestañas. Álvarez recomienda trabajar las pestañas superiores y peinarlas en dirección hacia el exterior, ya que este gesto acompaña el efecto ascendente del delineado.

La máscara aporta definición, hace que las pestañas parezcan más densas y ayuda a que el ojo destaque sin necesidad de añadir más producto al párpado.

Para terminar, la maquilladora utiliza un lápiz de color vainilla o blanco en la línea de agua, especialmente en la zona exterior. Este punto de luz completa el maquillaje y puede ayudar a que el ojo parezca más abierto, aunque el resultado dependerá de la forma y el tamaño de cada mirada.